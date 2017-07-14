Билеты на матч «СКА-Хабаровск» — «Зенит» раскупили за два дня
Такого ажиотажа среди футбольных болельщиков в краевой столице не было 16 лет.
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Болельщики скупили все билеты на матч «СКА-Хабаровск» — «Зенит», который состоится в это воскресенье, сообщает портал «Губерния».
Напомним, что на протяжении двух дней около касс на стадионе имени Ленина собирались огромные очереди. Сегодня стало известно, что все билеты на первую игру хабаровчан в
«Билеты раскупили, однако всегда есть
По словам
«Такого ажиотажа у нас не было с октября 2001 года. На матче с “Уралмашем” в Хабаровске, по официальным данным, было 22 тысячи болельщиков, но даже тогда не все билеты продали — было немного свободных мест на южной и северной трибунах», — отметил Юрий Собещук.
После реконструкции стадион имени Ленина вмещает 15 200 человек. Болельщиков «СКА-Хабаровска» и «Зенита» будут отделять два свободных буферных сектора — это поможет избежать конфликтов. Таким образом, игру смогут посетить порядка 14,5 тысячи зрителей.
Матч СКА «Хабаровск» — «Зенит» начнется в 18:00 в воскресенье, 16 июля. Прямую трансляцию игры жители края смогут увидеть на телеканале «Губерния».
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