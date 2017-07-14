Каррера, Гончаренко, Манчини: битва за титул

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Среди главных претендентов на золото — ни одного российского тренера, и это любопытно. Конечно, многие считают Виктора Гончаренко своим, но все-таки как специалист он состоялся в другой стране — пусть и братской. Что ж, таковы сегодняшние реалии. За титул чемпиона России для самых популярных клубов страны будут биться иностранцы.

Но, если честно, вряд ли болельщиков «Спартака», ЦСКА и «Зенита» волнует, откуда их тренер. Важно, что он даст. Уж насколько своим был Дмитрий Аленичев, а чужой Массимо Каррера за год все равно стал ближе. Потому что воплотил мечту.

Сегодня итальянец всем своим видом показывает, что этого мало. Ему важно не только взять вершину, но и удержать ее. Этот вызов наполняет его энергией, страстью и, конечно, нервами. Каррера в нынешнее межсезонье волнуется, и понятно почему. Год назад на него тихонько надеялись — сейчас в него свято верят. Разница в ответственности колоссальна.

«Спартак» сохранил чемпионский состав, но практически не укрепил его. И это пока что главная проблема. Все понимают — и болельщики, и футболисты, — что для полноценной борьбы на три фронта нужны трансферы. Лидер команды Промес открыто сказал, что не помешали бы два, а лучше три новичка. Работа продолжается, но драгоценное время уходит. Чемпионат стартует в выходные, а из приобретений у «Спартака» — только защитник Петкович.

Нет новичков и у ЦСКА, и если они не появятся, то это для армейцев обязательно станет проблемой ближе к середине сезона, когда и должна активно работать скамейка запасных. У Гончаренко великолепный стартовый состав. Но как только кто-то вылетит из-за травмы или по другой причине, вся идиллия может рухнуть. А ведь ЦСКА рассчитывает на выход в групповой турнир Лиги чемпионов, где понадобится много сил и резервов. В общем, сложности, как и у «Спартака».

На этом фоне «Зенит» выглядит особенно грозно. По сути, единственная причина, которая не позволяет называть питерцев однозначными фаворитами сезона, — это новый тренер. Мы пока не знаем возможностей команды, которую он строит. В межсезонье показатели — так себе. Но что это значит? Никто не знает.

Были у «Зенита» тренеры, которые с ходу рвали всех — как Лучано Спаллетти, а были и те, кому требовалось время — Дик Адвокат, например. Судя по опыту в предыдущих клубах, Роберто Манчини скорее следует отнести ко второй категории. С «Интером» и «Манчестер Сити» он выстреливал через два года работы.

Но «Зениту» успех нужен прямо сейчас.

ТРЕНЕРЫ

Массимо КАРРЕРА, 53 года. Возглавил клуб 17 августа 2016 года после отставки Дмитрия Аленичева.

Факты из биографии. Выиграл много титулов с «Ювентусом» в качестве футболиста — чемпионат и Кубок Италии, Лигу чемпионов, Кубок УЕФА. После завершения игровой карьеры стал помогать Антонио Конте. «Спартак» — первый клуб, который Каррера возглавил самостоятельно.

Фишка . Мотиватор от Бога.

Виктор ГОНЧАРЕНКО, 40 лет. Возглавил клуб 12 декабря 2016 года после отставки Леонида Слуцкого.

Факты из биографии. Воспитанник белорусского футбола, начинал с самых низов в середине 90-х в Гомельской области. В 2008 году вывел БАТЭ в групповой этап Лиги чемпионов, став самым молодым главным тренером в истории турнира. Дорогу в Россию Гончаренко открыла «Кубань», которую он возглавил в 2013 году и которая его уволила через год со странной формулировкой «за отсутствие жесткости в общении с футболистами».

Фишка . Самый закрытый тренер в современной истории ЦСКА.