Шамиль Газизов: Еврокубки? Нужно трезво оценивать свой уровень
Генеральный директор «Уфы» рассказал об итогах предсезонной подготовки и ходе трансферной кампании.
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КОМАНДА СТАНЕТ АГРЕССИВНЕЕ
— Как прошли сборы?
— Результаты оценим после старта. После трети чемпионата ситуация прояснится. Сейчас все в равных условиях. Мы целенаправленно провели три динамичных этапа и постепенно подходим к сезону в лучшей форме. Было интересно наблюдать, как Сергей Богданович выстроил подготовку команды.
— Недавно Сергей Семак получил лицензию Pro, а зимой пройдет стажировку в «Манчестер Сити». Не переманят в другой клуб?
— Мы очень довольны нашим главным тренером, который делится своим большим футбольным и жизненным опытом. Он растет вместе с командой и здорово видит, над чем нужно поработать. Думаю, результат придет.
— Стоцкий оправился от травмы?
— По последним медицинским показаниям он готов приступить к работе в общей группе. Все остальные здоровы.
— Как изменится игра «Уфы» в предстоящем сезоне?
— Будем играть в более агрессивный и зрелищный футбол. Штаб много внимания уделяет организации игры. Радует, что команда слушает и следует тренерскому плану. Все покажет сам чемпионат.
— Молодым ребятам подыскали варианты для большей практики?
— Да. Пуцко арендовал Хабаровск, Батютина — «Динамо»
— Для изменения игры наверняка понадобятся дополнительные приобретения. Скоро объявите о трансфере Эди Готлиба из
— Все не так просто, как хотелось бы. Идет переговорный процесс, начатый еще полгода назад. Скоро надеемся выйти на подписание.
— Почему предлагаете долгосрочный договор защитнику из израильской лиги?
— Речь идет о четырехлетнем контракте. Любое приобретение не дает стопроцентную гарантию успеха, но мы видим у этого футболиста огромные задатки для прогресса. Немаловажно, что у Готлиба есть российские корни, и в будущем он может получить наше спортивное гражданство (в 2011—2013 футболист привлекался в молодежную сборную Израиля. — Прим. «СЭ»).
О ПОДПИСАНИИ ДЗЮБЫ ГОВОРИТЬ РАНО
— В одном из прошлых интервью вы сказали, что планировали подписать иностранного нападающего. Кого имели в виду?
— Сейчас некорректно раскрывать его имя, поскольку он предпочел выступать в Европе. Я летал на переговоры, но вышло так, как вышло.
— Во второй части сезона Игбуна чаще использовали в ротации. Ищете варианты для его трудоустройства?
— Нет. Мы продолжим работать со всеми футболистами нашего состава. В итоге планируем включить в заявку 20 полевых игроков и трех вратарей. Возможно, отдадим
— На какие позиции планируете подписать исполнителей?
— Любой тренерский штаб хочет усиления во всех линиях. Учитывая реалии российского футбола и наши условия, мы стараемся вести сбалансированную политику и не можем позволить себе дорогостоящих игроков, поэтому спектр поиска заметно сужается.
— Готовы, к примеру, арендовать Артема Дзюбу?
— (Улыбается). Артем — футболист большого калибра, и о таких новичках нам говорить еще рано. Фантастические события происходят, но такое вряд ли случится сегодня.
— В Питер вы наведаетесь уже в первом туре.
— Уже сейчас настраиваемся только на игру «Тосно». Соперник очень сложный. Дмитрий Парфенов и Владимир Бесчастных подготовили квалифицированную команду. На дебютный матч в
— Психология новичков вашей команды хорошо известна, и вряд ли «Уфа» недооценит хозяев.
— Согласен. В пятницу выступим на шикарном газоне «Петровского». Надеемся, проживающие в Петербурге наши болельщики поддержат нас на трибунах. Мы постараемся не разочаровать их и показать красивую игру.
ЗИНЧЕНКО ЛУЧШЕ РАСКРЫВАТЬСЯ В ЕВРОПЕ
— Ранее вы поддержали введения лимита на легионеров по схеме «10+15».
— После заявлений Виталия Мутко футбольная общественность готова к изменениям. На мой взгляд, лимит нужно принимать окончательно и больше никогда не менять.
— После ухода из «Уфы» Александр Зинченко весь сезон сидел в запасе ПСВ. Как оцените его карьеру?
— Саша прыгнул высоко, и мы только рады его росту. Он уже вышел на европейскую арену, и ему лучше развиваться именно там. Теоретическая возможность его возвращения остается всегда, но более реальна, когда «Уфа» станет большим клубом.
— В новом сезоне вас устроит повторение результата прошлого?
— Если мы достигнем его, это будет шикарно. Цели мы поставили внутри команды, но озвучивать их не планируем. Могу сказать лишь банальные вещи: ребята будут выходить на каждый матч и играть только на победу.
— На еврокубки замахнуться рано?
— Нужно быть скромнее, и трезво оценивать свой уровень. В
— В «Уфе» урезали трансферный бюджет после совещания с главой региона. Предпочли сделать инвестиции на будущее?
— Во время нашего разговора глава республики подтвердил, что бюджет клуба сохранится на прежнем уровне. В то же время Рустэм Хамитов порекомендовал поспособствовать развитию детского футбола в Башкирии. Мы решили умерить свои трансферные аппетиты и инвестировать в самих себя — улучшить
ВСЕ МАТЧИ «УФЫ» ПОКАЖЕМ НА РЕГИОНАЛЬНОМ КАНАЛЕ
— В прошлом сезоне «Уфа» получила неплохую прибыль по маркетинговому направлению. Как планируете его развивать?
— Пока мы два года боролись за выживание в РФПЛ, маркетинг немного выпадал из поля зрения. Окрепнув, мы готовы поставить на первые роли это направление, равно как и привлечение болельщиков. Нам предстоит много работы, и мы надеемся на скачок в предстоящем сезоне.
— Как будут реализованы программы?
— Существует план и стратегия развития клуба в направлении маркетинга. Планируем плотно работать со СМИ и по
— В столице Башкортостана существует успешный спортивный проект в еще одном командном виде спорта.
— Нам сложно конкурировать с хоккеем. У «Салавата» намного больше болельщиков в нашем регионе. Мы делаем одно дело, и к успеху лучше двигаться вместе. Надеюсь, наше сотрудничество приведет на трибуны новых болельщиков. В то же время мы сможем оказать взаимовыгодную помощь нашим партнерам.
— Телезрителей чем порадуете?
— Договорились с «Матч-ТВ» о показе всех матчей «Уфы» на региональном канале «БСТ». Рады, что сможем показывать домашние и выездные игры команды по всему региону и привлечь аудиторию в отдаленных частях Башкирии.
— Как изменится абонементная программа в сезоне-2017/18?
— Снизили на 20% стоимость абонементов для владельцев прошлых сезонных билетов. В прошлом году вход на два матча был свободным, решили компенсировать преданным болельщикам их затраты. Кроме того, среди них мы разыграем две путевки на завод нашего технического спонсора Joma и матч испанской лиги. Такими акциями показываем, что ценим вклад наших болельщиков в общее дело.
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