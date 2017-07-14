Шамиль Газизов: Еврокубки? Нужно трезво оценивать свой уровень

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КОМАНДА СТАНЕТ АГРЕССИВНЕЕ

— Как прошли сборы?

— Результаты оценим после старта. После трети чемпионата ситуация прояснится. Сейчас все в равных условиях. Мы целенаправленно провели три динамичных этапа и постепенно подходим к сезону в лучшей форме. Было интересно наблюдать, как Сергей Богданович выстроил подготовку команды.

— Недавно Сергей Семак получил лицензию Pro, а зимой пройдет стажировку в «Манчестер Сити». Не переманят в другой клуб?

— Мы очень довольны нашим главным тренером, который делится своим большим футбольным и жизненным опытом. Он растет вместе с командой и здорово видит, над чем нужно поработать. Думаю, результат придет.

— Стоцкий оправился от травмы?

— По последним медицинским показаниям он готов приступить к работе в общей группе. Все остальные здоровы.

— Как изменится игра «Уфы» в предстоящем сезоне?

— Будем играть в более агрессивный и зрелищный футбол. Штаб много внимания уделяет организации игры. Радует, что команда слушает и следует тренерскому плану. Все покажет сам чемпионат.

— Молодым ребятам подыскали варианты для большей практики?

— Да. Пуцко арендовал Хабаровск, Батютина — «Динамо» Санкт-Петербург. Это перспективные игроки, которые в будущем должны усилить нашу команду.

— Для изменения игры наверняка понадобятся дополнительные приобретения. Скоро объявите о трансфере Эди Готлиба из тель-авивского «Хапоэля»?

— Все не так просто, как хотелось бы. Идет переговорный процесс, начатый еще полгода назад. Скоро надеемся выйти на подписание.

— Почему предлагаете долгосрочный договор защитнику из израильской лиги?

— Речь идет о четырехлетнем контракте. Любое приобретение не дает стопроцентную гарантию успеха, но мы видим у этого футболиста огромные задатки для прогресса. Немаловажно, что у Готлиба есть российские корни, и в будущем он может получить наше спортивное гражданство (в 2011—2013 футболист привлекался в молодежную сборную Израиля. — Прим. «СЭ»).

О ПОДПИСАНИИ ДЗЮБЫ ГОВОРИТЬ РАНО

— В одном из прошлых интервью вы сказали, что планировали подписать иностранного нападающего. Кого имели в виду?

— Сейчас некорректно раскрывать его имя, поскольку он предпочел выступать в Европе. Я летал на переговоры, но вышло так, как вышло.

— Во второй части сезона Игбуна чаще использовали в ротации. Ищете варианты для его трудоустройства?

— Нет. Мы продолжим работать со всеми футболистами нашего состава. В итоге планируем включить в заявку 20 полевых игроков и трех вратарей. Возможно, отдадим кого-то в аренду или сами усилимся.

— На какие позиции планируете подписать исполнителей?

— Любой тренерский штаб хочет усиления во всех линиях. Учитывая реалии российского футбола и наши условия, мы стараемся вести сбалансированную политику и не можем позволить себе дорогостоящих игроков, поэтому спектр поиска заметно сужается.

— Готовы, к примеру, арендовать Артема Дзюбу?

— (Улыбается). Артем — футболист большого калибра, и о таких новичках нам говорить еще рано. Фантастические события происходят, но такое вряд ли случится сегодня. Все-таки нужны более реальные кандидаты, которые будут соответствовать нашей командной философии.

— В Питер вы наведаетесь уже в первом туре.

— Уже сейчас настраиваемся только на игру «Тосно». Соперник очень сложный. Дмитрий Парфенов и Владимир Бесчастных подготовили квалифицированную команду. На дебютный матч в премьер-лиге у них запредельная мотивация, и нам будет непросто.

— Психология новичков вашей команды хорошо известна, и вряд ли «Уфа» недооценит хозяев.

— Согласен. В пятницу выступим на шикарном газоне «Петровского». Надеемся, проживающие в Петербурге наши болельщики поддержат нас на трибунах. Мы постараемся не разочаровать их и показать красивую игру.

ЗИНЧЕНКО ЛУЧШЕ РАСКРЫВАТЬСЯ В ЕВРОПЕ

— Ранее вы поддержали введения лимита на легионеров по схеме «10+15».

— После заявлений Виталия Мутко футбольная общественность готова к изменениям. На мой взгляд, лимит нужно принимать окончательно и больше никогда не менять.

— После ухода из «Уфы» Александр Зинченко весь сезон сидел в запасе ПСВ. Как оцените его карьеру?

— Саша прыгнул высоко, и мы только рады его росту. Он уже вышел на европейскую арену, и ему лучше развиваться именно там. Теоретическая возможность его возвращения остается всегда, но более реальна, когда «Уфа» станет большим клубом.

— В новом сезоне вас устроит повторение результата прошлого?

— Если мы достигнем его, это будет шикарно. Цели мы поставили внутри команды, но озвучивать их не планируем. Могу сказать лишь банальные вещи: ребята будут выходить на каждый матч и играть только на победу.

— На еврокубки замахнуться рано?

— Нужно быть скромнее, и трезво оценивать свой уровень. В премьер-лиге все команды квалифицированные, из них выделяется группа из 4−5 лидеров, остальные могут между собой конкурировать.

— В «Уфе» урезали трансферный бюджет после совещания с главой региона. Предпочли сделать инвестиции на будущее?

— Во время нашего разговора глава республики подтвердил, что бюджет клуба сохранится на прежнем уровне. В то же время Рустэм Хамитов порекомендовал поспособствовать развитию детского футбола в Башкирии. Мы решили умерить свои трансферные аппетиты и инвестировать в самих себя — улучшить материально-техническую базу в клубной школе.

ВСЕ МАТЧИ «УФЫ» ПОКАЖЕМ НА РЕГИОНАЛЬНОМ КАНАЛЕ

— В прошлом сезоне «Уфа» получила неплохую прибыль по маркетинговому направлению. Как планируете его развивать?

— Пока мы два года боролись за выживание в РФПЛ, маркетинг немного выпадал из поля зрения. Окрепнув, мы готовы поставить на первые роли это направление, равно как и привлечение болельщиков. Нам предстоит много работы, и мы надеемся на скачок в предстоящем сезоне.

— Как будут реализованы программы?

— Существует план и стратегия развития клуба в направлении маркетинга. Планируем плотно работать со СМИ и по PR-направлению. Мы активизируем работу в социальных сетях и медийном пространстве. Планируем привлечь на стадион семьи. Обстановка на арене соответствующая — наш фанатский сектор не получил ни одного замечания из лиги. Радует, что болельщики искренне любят клуб и сами организуют выезды. В этом мы их поддерживаем и очень ими очень дорожим. Пока мы вряд ли будем собирать переполненные трибуны на каждом матче. Хочется, чтобы болельщик шел на футбол с душой.

— В столице Башкортостана существует успешный спортивный проект в еще одном командном виде спорта.

— Нам сложно конкурировать с хоккеем. У «Салавата» намного больше болельщиков в нашем регионе. Мы делаем одно дело, и к успеху лучше двигаться вместе. Надеюсь, наше сотрудничество приведет на трибуны новых болельщиков. В то же время мы сможем оказать взаимовыгодную помощь нашим партнерам.

— Телезрителей чем порадуете?

— Договорились с «Матч-ТВ» о показе всех матчей «Уфы» на региональном канале «БСТ». Рады, что сможем показывать домашние и выездные игры команды по всему региону и привлечь аудиторию в отдаленных частях Башкирии.

— Как изменится абонементная программа в сезоне-2017/18?

— Снизили на 20% стоимость абонементов для владельцев прошлых сезонных билетов. В прошлом году вход на два матча был свободным, решили компенсировать преданным болельщикам их затраты. Кроме того, среди них мы разыграем две путевки на завод нашего технического спонсора Joma и матч испанской лиги. Такими акциями показываем, что ценим вклад наших болельщиков в общее дело.