Кучук, Семак, Гаджиев, Тарханов: выстрелить может каждый
Какие клубы составят в предстоящем чемпионате прослойку середняков, каждый из которых сможет испортить жизнь лидерам? «СЭ» предполагает, что в эту категорию попадут «Ростов», «Уфа», «Амкар» и «Урал».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Совсем недавно «Ростов» достойно бился в Лиге чемпионов, за что его футболистов уважительно прозвали мужиками. Однако той команды больше нет. Одни игроки потянулись вслед за гуру Бердыевым в Казань, другие порадовали бесплатными трансферами в Петербург. Леониду Кучуку придется строить, по сути, на пепелище. Оттого скептики пророчат «Ростову» трудную жизнь.
Однако Кучук — опытный тренер и упорный человек, при котором «Кубань» всю весну 2013 года не знала поражений, а «Локомотив» год спустя завоевал бронзу. Впоследствии Кучук успешно сражался в судах со Смородской. К тому же остались бойцы Гацкан и Калачев, присоединились к составу многое повидавшие в футболе
«Амкар» — вечный середняк. С удивительным постоянством этот клуб вот уже шесть лет подряд финиширует либо 10-м, либо 11-м. Однако счастье, как известно, в том, чтобы жить в гармонии с собой. В случае «Амкара», где патриарх тренерского цеха Гаджи Гаджиев старается выжимать из игроков все, на чудеса в принципе и не рассчитывают. В марте — апреле Пермь, правда, заглядывалась на еврокубки — отставание от шедшего 4-м «Краснодара» было минимальным, но после громкой победы в 19-м туре над «Зенитом» как отрезало: в оставшихся 11 турах ни одной победы.
«Уфа» уже имеет свое лицо: 10 из 12 побед в прошлом сезоне одержаны со счетом 1:0. Сергей Семак, возглавивший команду зимой после Виктора Гончаренко, старался сделать игру более наступательной и зрелищной, но явно подводила реализация. Теперь в недалеком прошлом капитан сборной будет руководить «Уфой» с самого начала.
Если парочка, о которой говорилось выше, обеспечила себе спокойное существование осенью, «Урал» ковал счастье пребывания в
ТРЕНЕРЫ
Леонид КУЧУК, 57 лет. Возглавил клуб в июне 2017 года.
Факты из биографии. Шестикратный чемпион Молдавии больше всего запомнился работой в московском «Локомотиве», с которым боролся за чемпионство. Потом поругался с руководством и отсудил у клуба 1,8 миллиона евро за одностороннее расторжение контракта.
Фишка. Математик от футбола. Добивается того, чтобы на поле все было так же, как на планшете.
Сергей СЕМАК, 41 год. Возглавил клуб в декабре 2016 года.
Факты из биографии. Великий в прошлом футболист становился чемпионом России в составе трех клубов — ЦСКА, «Рубина» и «Зенита» (2003, 2008, 2009, 2010, 2011/12). Поиграл во Франции, где вместе с «ПСЖ» выиграл Кубок, был капитаном сборной России на чемпионате Европы 2008 года.
В семье Сергея Богдановича восемь детей: Илья, Семен, Иван, Майя (дочь жены Анны от первого брака), Варвара, Савва, Илария и приемный ребенок — Татьяна.
Фишка.
Гаджи ГАДЖИЕВ, 71 год. Возглавил клуб в декабре 2014 года.
Факты из биографии. Тренер советской закалки, сменивший десяток клубов.
Фишка. Способен сделать из команды без звезд
Александр ТАРХАНОВ, 62 года. Возглавил клуб в ноябре 2016 года.
Факты из биографии. Финалист Кубка России 2016/17 («Урал»), работал главным тренером в узбекском «Пахтакоре», ЦСКА, «Торпедо», «Крыльях Советов», «Тереке», литовской «Ветре», «Кубани», «Химках», «Урале» и болгарской «Славии».
Александр Федорович пережил рак. После операции на щитовидной железе у специалиста на два месяца пропал голос,
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