Кучук, Семак, Гаджиев, Тарханов: выстрелить может каждый

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Совсем недавно «Ростов» достойно бился в Лиге чемпионов, за что его футболистов уважительно прозвали мужиками. Однако той команды больше нет. Одни игроки потянулись вслед за гуру Бердыевым в Казань, другие порадовали бесплатными трансферами в Петербург. Леониду Кучуку придется строить, по сути, на пепелище. Оттого скептики пророчат «Ростову» трудную жизнь.

Однако Кучук — опытный тренер и упорный человек, при котором «Кубань» всю весну 2013 года не знала поражений, а «Локомотив» год спустя завоевал бронзу. Впоследствии Кучук успешно сражался в судах со Смородской. К тому же остались бойцы Гацкан и Калачев, присоединились к составу многое повидавшие в футболе экс-спартаковцы Песьяков, Паршивлюк и Макеев, у «Зенита» арендован Юсупов. Возможно, из Питера еще последует пополнение. Не все так уж плохо, и, не исключено, новая команда выступит лучше, чем ожидается большинством. Хотя бы из самолюбия и желания доказать, что слухи о смерти сильно преувеличены.

«Амкар» — вечный середняк. С удивительным постоянством этот клуб вот уже шесть лет подряд финиширует либо 10-м, либо 11-м. Однако счастье, как известно, в том, чтобы жить в гармонии с собой. В случае «Амкара», где патриарх тренерского цеха Гаджи Гаджиев старается выжимать из игроков все, на чудеса в принципе и не рассчитывают. В марте — апреле Пермь, правда, заглядывалась на еврокубки — отставание от шедшего 4-м «Краснодара» было минимальным, но после громкой победы в 19-м туре над «Зенитом» как отрезало: в оставшихся 11 турах ни одной победы.

«Уфа» уже имеет свое лицо: 10 из 12 побед в прошлом сезоне одержаны со счетом 1:0. Сергей Семак, возглавивший команду зимой после Виктора Гончаренко, старался сделать игру более наступательной и зрелищной, но явно подводила реализация. Теперь в недалеком прошлом капитан сборной будет руководить «Уфой» с самого начала.

Если парочка, о которой говорилось выше, обеспечила себе спокойное существование осенью, «Урал» ковал счастье пребывания в премьер-лиге, как обычно, весной. Такая уж у этого клуба сложилась традиция — создать себе трудности и героически их преодолевать. Этот характер плюс выход в финал Кубка позволяет зачислить живучий «Урал», которым руководит многоопытный Александр Тарханов, в разряд середняков, хотя по краю обрыва лучше не ходить. Можно ведь и поскользнуться.

ТРЕНЕРЫ

Леонид КУЧУК, 57 лет. Возглавил клуб в июне 2017 года.

Факты из биографии . Шестикратный чемпион Молдавии больше всего запомнился работой в московском «Локомотиве», с которым боролся за чемпионство. Потом поругался с руководством и отсудил у клуба 1,8 миллиона евро за одностороннее расторжение контракта.

Фишка . Математик от футбола. Добивается того, чтобы на поле все было так же, как на планшете.

Сергей СЕМАК, 41 год. Возглавил клуб в декабре 2016 года.

Факты из биографии. Великий в прошлом футболист становился чемпионом России в составе трех клубов — ЦСКА, «Рубина» и «Зенита» (2003, 2008, 2009, 2010, 2011/12). Поиграл во Франции, где вместе с «ПСЖ» выиграл Кубок, был капитаном сборной России на чемпионате Европы 2008 года.

В семье Сергея Богдановича восемь детей: Илья, Семен, Иван, Майя (дочь жены Анны от первого брака), Варвара, Савва, Илария и приемный ребенок — Татьяна.

Фишка . Игрок-звезда, но тренер-новичок. Считается образцом интеллигентности.

Гаджи ГАДЖИЕВ, 71 год. Возглавил клуб в декабре 2014 года.

Факты из биографии . Тренер советской закалки, сменивший десяток клубов. Из-за проблем со зрением в 16 лет он вместо собственной карьеры начал тренировать сверстников-юношей, сам никогда не играл профессионально.

Фишка . Способен сделать из команды без звезд команду-звезду и добиться с ней высочайших результатов в истории клуба. Так это было с «Анжи», «Сатурном» и «Крыльями Советов».