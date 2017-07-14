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14 июля 2017, 0:37 | Футбол: Премьер-лига | Известия

«Зенит» в ближайшее время могут покинуть два вратаря

Футбольный клуб «Зенит» могут покинуть два вратаря уже в ближайшие дни. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей».

Футбольный клуб Зенит могут покинуть два вратаря уже в ближайшие дни. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей. Увеличить
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По данным агентства, решение об уходе игроков уже принято, однако имена футболистов не разглашаются до разговора руководства клуба с самими игроками.

Предполагается, что вероятность ухода Андрея Лунева минимальна и команду скорее всего покинет кто-то из трех других вратарей: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков или Егор Бабурин.

Ранее в «Зените» начал работу новый тренер по вратарям Массимо Баттара, который будет работать вместе с другим специалистом по вратарям Михаилом Бирюковым.

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