«Зенит» в ближайшее время могут покинуть два вратаря
Футбольный клуб «Зенит» могут покинуть два вратаря уже в ближайшие дни. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей».
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По данным агентства, решение об уходе игроков уже принято, однако имена футболистов не разглашаются до разговора руководства клуба с самими игроками.
Предполагается, что вероятность ухода Андрея Лунева минимальна и команду скорее всего покинет
Ранее в «Зените» начал работу новый тренер по вратарям Массимо Баттара, который будет работать вместе с другим специалистом по вратарям Михаилом Бирюковым.
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