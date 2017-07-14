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14 июля 2017, 0:17 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний

Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону.

Подводим итоги выступления клубов <span class=error>РФПЛ</span> в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону. Увеличить
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Самыми активными по части товарищеских матчей в это межсезонье были «Динамо», «Тосно» и «Краснодар» — они провели по 7 игр. Это, конечно, не так много, как «Зенит» при Луческу минувшей зимой (12), но для коротких летних сборов — немало. И бело-голубые, конечно, показали впечатляющие результаты — они не только одержали наибольшее число побед (5), но и забили больше всех мячей (22).

Самыми результативными для «Динамо» получились победы над албанским «Кукеши» (6:0) и резервной командой мюнхенской «Баварии» (7:1). Оба успеха, несомненно, вдохновили болельщиков бело-голубых.

А по количеству голов в одном матче рекорд межсезонья установил «Локомотив», покуражившийся со словенским клубом «Анкаран» (10:0). Рядом «Урал», обидевший земляков из «Ураласбеста», которые играют на первенстве Свердловской области.

Фавориты сезона — «Спартак», ЦСКА и «Зенит» — играли немного, и по «турнирной таблице» распределились равномерно.

Красно-белые за счет двух побед (над «Чертаново» 2:1 и «Вождовацем» 3:2), а также ничьей с хорватском «Славеном Белупо» (1:1) набрали почти 78 процентов очков, что позволило им расположиться вслед за «Динамо». При этом нельзя сказать, что «Спартак» выглядел в своих контрольных матчах убедительно. Играл под нагрузками, забил немного больше, чем пропустил.

У ЦСКА результативность лучше, но есть и поражение — от австрийского «Штурма» (1:2). Делать выводы по товарищеским матчам армейцев еще труднее — Гончаренко свято оберегает свои секреты, а игра с «Краснодаром», например, была закрытой (1:1).

Едва ли кого-то должно смутить последнее место «Зенита». Он провел столько же матчей, сколько «Спартак» (3), и это было явным полем для экспериментов. Два раза Манчини менял по 11 человек, один раз — 8. Поражения питерцам нанесли болгары — «Лудогорец» и софийский ЦСКА. А победить получилось венскую «Аустрию», это произошло в последнем контрольном матче.
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