Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний
Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону.
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Самыми активными по части товарищеских матчей в это межсезонье были «Динамо», «Тосно» и «Краснодар» — они провели по 7 игр. Это, конечно, не так много, как «Зенит» при Луческу минувшей зимой (12), но для коротких летних сборов — немало. И
Самыми результативными для «Динамо» получились победы над албанским «Кукеши» (6:0) и резервной командой мюнхенской «Баварии» (7:1). Оба успеха, несомненно, вдохновили болельщиков
А по количеству голов в одном матче рекорд межсезонья установил «Локомотив», покуражившийся со словенским клубом «Анкаран» (10:0). Рядом «Урал», обидевший земляков из «Ураласбеста», которые играют на первенстве Свердловской области.
Фавориты сезона — «Спартак», ЦСКА и «Зенит» — играли немного, и по «турнирной таблице» распределились равномерно.
У ЦСКА результативность лучше, но есть и поражение — от австрийского «Штурма» (1:2). Делать выводы по товарищеским матчам армейцев еще труднее — Гончаренко свято оберегает свои секреты, а игра с «Краснодаром», например, была закрытой (1:1).
Едва ли
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