Гончаренко: Вопрос с количеством легионеров в заявке должен обсуждаться во вторую очередь

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5 июля вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что лимит на легионеров на поле с сезона-2018/19 будет заменен на лимит в заявке. Открытым остается вопрос с пропорциями иностранных и российских игроков в заявке.

«Мы сейчас говорим о том, что в сборной, которая играла на Кубке конфедераций, могло быть больше игроков из европейских клубов. Нам надо подготовить футболистов, которые, как Александр Головин, имели бы предложения из-за границы и участвовали в чемпионатах Европы и чемпионатах мира. Сейчас, на мой взгляд, более правильным был бы лимит “10+15”, но это должно обсуждаться во вторую очередь. В первую очередь, надо обсуждать, как подготовить плеяду молодых и качественных футболистов, чтобы выбор был больше у главного тренера сборной», — считает Гончаренко.

Лимит по схеме «6+5», действующий в РФПЛ сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. Лимит «10+15» в заявке, который ранее был предложен рабочей группой РФС, предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле не будет ограничено.