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13 июля 2017, 21:31 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Ремонт на стадионе «Локомотив» завершится к сентябрю

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Ремонт на стадионе футбольного клуба «Локомотив» завершится ближе к сентябрю. Об этом журналистам рассказал президент клуба Илья Геркус.

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«Многие элементы на стадионе еще не доделаны и будут доделываться. Больше всего готова южная трибуна, но тоже не до конца, затем — запад, восток и север. Тем не менее, думаю, что к сентябрю все будет готово», — сказал Геркус.

«У нас еще много планов по внутреннему оборудованию на будущий год — звук, свет — зиму, лето, и огромная программа по территории. Два старых табло будут перемещены на Малую спортивную арену», — отметил президент клуба.

Ранее Геркус сообщил ТАСС, что ремонт на стадионе может завершиться к началу августа. В результате изменений на арене были заменены кресла, а также установлены четыре табло. Из-за установки новых экранов на верхней трибуне вместимость стадиона пришлось сократить с 28 800 до 27 320 мест.

В четверг «Локомотив» представил новую форму команды на сезон-2017/18. «Форма традиционная и с элементами инновации. Думаю, все ее смогут оценить на игроках и приобрести в клубном магазине и интернет-магазине. Мы ждем, что наши болельщики так и поступят», — подчеркнул Геркус.

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