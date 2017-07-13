Ремонт на стадионе «Локомотив» завершится к сентябрю
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Ремонт на стадионе футбольного клуба «Локомотив» завершится ближе к сентябрю. Об этом журналистам рассказал президент клуба Илья Геркус.
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«Многие элементы на стадионе еще не доделаны и будут доделываться. Больше всего готова южная трибуна, но тоже не до конца, затем — запад, восток и север. Тем не менее, думаю, что к сентябрю все будет готово», — сказал Геркус.
«У нас еще много планов по внутреннему оборудованию на будущий год — звук, свет — зиму, лето, и огромная программа по территории. Два старых табло будут перемещены на Малую спортивную арену», — отметил президент клуба.
Ранее Геркус сообщил ТАСС, что ремонт на стадионе может завершиться к началу августа. В результате изменений на арене были заменены кресла, а также установлены четыре табло.
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