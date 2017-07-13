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13 июля 2017, 21:21 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФС временно снял с «Анжи» запрет на регистрацию новых игроков

ТАСС, 13 июля. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) временно сняла с махачкалинского «Анжи» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В среду палата по разрешению споров <span class=error>РФС</span> запретила махачкалинскому клубу регистрировать новых футболистов до выплаты задолженности за расторжение контракта бывшему защитнику клуба <span class=error>Седрику</span> <span class=error>Ямбере</span>. Увеличить
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В среду палата по разрешению споров РФС запретила махачкалинскому клубу регистрировать новых футболистов до выплаты задолженности за расторжение контракта бывшему защитнику клуба Седрику Ямбере.

В четверг палата частично удовлетворила заявление «Анжи» о снятии запрета на регистрацию новых игроков, а также удовлетворила ходатайство Ямбере о временном снятии запрета на регистрацию новых футболистов с клуба. «Анжи» имеет право регистрировать игроков до 14 июля включительно.

Ямбере выступал за махчкалинский клуб в 2012 году на правах аренды. На его счету 12 матчей в составе «Анжи».

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