РФС временно снял с «Анжи» запрет на регистрацию новых игроков
ТАСС, 13 июля. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) временно сняла с махачкалинского «Анжи» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает
пресс-служба РФС.
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В среду палата по разрешению споров РФС запретила махачкалинскому клубу регистрировать новых футболистов до выплаты задолженности за расторжение контракта бывшему защитнику клуба Седрику Ямбере.
В четверг палата частично удовлетворила заявление «Анжи» о снятии запрета на регистрацию новых игроков, а также удовлетворила ходатайство Ямбере о временном снятии запрета на регистрацию новых футболистов с клуба. «Анжи» имеет право регистрировать игроков до 14 июля включительно.
Ямбере выступал за махчкалинский клуб в 2012 году на правах аренды. На его счету 12 матчей в составе «Анжи».
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