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13 июля 2017, 20:14 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты ЦСКА награждены серебряными медалями ЧР по итогам прошлого сезона

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Футболисты московского ЦСКА были награждены серебряными медалями чемпионата России по итогам прошлого сезона.

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Торжественная церемония награждения прошла в четверг на московской «Арене ЦСКА» во время традиционной встречи с болельщиками.

Победителем чемпионата России сезона-2016/17 стал московский «Спартак». В первом туре РФПЛ нового сезона ЦСКА 15 июля на выезде сыграет с махачкалинским «Анжи».

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