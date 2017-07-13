Футболисты ЦСКА награждены серебряными медалями ЧР по итогам прошлого сезона

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Торжественная церемония награждения прошла в четверг на московской «Арене ЦСКА» во время традиционной встречи с болельщиками.

Победителем чемпионата России сезона-2016/17 стал московский «Спартак». В первом туре РФПЛ нового сезона ЦСКА 15 июля на выезде сыграет с махачкалинским «Анжи».