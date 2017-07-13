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13 июля 2017, 18:40 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Уфа» выкупила права на показ своих матчей ЧР и передала их башкирскому каналу

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт. «Уфа» на своем официальном сайте объявила о выкупе прав на показ матчей клуба в чемпионате России-2017/18 по футболу и передаче их башкирскому телеканалу БСТ.

Уфа на своем официальном сайте объявила о выкупе прав на показ матчей клуба в чемпионате России-2017/18 по футболу и передаче их башкирскому телеканалу <span class=error>БСТ</span>. Увеличить
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Первый матч нового сезона «Уфа» проведет в субботу, 15 июля. Команда сыграет в Санкт-Петербурге с дебютантом российской премьер-лиги «Тосно» из Ленинградской области.

Как ранее сообщали СМИ, выкуп прав на показ матчей и передачу их местному телевидению совершил также казанский «Рубин».

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