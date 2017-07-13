«Уфа» выкупила права на показ своих матчей ЧР и передала их башкирскому каналу

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Первый матч нового сезона «Уфа» проведет в субботу, 15 июля. Команда сыграет в Санкт-Петербурге с дебютантом российской премьер-лиги «Тосно» из Ленинградской области.

Как ранее сообщали СМИ, выкуп прав на показ матчей и передачу их местному телевидению совершил также казанский «Рубин».