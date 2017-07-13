«Уфа» выкупила права на показ своих матчей ЧР и передала их башкирскому каналу
МОСКВА, 13 июл —
Р-Спорт. «Уфа» на своем официальном сайте объявила о выкупе прав на показ матчей клуба в чемпионате России-2017/18 по футболу и передаче их башкирскому телеканалу БСТ.
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Первый матч нового сезона «Уфа» проведет в субботу, 15 июля. Команда сыграет в
Как ранее сообщали СМИ, выкуп прав на показ матчей и передачу их местному телевидению совершил также казанский «Рубин».
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