«Динамо» объявило о расторжении контракта с Дьяковым

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Дьяков пришел в столичный клуб летом 2015 года, он сыграл за бело-голубых 23 официальных матча, забил 3 гола.



«ФК “Динамо” желает Дьякову успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.