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13 июля 2017, 18:02 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Динамо» объявило о расторжении контракта с Дьяковым

В четверг, 13 июля, московское «Динамо» расторгло договор с 28-летним центральным защитником Виталием Дьяковым по соглашению сторон.

В четверг 13 июля московское Динамо расторгло договор с 28-летним центральным защитником Виталием <span class=error>Дьяковым</span> по соглашению сторон. Увеличить
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Дьяков пришел в столичный клуб летом 2015 года, он сыграл за бело-голубых 23 официальных матча, забил 3 гола.

«ФК “Динамо” желает Дьякову успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Первую половину прошлого сезона Дьяков провёл на правах аренды в «Томи», а зимой вернулся в «Динамо» и затем был переведён в дублирующий состав бело-голубых.

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