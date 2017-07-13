«Динамо» объявило о расторжении контракта с Дьяковым
В четверг, 13 июля, московское «Динамо» расторгло договор с 28-летним центральным защитником Виталием Дьяковым по соглашению сторон.
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Дьяков пришел в столичный клуб летом 2015 года, он сыграл за
«ФК “Динамо” желает Дьякову успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клубной
Первую половину прошлого сезона Дьяков провёл на правах аренды в «Томи», а зимой вернулся в «Динамо» и затем был переведён в дублирующий состав
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