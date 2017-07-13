«Рубин» выкупил права на показ своих матчей РФПЛ и передал телеканалу ТНВ
Матчи «Рубина» в предстоящем сезоне российской
Премьер-Лиги будет транслировать телеканал ТНВ (Татарстан — Новый век), сообщает «Спорт Бизнес Online».
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По информации издания, казанский клуб выкупил права на показ своих матчей РФПЛ и передал их телеканалу. Отмечается, что акционером ТНВ является группа компаний «ТАИФ», которая также этим летом по итогам попечительского совета получила управление в «Рубине».
«Рубин» во встрече первого тура РФПЛ примет на своём поле «Краснодар». Встреча состоится 16 июля.
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