«Рубин» выкупил права на показ своих матчей РФПЛ и передал телеканалу ТНВ

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По информации издания, казанский клуб выкупил права на показ своих матчей РФПЛ и передал их телеканалу. Отмечается, что акционером ТНВ является группа компаний «ТАИФ», которая также этим летом по итогам попечительского совета получила управление в «Рубине».

«Рубин» во встрече первого тура РФПЛ примет на своём поле «Краснодар». Встреча состоится 16 июля.