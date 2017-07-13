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13 июля 2017, 18:01 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Рубин» выкупил права на показ своих матчей РФПЛ и передал телеканалу ТНВ

Матчи «Рубина» в предстоящем сезоне российской Премьер-Лиги будет транслировать телеканал ТНВ (Татарстан — Новый век), сообщает «Спорт Бизнес Online».

Матчи Рубина в предстоящем сезоне российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> будет транслировать телеканал <span class=error>ТНВ</span> (<span class=error>Татарстан</span> — Новый век) сообщает Спорт Бизнес <span class=stop>Online</span>. Увеличить
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По информации издания, казанский клуб выкупил права на показ своих матчей РФПЛ и передал их телеканалу. Отмечается, что акционером ТНВ является группа компаний «ТАИФ», которая также этим летом по итогам попечительского совета получила управление в «Рубине».

«Рубин» во встрече первого тура РФПЛ примет на своём поле «Краснодар». Встреча состоится 16 июля.

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