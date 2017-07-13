Кержаков завершил карьеру. Подробности

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Как сообщила пресс-служба невского клуба, лучший бомбардир в истории «Зенита» и сборной России назначен на должность координатора юношеских команд системы сине-бело-голубых. В его обязанности входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия — молодежный состав — «Зенит-2» — первая команда.

В составе «Зенита» 34-летний Кержаков выступал с 2001-го по 2006 год до отъезда в «Севилью» и с 2010-го после перехода из «Динамо» с перерывом на аренду в «Цюрихе» весной 2016-го. В общей сложности нападающий провел за питерцев 386 матчей и забил 162 гола во всех турнирах. Вместе с сине-бело-голубыми футболист становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

За сборную России Кержаков провел 91 матч и забил 30 голов.

Сергей ФУРСЕНКО, президент «Зенита»:

— Он закончил футбольную карьеру. Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции. У него громадный опыт, который нам поможет. Мы организуем достойные проводы. Может быть, с другими нашими звездами («Зенита»).

Еще посмотрим, когда устроить эти проводы. У нас очень плотный график, поэтому определимся чуть позже с датой. (Р-Спорт).

Константин САРСАНИЯ, спортивный директор «Зенита»:

— Александр закончил карьеру, решение было совместным. Теперь у него новая должность в клубе. («Российская газета»).

Дмитрий БУЛЫКИН, бывший форвард сборной России:

— Кержаков еще мог поиграть в футбол, он находится в отличной физической форме. Но если он решил попробовать себя в новой роли, то стоит пожелать ему только удачи.

У нас много хороших форвардов, но не хватает той стабильности и агрессивности, которая есть у Кержакова. Не думаю, что в ближайшее время кто-то сможет побить его рекорды в России. Но большой плюс, что такие сильные личности остаются работать в родном клубе. Саша знает футбол от А до Я, он несомненно поможет «Зениту». (Павел ГУРЕВИЧ).

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник сборной России:

— Кержаков закончил в 34 года? Рановато. Мог бы еще поиграть, он ведь относительно молодой. Если не в «Зените», точно вписался бы в другие клубы. Лучший бомбардир России вызвал бы интерес и за границей, даже в Китае или в арабских странах.

Александр постоянно нацелен на ворота и завершение атаки, и таких в нашем футболе немного. Учитывая, что сборная России практически не бьет, Кержаков нам сильно пригодился бы в национальной команде.

Мы можем только принять его решение. В любом случае он много сделал для российского футбола. Пожелаем ему удачи на новой должности и успехов в развитии детского футбола. (Евгений БЕЛОУСОВ).

Александр Кержаков

— лучший бомбардир России (233 гола за карьеру во всех клубах и сборной)

— лучший бомбардир сборной России (30 голов)

— лучший бомбардир «Зенита» (162 гола)

Лучший бомбардир чемпионата России — Олег Веретенников (143 гола против 139 у Кержакова).