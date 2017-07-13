СМИ: 18-летний сенегалец перейдет в ЦСКА
Полузащитник «Сарпсборга 08» Крепин Диатта может перейти в ЦСКА. Как сообщает Sa, сделка по переходу 18-летнего сенегальца в армейский клуб близка к заключению.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В этом сезоне за «Сарпсборг» Диатта вышел на поле в восьми матчах чемпионата Норвегии, в которых голевыми действиями не отметился. Футболист выступал в составе своей национальной сборной на чемпионате мира до 20 лет, за которую сыграл в трех матчах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter