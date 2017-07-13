СМИ: 18-летний сенегалец перейдет в ЦСКА

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В этом сезоне за «Сарпсборг» Диатта вышел на поле в восьми матчах чемпионата Норвегии, в которых голевыми действиями не отметился. Футболист выступал в составе своей национальной сборной на чемпионате мира до 20 лет, за которую сыграл в трех матчах.