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13 июля 2017, 16:54 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ: 18-летний сенегалец перейдет в ЦСКА

Полузащитник «Сарпсборга 08» Крепин Диатта может перейти в ЦСКА. Как сообщает Sa, сделка по переходу 18-летнего сенегальца в армейский клуб близка к заключению.

Полузащитник Сарпсборга 08 <span class=error>Крепин</span> <span class=error>Диатта</span> может перейти в ЦСКА. Увеличить
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В этом сезоне за «Сарпсборг» Диатта вышел на поле в восьми матчах чемпионата Норвегии, в которых голевыми действиями не отметился. Футболист выступал в составе своей национальной сборной на чемпионате мира до 20 лет, за которую сыграл в трех матчах.

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