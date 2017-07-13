«Ростов»: перезагрузка

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ТРЕНЕР

Леонид КУЧУК

Белорусский специалист вернулся в Россию. Два последних этапа его работы в премьер-лиге, с «Локомотивом» и «Кубанью» в сезоне-2014/15, получились не только провальными, но и скандальными. Железнодорожники осенью его уволили, устроив детективную историю с тайными тренировками, программными интервью футболистов и долгими судебными тяжбами за неустойку, а в Краснодаре весной Кучук просто проиграл все, что только можно, в том числе — и финал Кубка России.

И на этом фоне как-то забылось, что белорус на самом деле — тренер пусть хмурый и неразговорчивый, но качественный, умеющий наладить в короткие сроки дисциплину в новой команде и поставить организованный футбол. Тот же «Локомотив» он едва-едва не сделал чемпионом весной 2014-го, не хватило финишного рывка. После отъезда из России и двухлетней паузы Кучук поработал в чемпионате Украины со «Сталью», получилось весьма достойно: восемь побед, три ничьих и три поражения, уверенное сохранение прописки в элите.

Теперь предстоит вновь подтверждать свой уровень в РФПЛ. Легко не будет — у «Ростова» совершенно новая по сравнению с прошлым сезоном команда, а после Бердыева каждому приходится трудно, ведь местная публика уже приучена к результату и сыгранности, а без Курбана Бекиевича сразу же рушится вся система. Справится ли Кучук с очередной ролью антикризисного тренера?

ТРАНСФЕРЫ

Пришли: п. Юсупов (Зенит, аренда), н. Дядюн (Рубин), з. Устинов (Рубин, аренда), п. Кинтеро (Челси, аренда), з. Бобен (Горица), з. Ингасон (Гранада), п. Маер (Домжале), п. Зуев (Спартак, аренда), з. Макеев (Спартак), з. Паршивлюк (Анжи), в. Песьяков (Спартак), в. Абаев (Локомотив), з. Вилюш (Лех), п. Думбья (Арсенал, из аренды), п. Эззатоллахи (Анжи, из аренды).

Ушли: п. Скопинцев (Балтика, продление аренды), з. Ф. Кудряшов (Рубин), н. Полоз (Зенит), п. Ерохин (Зенит), в. Комиссаров (Армавир), п. Трошечкин (Тосно, аренда), з. Симич (Пахтакор), н. Качарава (Корона), н. Девич (контракт), в. Медведев (Локомотив), з. Гранат (Рубин), з. Сесар Навас (контракт), в. Джанаев (контракт), з. Терентьев (Зенит), п. Нобоа (Зенит).

«Ростову» будет непросто пережить отъезд лидеров последних лет: Кудряшова и Полоза, Ерохина и Сесара Наваса, Нобоа и Джанаева. Заменить их попытается многочисленный красно-белый десант (Макеев, Паршивлюк, Зуев, Песьяков), опытный Дядюн, арендованный у «Зенита» Юсупов, а также многочисленные иностранцы, среди которых интересными приобретениями видятся Кинтеро из «Челси» и исландец Ингасон, перебравшийся из «Гранады».

ИЗМЕНЕНИЯ

Легче перечислять не все изменения, а тех, кто остался в нем. Их на самом деле не так много. Главное, что на месте вечно молодые Гацкан и Калачев — пока они в «Ростове», с командой все должно быть хорошо. Сплошь новые лица здесь и в высшем руководстве, и в тренерском штабе (от помощников Бердыева остался только Дмитрий Кириченко), и в составе. Главный вопрос на сегодняшний день — финансовая поддержка. Новый президент Арташес Арутюнянц заявил в среду, что пока официальных спонсоров нет, но переговоры с потенциальными партнерами ведутся.

СОСТАВ

Кучук умеет варьировать тактические схемы, и пока трудно сказать, какую модель «Ростов» выберет в качестве базовой. Твердое место на поле наверняка найдется Гацкану и Калачеву, также важными футболистами в обороне способны стать новички Вилуш и Игнасон. В остальном — вопросов немало. Могилевец или Юсупов? Песьяков или Абаев? Бухаров или Дядюн? Наблюдать за перезагрузкой команды будет очень интересно.

КАЛЕНДАРЬ

15 июля. Урал (г)

23 июля. Ахмат (д)

30 июля. Амкар (г)

4 августа. Анжи (г)

9 августа. Динамо (д)

12 августа. Уфа (г)

20 августа. Краснодар (д)

27 августа. Зенит (г).

ПРОГНОЗ

7−12-е место

Вряд ли у Кучука сходу получится запрыгнуть высоко, к еврокубковым местам, но его тренерских навыков и потенциала состава должно хватить, чтобы уверенно занять место в середине таблицы.