Сарсания: Джорджевич уйдет в аренду, «Зенит» не хочет его совсем терять
МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Зенит» отдаст нападающего Луку Джорджевича в аренду, потому что не хочет терять его совсем. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Константин Сарсания.
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Ранее черногорский портал CdM опубликовал информацию, согласно которой 23-летний Джорджевич достиг договоренности с «Зенитом» о расторжении контракта.
«Мы встречались с агентом Луки и с ним самим. Он очень талантливый игрок, но, к сожалению, не могу гарантировать ему практику. Он находится в очень хорошем возрасте, является хорошим футболистом, нравится Роберто Манчини. Но сегодня мы говорим о том, чтобы отдать его в аренду, не хотим его продавать и терять, хотим, чтобы он вернулся к нам боевой единицей, которая могла бы играть постоянно», — сказал Сарсания.
«Ему нужна постоянная практика, поэтому мы должны быть уверены в клубе, который его возьмет, в том, что он будет получать там игровое время. Варианты есть как в России, так и за границей, будем их рассматривать совместно с ним и его агентом», — отметил спортивный директор.
Черногорский нападающий перешел в «Зенит» в 2012 году, его нынешний контракт действует до 2020 года. За время нахождения в
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