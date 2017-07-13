Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30377758/
13 июля 2017, 16:37 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Сарсания: Джорджевич уйдет в аренду, «Зенит» не хочет его совсем терять

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Зенит» отдаст нападающего Луку Джорджевича в аренду, потому что не хочет терять его совсем. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Константин Сарсания.

По словам спортивного директора петербургского клуба форварду нужна постоянная практика. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее черногорский портал CdM опубликовал информацию, согласно которой 23-летний Джорджевич достиг договоренности с «Зенитом» о расторжении контракта.

«Мы встречались с агентом Луки и с ним самим. Он очень талантливый игрок, но, к сожалению, не могу гарантировать ему практику. Он находится в очень хорошем возрасте, является хорошим футболистом, нравится Роберто Манчини. Но сегодня мы говорим о том, чтобы отдать его в аренду, не хотим его продавать и терять, хотим, чтобы он вернулся к нам боевой единицей, которая могла бы играть постоянно», — сказал Сарсания.

«Ему нужна постоянная практика, поэтому мы должны быть уверены в клубе, который его возьмет, в том, что он будет получать там игровое время. Варианты есть как в России, так и за границей, будем их рассматривать совместно с ним и его агентом», — отметил спортивный директор.

Черногорский нападающий перешел в «Зенит» в 2012 году, его нынешний контракт действует до 2020 года. За время нахождения в санкт-петербургском клубе он отправлялся в аренду в голландский «Твенте», итальянскую «Сампдорию», а также испанскую «Понферрадину».

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
13 июля

Фурсенко: Кержаков завершил карьеру, "Зенит" устроит ему торжественные проводы

Алексей Сорокин: Кубок конфедераций развеял много стереотипов и улучшил имидж России

Жуков: легкоатлеты РФ на Юношеском фестивале в Венгрии выступят под флагом своей страны