Сарсания: Кержаков назначен на интересную и важную должность в пирамиде ФК «Зенит»

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В четверг президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал ТАСС, что 34-летний Кержаков завершил карьеру футболиста. На официальном сайте клуб объявил, что бывший нападающий назначен на пост координатора юношеских команд системы «Зенита».

«Сергей Александрович Фурсенко и я с ним беседовали и предложили ему вариант быть координатором клуба по академии, молодежной команде и “Зениту-2”. Это достаточно интересная и важная должность, поэтому я считаю, что Кержакову надо набираться опыта и учиться. Он вчера думал и в итоге принял предложение», — сказал Сарсания.

«Он должен быть в контакте с селекционной службой по нахождению талантливых ребят, должен координировать переходы разных игроков и осуществлять взаимосвязь между академией, молодежной командой и “Зенитом-2”. На каждого игрока он должен иметь характеристику, свой план по его движению, карьере и так далее. Это достаточно серьезная должность в нашей пирамиде», — добавил спортивный директор.

По его словам, практически такую же должность занимает бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов. «Они вдвоем будут помогать мне по разным вопросам. У Кержакова обязательно будет взаимодействие с тренерами», — отметил Сарсания.

Сезон-2016/17 Кержаков провел в «Зените», сыграв в 18 матчах и забив два мяча. Ранее он выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 год, а также с 2010-го по 2015-й.