Фурсенко: Кержаков завершил карьеру, «Зенит» устроит ему торжественные проводы

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«Александр сделал очень многое для нашего клуба и для наших болельщиков, он — профессионал с большой буквы, и мы очень рады, что он согласился остаться в структуре клуба. То, что он завершил карьеру, это не значит, что мы его хотели отпустить. Мы обязательно сделаем официальные торжественные проводы. Саша — главный российский бомбардир», — сказал Фурсенко.

На вопрос, как именно будут организованы проводы Кержакова, президент «Зенита» ответил: «Мы с ним пока об этом не разговаривали, но над этим работаем».

Сезон-2016/17 Кержаков провел в «Зените», сыграв в 18 матчах и забив два мяча. Ранее он выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 год, а также с 2010-го по 2015-й.

Всего Кержаков забил 233 мяча в различных турнирах, в том числе 30 голов в матчах за сборную России, что является рекордом.