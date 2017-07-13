Фурсенко: Кержаков завершил карьеру, «Зенит» устроит ему торжественные проводы
МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Санкт- петербургский «Зенит» устроит торжественные проводы для лучшего бомбардира в истории команды 34-летнего Александра Кержакова, который завершил карьеру футболиста и занял должность координатора команд в клубной академии. Об этом ТАСС сообщил президент «Зенита» Сергей Фурсенко.
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«Александр сделал очень многое для нашего клуба и для наших болельщиков, он — профессионал с большой буквы, и мы очень рады, что он согласился остаться в структуре клуба. То, что он завершил карьеру, это не значит, что мы его хотели отпустить. Мы обязательно сделаем официальные торжественные проводы. Саша — главный российский бомбардир», — сказал Фурсенко.
На вопрос, как именно будут организованы проводы Кержакова, президент «Зенита» ответил: «Мы с ним пока об этом не разговаривали, но над этим работаем».
Сезон-2016/17 Кержаков провел в «Зените», сыграв в 18 матчах и забив два мяча. Ранее он выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 год, а также с 2010-го по 2015-й.
Всего Кержаков забил 233 мяча в различных турнирах, в том числе 30 голов в матчах за сборную России, что является рекордом.
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