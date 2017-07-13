Чемпионат туманных перспектив
Уже совсем скоро начнется чемпионат России по футболу сезона-2017/18.
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Команды, не поддающиеся прогнозу
У нас чемпионат команд с неясными перспективами в этом году. «Терек» стремительным образом, вопреки желанию многих болельщиков, стал «Ахматом» и взял очень интересного тренера, который ставил самый зрелищный футбол в нашей лиге с «Краснодаром». Как поведут себя в этом сезоне грозненцы не ясно. Могут крови попортить многим.
«Рубин» решил войти в реку дважды, и при этом ничего себе не испортить. Вернув самого загадочного российского тренера обратно, надеется выбраться из задворок таблицы. При этом туда он попал еще при Бердыеве, что и привело руководство к мысли расстаться с тренером. Серьезных покупок пока от рубиновых не в праве ожидать. От прошлогодних трансферов до сих пор пытаются прийти в себя в руководстве клуба. Поэтому в Казань планомерно перебираются из бывшей команды харизматичного тренера. Что делал с ограниченным бюджетом в Ростове, все мы помним. Может, с исполнителями другого уровня замахнется на вершину в этот раз.
В стане сверхамбициозного и
Вернулось из ФНЛ московское «Динамо». И этот клуб — загадка в этом сезоне для многих. В прошлом году москвичи выиграли
Стабильный расклад, без
ЦСКА проведет свой обычный сезон в рамках нашего чемпионата. Минимум покупок, сложившийся коллектив, талантливый тренер. Никаких удивлений, попробует выиграть чемпионат, при этом спад осенью или весной скорее всего воспрепятствует этому. Болельщики могут точно надеяться на место в Лиге чемпионов, благо у нашей страны уже будет целых три места в этом турнире.
У «Спартака» сейчас примерно такая же поступь, как и у ЦСКА, но только стабильность у армейцев запредельная, а
«Краснодар» стабильно ходит около того, чтобы занять наконец место в тройке призеров чемпионата. Выбор в сторону тренера Шалимова до сих пор неоднозначен. Думается, что фактор тренера может не позволить взлететь повыше к лидерам российского футбола. Да и приобретения оставляют на данный момент желать лучшего. А если по итогам «Санта-Барбары» с Федором Смоловым последний покинет команду, то возможен вариант и не повторения предыдущего результата в РФПЛ.
Зона борющихся за выживание
Как ни печально это говорить, но и тут тоже есть своя стабильность. В когорте тех, кто будет бороться за выживание — клубы только что вышедшие из ФНЛ, за исключением «Динамо», а также завсегдатаи последних мест в чемпионате. Скорее всего это будет «Анжи», «Уфа» и, возможно, «Урал». «Локомотив» вряд ли скатится сюда, и будет в середине турнирной таблицы, хотя и у него предпосылок на улучшение ситуации не так много. Денег мало, и соответственно трансферов тоже. Аренды, да подписание арендованных с прошлого сезона.
При этом почти не осталось времени перед домашним чемпионатом мира по футболу. И у нас есть прекрасная возможность посмотреть, как игроки с российскими паспортами будут проявлять себя, чтобы попасть в сборную России. Чемпионат обещает быть интересным, а вот спрогнозировать результат будет достаточно тяжело.
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