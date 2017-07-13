Константин Сарсания: Кержаков завершил карьеру
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что лучший бомбардир в истории клуба Александр Кержаков завершил карьеру футболиста.
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Сегодня петербургский клуб официально объявил о назначении Кержакова на должность координатора юношеских команд системы «Зенита».
— Могу подтвердить: Александр закончил карьеру, — цитирует «Российская газета» Сарсанию. — Решение было совместным. Теперь у него новая должность в клубе.
Напомним, что в составе «Зенита» Кержаков выступал с 2001-го по 2006-й и с 2010-го с перерывом на аренду в «Цюрихе» весной 2016-го. В общей сложности он провел за питерцев 386 матчей, забив 162 гола во всех турнирах.
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