Константин Сарсания: Кержаков завершил карьеру

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Сегодня петербургский клуб официально объявил о назначении Кержакова на должность координатора юношеских команд системы «Зенита».

— Могу подтвердить: Александр закончил карьеру, — цитирует «Российская газета» Сарсанию. — Решение было совместным. Теперь у него новая должность в клубе.

Напомним, что в составе «Зенита» Кержаков выступал с 2001-го по 2006-й и с 2010-го с перерывом на аренду в «Цюрихе» весной 2016-го. В общей сложности он провел за питерцев 386 матчей, забив 162 гола во всех турнирах.