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13 июля 2017, 15:52 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Константин Сарсания: Кержаков завершил карьеру

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что лучший бомбардир в истории клуба Александр Кержаков завершил карьеру футболиста.

Спортивный директор Зенита Константин <span class=error>Сарсания</span> заявил что лучший бомбардир в истории клуба Александр <span class=error>Кержаков</span> завершил карьеру футболиста. Увеличить
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Сегодня петербургский клуб официально объявил о назначении Кержакова на должность координатора юношеских команд системы «Зенита».

— Могу подтвердить: Александр закончил карьеру, — цитирует «Российская газета» Сарсанию. — Решение было совместным. Теперь у него новая должность в клубе.

Напомним, что в составе «Зенита» Кержаков выступал с 2001-го по 2006-й и с 2010-го с перерывом на аренду в «Цюрихе» весной 2016-го. В общей сложности он провел за питерцев 386 матчей, забив 162 гола во всех турнирах.

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Фурсенко: Кержаков завершил карьеру, «Зенит» устроит ему торжественные проводы

Фурсенко: Кержаков завершил карьеру, «Зенит» устроит ему торжественные проводы

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Санкт- петербургский «Зенит» устроит торжественные проводы для лучшего бомбардира в истории команды 34-летнего Александра Кержакова, который завершил карьеру футболиста и занял должность координатора команд в клубной академии. Об этом ТАСС сообщил президент «Зенита» Сергей Фурсенко.
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