А. Кержаков назначен на должность координатора команд академии «Зенита»

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В его обязанности входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия — молодёжный состав — «Зенит"-2 — первая команда, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.



В составе «Зенита» Кержаков провёл 386 матчей, в которых забил 226 мячей. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий становился трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.