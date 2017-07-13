А. Кержаков назначен на должность координатора команд академии «Зенита»
Лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков назначен на должность координатора юношеских команд системы петербургского клуба.
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В его обязанности входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия — молодёжный состав — «Зенит"-2 — первая команда, сообщает
В составе «Зенита» Кержаков провёл 386 матчей, в которых забил 226 мячей. Вместе с
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