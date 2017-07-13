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13 июля 2017, 14:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

А. Кержаков назначен на должность координатора команд академии «Зенита»

Лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков назначен на должность координатора юношеских команд системы петербургского клуба.

Лучший бомбардир в истории Зенита Александр <span class=error>Кержаков</span> назначен на должность координатора юношеских команд системы петербургского клуба. Увеличить
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В его обязанности входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия — молодёжный состав — «Зенит"-2 — первая команда, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В составе «Зенита» Кержаков провёл 386 матчей, в которых забил 226 мячей. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий становился трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

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