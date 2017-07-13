«Урал» не сможет рассчитывать на Портнягина в матчах с «Локомотивом»
Нападающий «Урала» Игорь Портнягин не сыграет против «Локомотива» в новом сезоне.
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Об этом рассказал сам футболист, который был арендован у «железнодорожников». Также Портнягин поделился впечатлениями от пребывания в новой команде.
«Приятно удивлен уровнем тренерского и медицинского штабов в «Урале». Пока не полностью восстановился от травмы. Надеюсь, что к матчу с Динамо буду готов на 100%. У меня в контракте прописано, что не смогу сыграть в этом сезоне с «Локомотивом», — цитирует Портнягина
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