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13 июля 2017, 14:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Урал» не сможет рассчитывать на Портнягина в матчах с «Локомотивом»

Нападающий «Урала» Игорь Портнягин не сыграет против «Локомотива» в новом сезоне.

Нападающий Урала Игорь Портнягин не сыграет против Локомотива в новом сезоне. Увеличить
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Об этом рассказал сам футболист, который был арендован у «железнодорожников». Также Портнягин поделился впечатлениями от пребывания в новой команде.

«Приятно удивлен уровнем тренерского и медицинского штабов в «Урале». Пока не полностью восстановился от травмы. Надеюсь, что к матчу с Динамо буду готов на 100%. У меня в контракте прописано, что не смогу сыграть в этом сезоне с «Локомотивом», — цитирует Портнягина пресс-служба «Урала».

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