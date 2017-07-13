«Урал» не сможет рассчитывать на Портнягина в матчах с «Локомотивом»

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Об этом рассказал сам футболист, который был арендован у «железнодорожников». Также Портнягин поделился впечатлениями от пребывания в новой команде.