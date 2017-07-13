Менеджер «Ахмата» рассказал о предстоящем визите Роналдиньо на матч в Грозный
Менеджер «Ахмата» Александр Федосеев рассказал о предстоящем праздничном мероприятии во время первого тура РФПЛ «Ахмат» — «Амкар», который состоится 16 июля в Грозном на «Ахмат Арене».
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Ранее стало известно, что встречу посетит легендарный бразильский футболист, чемпион мира 2002 года Роналдиньо.
«Рональдиньо действительно посетит матч “Ахмат” — “Амкар” в рамках 1-го тура чемпионата России. Как почётный гость, он будет наблюдать за игрой команд с трибуны нашего стадиона. Запланирован ли у него
Игра с «Амкаром» станет первой официальной встречей для грозненцев под новым названием «Ахмат». До этого, с 1958 года и до нынешнего лета, команда называлась «Терек».
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