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13 июля 2017, 14:15 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Менеджер «Ахмата» рассказал о предстоящем визите Роналдиньо на матч в Грозный

Менеджер «Ахмата» Александр Федосеев рассказал о предстоящем праздничном мероприятии во время первого тура РФПЛ «Ахмат» — «Амкар», который состоится 16 июля в Грозном на «Ахмат Арене».

Менеджер <span class=error>Ахмата</span> Александр Федосеев рассказал о предстоящем праздничном мероприятии во время первого тура <span class=error>РФПЛ</span> <span class=error>Ахмат</span> — <span class=error>Амкар</span> который состоится 16 июля в Грозном на <span class=error>Ахмат</span> Арене. Увеличить
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Ранее стало известно, что встречу посетит легендарный бразильский футболист, чемпион мира 2002 года Роналдиньо.

«Рональдиньо действительно посетит матч “Ахмат” — “Амкар” в рамках 1-го тура чемпионата России. Как почётный гость, он будет наблюдать за игрой команд с трибуны нашего стадиона. Запланирован ли у него как-нибудь мастер-класс? Нет, но бразилец примет участие в пресс-конференции, и вообще у него будет очень насыщенная программа. Кроме Рональдиньо, мы больше не планируем приглашать никого из звёзд футбола, но в праздничном концерте примут участие звёзды эстрады», — цитируют Федосеева «Известия».

Игра с «Амкаром» станет первой официальной встречей для грозненцев под новым названием «Ахмат». До этого, с 1958 года и до нынешнего лета, команда называлась «Терек».

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