Защитник Армаш в ближайшие дни подпишет контракт с «Анжи»

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Ранее СМИ сообщали о том, что 29-летний защитник прибыл в расположение махачкалинского клуба. В первом туре чемпионата России сезона-2017/18 «Анжи» сыграет с ЦСКА, матч состоится в субботу в Каспийске.

«Контракт еще не подписан, обсуждаем фактические детали. Думаю, что если ничего непредвиденного не случится, то в ближайшие два дня Игорь станет игроком «Анжи», — сообщил Пырнэу.

Армаш после завершения сезона-2016/17 покинул в качестве свободного агента «Кубань». По словам Пырнэу, у краснодарского клуба остались долги перед игроком. «Долг по- прежнему существует, если не ошибаюсь, то “Кубань” должна Армашу зарплату за девять месяцев. Не могу сказать по сумме, но они должны деньги не только Игорю, но и игрокам у которых истек контракт с клубом еще год назад: это и Бальде, и Букур, и Шандао», — сказал агент.

Пырнэу отметил, что «Кубань» до сих пор не расплатилась с румынским тренером Даном Петреску, агентом которого он также является. «Ничего не изменилось и в ситуации с Даном Петреску, если долг не будет погашен до 15 июля, то в понедельник 17-го числа мы первым делом подадим коллективное заявление в Спортивный арбитражный суд», — заявил Пырнэу.