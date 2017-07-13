Агент: Джорджевич покидает «Зенит», шанса играть в стартовом составе не будет

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«Могу сказать, что Лука Джорджевич покидает «Зенит». Он готов играть в стартовом составе «Зенита» и хочет этого, однако такого шанса не будет — поэтому мы уходим.

Много ли клубов заинтересованы в нём? Достаточно! Лука готов продемонстрировать весь своей потенциал. К тому же он не хочет провести ещё один такой сезон в «Зените», как было в прошлом году. Считаю, что Лука может стать большим футболистом всего за один сезон. Поэтому мы сейчас рассматриваем разные варианты, — цитирует агента «Спорт день за днём».

Контракт Джорджевича с «Зенитом» рассчитан до 2020 года. Черногорец перешёл в российский клуб ещё в 2012 году, но так и не сумел закрепиться в основном составе. В минувшем сезоне РФПЛ Джорджевич провёл 10 матчей (2 — с первых минут) и забил один мяч.