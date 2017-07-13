«Рубин»: Бердыев в походе за третьим титулом

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ТРЕНЕР

Курбан БЕРДЫЕВ

Курбан Бердыев решил дважды войти в одну и ту же реку и принял предложение «Рубина», который когда-то сам и создал. О философии и тактике игры мэтр тренерского цеха упоминать лишний раз не имеет смысла. За Бердыева говорят его титулы: двукратный чемпион России, обладатель Кубка и двукратный обладатель Суперкубка страны, серебряный («Ростов») и дважды бронзовый призер РФПЛ («Рубин»), автор громких европейских успехов в Казани и на Дону. И, вообще, человек, который может изменить все. По сути, единственный специалист в России за последние 10 лет, кто успешно конкурировал с Москвой и Петербургом.

Да, он уходил со скандалом и обидой, но та страница, как уверяют в руководстве, уже перевёрнута. Бердыев по привычке окружил себя проверенными людьми и начал разгребать завалы, которые остались после сезона с Хави Грасией.

ТРАНСФЕРЫ

Откровенно говоря, приход Бердыева и есть главный трансфер «Рубина». Все знают, что одной фамилии тренера достаточно, чтобы в клуб пришли игроки. К тому же сам Курбан Бекиевич давно окружил себя футболистами, которые идут вслед за ним.

В Казани есть деньги, но по словам нового президента, тратить клуб их не может из-за финансового фэйр-плей. 40 миллионов евро, уплаченные за новичков в прошлом сезоне, до сих пор приходят болельщикам в ночных кошмарах. Да, из-за затянувшегося трансфера Бердыева «Рубин» упустил Нобоа. К тому же мимо Казани проехали и Полоз с Ерохиным. Но из «Ростова» пополнение все равно пришло. Гранат и Кудряшов необходимы для строительства качественной обороны. Это несмотря на то, что в команде уже были Санчес, Самбрано, Бурлак, Камболов, Сорокин, Кобахидзе.

Скамейка запасных в «Рубине» сейчас такая длинная, что вполне могла бы окружить все футбольное поле по периметру. Поэтому руководству сейчас куда важнее продать ненужных тренеру исполнителй, чем покупать кого-то. Потому что с имеющимся материалом Бердыев способен слепить что-то путное.

ИЗМЕНЕНИЯ

Этим летом «Рубин» снова сделал поворот на 180 градусов. От презентаций с фейерверками не осталось и следа. Команда снова закрылась на все пуговицы, не взяв с собой на сборы ни одного журналиста. Причем, как говорят, это отнюдь не решение Бердыева. Добавим к этому, что клубное телевидение показало всего один матч, да и «Рубин ТВ» в его привычном качественном виде уже не функционирует.

Об открытости клуба сейчас и говорить не стоит. Тренировки и интервью сейчас кажутся чем-то немыслимым.

Нельзя не сказать и об имиджевом упущении. После Кубка конфедераций, когда «Казань Арена» практически собрала четыре аншлага, город реально заболел футболом. Однако клуб фатально промедлил с запуском абонементной и билетной программы и упустил тем самым нужную волну. Имя старого-нового тренера практически никак не играет в городе. Две афишы да еще пара плакатов — вот и все.

СОСТАВ

По меркам РФПЛ Казань обладает очень мощным подбором исполнителей. Почти на каждую позицию есть по два (а то и больше) равноценных игрока. В ходе обоих сборов в Австрии Бердыев как раз и занимался тем, что прощупывал каждого и находил оптимальные сочетания. За все время товарищеских матчей тренер ни разу не повторил состав на второй тайм. Скорее всего, до закрытия трансферного окна «Рубин» будет расставаться с игроками, а усилится очень точечно — максимум двумя фуболистами.

КАЛЕНДАРЬ

16 июля. «Краснодар» (д)

22 июля. «Зенит» (г)

29 июля. «Арсенал» (д)

6 августа. ЦСКА (г)

9 августа. «Локомотив» (д)

13 августа. «СКА-Хабаровск» (г).

ПРОГНОЗ

3−5 место

Велик соблазн сказать, что «Рубин» при Бердыева будет сходу бороться за чемпионство, но уместнее более осторожный вариант. Задача минимум на ближайший сезон для Казани — место в еврокубках. Большую победу в Татарстане ждут к 2020-му.