«Рубин»: Бердыев в походе за третьим титулом
«СЭ» продолжает представление
клубов-участников чемпионата России-2016/17. На очереди — «Рубин», куда спустя несколько лет вернулся Курбан Бердыев.
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ТРЕНЕР
Курбан БЕРДЫЕВ
Курбан Бердыев решил дважды войти в одну и ту же реку и принял предложение «Рубина», который
Да, он уходил со скандалом и обидой, но та страница, как уверяют в руководстве, уже перевёрнута. Бердыев по привычке окружил себя проверенными людьми и начал разгребать завалы, которые остались после сезона с Хави Грасией.
ТРАНСФЕРЫ
Откровенно говоря, приход Бердыева и есть главный трансфер «Рубина». Все знают, что одной фамилии тренера достаточно, чтобы в клуб пришли игроки. К тому же сам Курбан Бекиевич давно окружил себя футболистами, которые идут вслед за ним.
В Казани есть деньги, но по словам нового президента, тратить клуб их не может
Скамейка запасных в «Рубине» сейчас такая длинная, что вполне могла бы окружить все футбольное поле по периметру. Поэтому руководству сейчас куда важнее продать ненужных тренеру исполнителй, чем покупать
ИЗМЕНЕНИЯ
Этим летом «Рубин» снова сделал поворот на 180 градусов. От презентаций с фейерверками не осталось и следа. Команда снова закрылась на все пуговицы, не взяв с собой на сборы ни одного журналиста. Причем, как говорят, это отнюдь не решение Бердыева. Добавим к этому, что клубное телевидение показало всего один матч, да и «Рубин ТВ» в его привычном качественном виде уже не функционирует.
Об открытости клуба сейчас и говорить не стоит. Тренировки и интервью сейчас кажутся
Нельзя не сказать и об имиджевом упущении. После Кубка конфедераций, когда «Казань Арена» практически собрала четыре аншлага, город реально заболел футболом. Однако клуб фатально промедлил с запуском абонементной и билетной программы и упустил тем самым нужную волну. Имя
СОСТАВ
По меркам РФПЛ Казань обладает очень мощным подбором исполнителей. Почти на каждую позицию есть по два (а то и больше) равноценных игрока. В ходе обоих сборов в Австрии Бердыев как раз и занимался тем, что прощупывал каждого и находил оптимальные сочетания. За все время товарищеских матчей тренер ни разу не повторил состав на второй тайм. Скорее всего, до закрытия трансферного окна «Рубин» будет расставаться с игроками, а усилится очень точечно — максимум двумя фуболистами.
КАЛЕНДАРЬ
16 июля. «Краснодар» (д)
22 июля. «Зенит» (г)
29 июля. «Арсенал» (д)
6 августа. ЦСКА (г)
9 августа. «Локомотив» (д)
13 августа. «СКА-Хабаровск» (г).
ПРОГНОЗ
3−5 место
Велик соблазн сказать, что «Рубин» при Бердыева будет сходу бороться за чемпионство, но уместнее более осторожный вариант. Задача минимум на ближайший сезон для Казани — место в еврокубках. Большую победу в Татарстане ждут к 2020-му.
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