ФК «Анжи» арендовал у «Спартака» полузащитника Аяза Гулиева до конца сезона
Футбольный клуб «Анжи» договорился с московским «Спартаком» об аренде полузащитника «красно-белых» Аяза Гулиева, сообщается на официальном сайте махачкалинской команды.
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Срок аренды 20-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2017/18.
Гулиев уже выступал в «Анжи» на правах аренды во второй половине прошлого сезона, проведя в составе клуба 12 игр. В активе хавбека 15 матчей и 2 гола за молодежную сборную России.
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