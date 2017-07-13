ФК «Анжи» арендовал у «Спартака» полузащитника Аяза Гулиева до конца сезона

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Срок аренды 20-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2017/18.

Гулиев уже выступал в «Анжи» на правах аренды во второй половине прошлого сезона, проведя в составе клуба 12 игр. В активе хавбека 15 матчей и 2 гола за молодежную сборную России.