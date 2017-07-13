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13 июля 2017, 13:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

На матч «СКА-Хабаровск» — «Зенит» проданы все билеты

На матч 1-го тура РФПЛ сезона-2017/18 «СКА-Хабаровск» — «Зенит» проданы все билеты.

На матч 1-го тура <span class=error>РФПЛ</span> сезона-2017/18 <span class=error>СКА</span>-Хабаровск — Зенит проданы все билеты. Увеличить
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Об этом в клубе рассказали корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину. Билеты были проданы за первые два дня с начала продаж. Матч вызвал повышенный интерес в регионе. Игру планируют посетить не только болельщики из Хабаровска, но и из ближайших городов.

Матч 1-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Зенит» состоится 16 июля. Начало — в 11:00 мск. Домашний стадион «СКА-Хабаровск» имени Владимира Ленина вмещает 15 200 зрителей.

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