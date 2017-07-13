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13 июля 2017, 13:15 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» представил кубковую форму на сезон-2017/18

Футбольный клуб «Краснодар» совместно с техническим партнером PUMA представили эксклюзивный дизайн кубковой формы команды на сезон 2017/2018.

Футбольный клуб Краснодар совместно с техническим партнером <span class=error>PUMA</span> представили эксклюзивный дизайн кубковой формы команды на сезон 2017/2018. Увеличить
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Каждый комплект — сочетание темных цветов, современных технологий и премиальных материалов.

«Дизайн новой формы “быков” вселяет уверенность в своём стиле как игрокам, так и болельщикам», — говорится на сайте «Краснодара».

Ранее «Краснодар» представил домашний и выездной комплекты игровой формы.

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