«Краснодар» представил кубковую форму на сезон-2017/18
Футбольный клуб «Краснодар» совместно с техническим партнером PUMA представили эксклюзивный дизайн кубковой формы команды на сезон 2017/2018.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Каждый комплект — сочетание темных цветов, современных технологий и премиальных материалов.
«Дизайн новой формы “быков” вселяет уверенность в своём стиле как игрокам, так и болельщикам», — говорится на сайте «Краснодара».
Ранее «Краснодар» представил домашний и выездной комплекты игровой формы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter