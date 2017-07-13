Филиал академии ФК «Анжи» будет открыт в Китае

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы подписали соглашение по, так сказать, спортивному туризму — через спорт к туризму. Сейчас будут завершающие переговоры в Дагестане, глава республики Рамзан Гаджимурадович Абдулатипов должен назначить дату совещания. Договор включает в себя налаживание международных связей, а “Анжи” — как катализатор», — сказал Исаев.

«В рамках этого соглашения мы открываем филиалы академии во Внутренней Монголии и еще одном регионе Китая. Но сначала к нам должны приехать китайские дети и тренеры набираться опыта. К тому же они у нас просят 10 российских тренеров, и нам необходимо сейчас их найти», — добавил исполнительный директор.

По его словам, к чемпионату мира — 2018 китайское телевидение организовало проект, по которому одна детская команда приедет в Россию на месяц. «У нас есть академия “Анжи”, в которой есть определенные наработки и продукт. Китайская сторона хочет поднять уровень своих детских школ, они в процессе создания. Сейчас мы должны придумать программу для них, родителям это интересно, китайская команда намерена приехать к нам на месяц — 10 дней в Дагестане и 20 — в центральной части России», — отметил собеседник ТАСС.

«И для китайцев это не только спортивная составляющая, но и туристическая. Сейчас Ростуризм разрабатывает маршруты, питание, а мы в Дагестане будем составлять реестр отелей, в которые будем размещать детей. Также занимаемся тренировочным процессом для них, посещением лезгинки, водопадов, крепостей, заводов, составляем маршруты», — рассказал Исаев.

Академия «Анжи» существует с 2012 года и включает в себя 10 групп разных возрастов. В прошлом сезоне основная команда махачкалинцев заняла 12-е место в чемпионате России. По ходу первенства у клуба сменились руководство и тренерский штаб.