Почему этот сезон РФПЛ будет особенным

Уже в субботу чемпионат России стартует тремя матчами. Семь авторов «Чемпионата» отвечают на вопрос, чего они ждут от грядущего сезона. В чём-то мнения даже сошлись.

1. Данила Игнатов

— Этот сезон — особенный, потому что он станет последним перед первым в России чемпионатом мира. На Кубке конфедераций наша сборная в очередной раз не смогла выйти из группы, но на домашнем мундиале отступать некуда. А после чемпионата мира изменится лимит на легионеров, и гарантированные «паспортные» места для российских футболистов пропадут.

Поэтому сейчас я жду от тех людей, которых мы все — журналисты и обычные болельщики, студенты и грузчики, олигархи и депутаты — привыкли ругать, тройного старания. Я жду, что Игорь Денисов будет играть так, что Станислав Черчесов забудет про их конфликты в «Динамо». Я жду, что Александр Кокорин и Артём Дзюба действительно забьют на двоих 35 голов и вернутся в сборную. Что Фёдор Смолов между «Спартаком», «Зенитом» и Европой выберет правильный (третий) вариант. Что Алан Дзагоев проведёт год вообще без травм. И пусть сборная России в середине 2018-го порадует и нас.

2. Олег Лысенко

— Российских мастеров ножного мяча принято малевать этакими недотепами, по чистому недоразумению сидящими на миллионных окладах и лишь по этому параметру способными конкурировать с иноземными коллегами. В новом сезоне у них будет замечательный повод доказать несправедливость первой части утверждения. Даже два. С переходом на новый лимит, то есть с лета 2018-го, «льготных» позиций на поле останется меньше, а следовательно для сохранения хлебного места завтра вкалывать придётся уже сегодня.



Ещё более весомый повод показать лучший футбол в жизни — приближающийся ЧМ. Пропустить такое событие по собственной глупости или лености должно быть дико обидно. По крайней мере — настоящему, а не псевдопрофессионалу. Жду прогресса и роста от молодых, дерзких — Головина, Зобнина, Миранчука — и стабильно высокого уровня от их более старших товарищей по сборной.

3. Антон Михашенок

— Я жду от российского чемпионата одного: чтобы футбол был на первом месте. Чтобы не судей обсуждали, не внезапные выходы вторых вратарей и запуск всего, что летит в створ, не то, почему 10-миллионные игроки уходят бесплатно, а то, как они действуют на поле. Как умеют играть в пас, как доводят мяч до штрафной, как возвращаются в оборону. Такие ожидания у меня перед началом каждого сезона. Может, хотя бы этот будет особенным. Хотя, боюсь, ждать придётся ещё долго.

4. Григорий Телингатер

— «Локомотив» играет с «Уралом» в 8-м и 22-м турах. И лично мне интересно, как будет выглядеть атака «железнодорожников». Сыграет ли их главный форвард Ари. Вы же помните мощную драку, которая произошла в финале Кубка России. Сразу после матча хавбек «Урала» Артём Фидлер заявил: «Уверен, Ари сюда никогда не приедет». В 29-м туре «Локомотиву» предстояла встреча как раз в Екатерибурге. Ари не полетел с командой. Из-за микротравмы по официальной версии. Интересно, найдётся ли какая-то травма на этот раз.

5. Сергей Титов

— Жду, что Роберто Манчини восхитится полётом в Хабаровск и развеет миф о дубовости Кокорина — наконец-то в «Зените» понимают, как Сашу надо использовать. Жду «Динамо» в первой восьмёрке и 10 голов от Кирилла Панченко. Жду, что Александр Григорян со своим составом из недооценённых и отречённых поставит на место всех, кто ставит опыт игры в РФПЛ выше, чем что-либо. Жду, что «Ростов» Кучука закончит сезон выше «Рубина» Бердыева (серьёзно, даже могу себе такое представить). Жду Далера Кузяева и Аяза Гулиева в сборной России. И жду чемпионства ЦСКА Гончаренко — уже весной «армейцы» казались тактической машиной, а теперь должны только прибавить и начать выигрывать топ-матчи у конкурентов.

6. Кирилл Хаит

— Я считаю этот чемпионат особенным по двум причинам, и обе связаны с «Зенитом». Во-первых, это последний сезон лимита на поле, и одновременно с этим в «Зените» собралось столько русских игроков, что это потенциально базовый клуб сборной. Интересно, как поколение лимита будет готовиться к концу света. Вторая причина — Роберто Манчини. Победитель чемпионатов Италии и Англии, рекордсмен по выигранным Кубкам. Это обязывает. Причём не только его, но и клуб. Манчини нужны игроки-победители. Таков стиль его работы, это одно из условий, необходимых для результата. Значит, «Зенит» должен их предоставить. Поэтому лично я жду, что в РФПЛ в этом сезоне снова появится большой игрок. Звезда.

7. Дмитрий Егоров

— От этого сезона я жду, что в РФПЛ не введут повторы, Сергей Карасев будет судить не только аутсайдеров, а господин Будогосский избежит сожжения. Вы видели его фото — он же совсем не файер. Хотя огни на трибунах должны гореть ярче и обязательно на каждом матче.



Ещё очень обидно, что в прошлом сезоне снаряды ракетниц перестали долетать до игроков на поле — это неправильно, надо исправляться. Мне вообще хочется, чтобы полиция всё так же не замечала противопехотные мины на досмотре, а пепел от них радостно оседал на детских секторах центральных трибун — это весело, ведь с ним можно поиграть в апокалипсис.



Будет очень приятно, если входы на стадионы будут в единственном экземпляре, как в Ростове, а другие решётки при этом будут замкнуты наручниками. И, конечно, важно, чтобы попытки толпы всё-таки успеть на трибуны к началу футбола сопровождались игривыми взмахами дубинок. Я жду, что лимит из 5+6 превратится в 7+18, потом в 10+15 или в 14+88. И с каждым разом нашему футболу будет всё лучше и лучше.