Квинси Промес: Роналдинью был главным источником вдохновения для меня
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отметил, что его кумиром в детстве был бразильский нападающий Роналдинью.
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По словам голландца,
— Кумиром в юности был Роналдинью. Когда он получал красную карточку, то продолжал улыбаться, — рассказал Промес в Инстаграме. — Он любил футбол и не стеснялся показывать это. За его игрой было приятно наблюдать.
Я даже не смогу припомнить все его голы, все невероятные финты. Он мотивировал меня брать мяч и просто наслаждаться им. Роналдинью был самым главным источником вдохновения для меня.
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