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13 июля 2017, 10:17 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Квинси Промес: Роналдинью был главным источником вдохновения для меня

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отметил, что его кумиром в детстве был бразильский нападающий Роналдинью.

Полузащитник Спартака <span class=error>Квинси</span> <span class=error>Промес</span> отметил что его кумиром в детстве был бразильский нападающий Роналдинью. Увеличить
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По словам голландца, экс-нападающий «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии всегда улыбался.

— Кумиром в юности был Роналдинью. Когда он получал красную карточку, то продолжал улыбаться, — рассказал Промес в Инстаграме. — Он любил футбол и не стеснялся показывать это. За его игрой было приятно наблюдать.

Я даже не смогу припомнить все его голы, все невероятные финты. Он мотивировал меня брать мяч и просто наслаждаться им. Роналдинью был самым главным источником вдохновения для меня.

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