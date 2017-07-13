Квинси Промес: Роналдинью был главным источником вдохновения для меня

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По словам голландца, экс-нападающий «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии всегда улыбался.

— Кумиром в юности был Роналдинью. Когда он получал красную карточку, то продолжал улыбаться, — рассказал Промес в Инстаграме. — Он любил футбол и не стеснялся показывать это. За его игрой было приятно наблюдать.

Я даже не смогу припомнить все его голы, все невероятные финты. Он мотивировал меня брать мяч и просто наслаждаться им. Роналдинью был самым главным источником вдохновения для меня.