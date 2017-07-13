Болельщики: Лимит связывает руки любому тренеру
Интервью Роберто Манчини, Мирчи Луческу и Массимо Карреры — самые обсуждаемые темы среды.
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Роберто МАНЧИНИ: «Я БЫ УБРАЛ ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ».
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини высказался против лимита на легионеров в чемпионате России. На данный момент в
Serzheo: Любой тренер клуба против лимита, это связывает ему руки, так что ничего удивительного. Местечковое желание.
Milwall82: Да лучше смотреть на мировых звезд. Чем на лимитчиков которые попадают в состав всегда и не по спортивному принципу.
Aborigen06: Старые песни о главном…))).
Alex78: Кроме некоторых уважаемых господ лимит не нужен никому).
Мирча ЛУЧЕСКУ: «В РОССИИ ЛУЧШЕ МОЛЧАТЬ. БОЛЬШАЯ МОЯ ОШИБКА — НАЧАЛ ГОВОРИТЬ ПРО МУТКО».
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «СЭ» подчеркнул, что в клубе был сам по себе. Специалист также добавил, что его большой ошибкой было то, что он начал говорить про президента РФС Виталия Мутко.
— Я много говорил. Для меня футбол — это полемика, — сказал Луческу. — Часто протестовал, у меня возникал кураж. Думал, здесь все как в Италии, Испании и Англии. Мне казалось, для болельщиков очень важно, когда говорят обо всем открыто — на стадион приходит больше людей. Тоже моя ошибка!
Spetrov: Чушь. Сначала дело, потом все остальное.
Milwall82: Я понимаю там АВБ, у него все претензии были по делу. Португалец мягко говоря прифегел когда за неделю до чемпионата поменяли лимит. Но этот.
Массимо КАРРЕРА — ОБ ОТСУТСТВИИ ПОЛОСЫ НА ФУТБОЛКЕ: «ГЛАВНОЕ НЕ ТО, ЧТО НА МАЙКЕ, А ТО, ЧТО ПОД НЕЙ».
Голкипер «Спартака» Артем Ребров не видит проблемы в том, что на новой форме команды нет белой полосы. Он надеется, что болельщики с пониманием отнесутся к этому. — А у вратарей никогда не было такой же формы, как у всех, — отметил Ребров. — Но вообще понятно, что форма — историческая вещь для команды, однако сейчас мы думаем о Суперкубке. Пусть болельщики поймут правильно.
Баламошка: Ромбик есть — и ладно. Ни холодно, ни жарко от этой полосы.
Баск: Все! Белая полоса у Спартака кончилась!
Inachipoch: А под майкой сердце ромбиком.
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