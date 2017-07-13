Болельщики: Лимит связывает руки любому тренеру

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Роберто МАНЧИНИ: «Я БЫ УБРАЛ ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ».

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини высказался против лимита на легионеров в чемпионате России. На данный момент в премьер-лиге действует схема «6+5» (не больше 6 иностранцев на поле в составе одной команды), после ЧМ-2018 ее могут смягчить.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Роберто Манчини: "Не могу сказать, сколько новичков перейдут в "Зенит"<a href="https://t.co/L24oTwCgOL">https://t.co/L24oTwCgOL</a> <a href="https://t.co/VHq0qaoI8S">pic.twitter.com/VHq0qaoI8S</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/885191059160150019">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Serzheo: Любой тренер клуба против лимита, это связывает ему руки, так что ничего удивительного. Местечковое желание.

Milwall82: Да лучше смотреть на мировых звезд. Чем на лимитчиков которые попадают в состав всегда и не по спортивному принципу.

Aborigen06: Старые песни о главном…))).

Alex78: Кроме некоторых уважаемых господ лимит не нужен никому).

Мирча ЛУЧЕСКУ: «В РОССИИ ЛУЧШЕ МОЛЧАТЬ. БОЛЬШАЯ МОЯ ОШИБКА — НАЧАЛ ГОВОРИТЬ ПРО МУТКО».

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «СЭ» подчеркнул, что в клубе был сам по себе. Специалист также добавил, что его большой ошибкой было то, что он начал говорить про президента РФС Виталия Мутко.

— Я много говорил. Для меня футбол — это полемика, — сказал Луческу. — Часто протестовал, у меня возникал кураж. Думал, здесь все как в Италии, Испании и Англии. Мне казалось, для болельщиков очень важно, когда говорят обо всем открыто — на стадион приходит больше людей. Тоже моя ошибка!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Мирча Луческу: "Моя ошибка - говорил обо всем открыто"<a href="https://t.co/P6X99u9PMN">https://t.co/P6X99u9PMN</a> <a href="https://t.co/mZSOfI6LO6">pic.twitter.com/mZSOfI6LO6</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/885220937536331776">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Spetrov: Чушь. Сначала дело, потом все остальное.

Milwall82: Я понимаю там АВБ, у него все претензии были по делу. Португалец мягко говоря прифегел когда за неделю до чемпионата поменяли лимит. Но этот.

Массимо КАРРЕРА — ОБ ОТСУТСТВИИ ПОЛОСЫ НА ФУТБОЛКЕ: «ГЛАВНОЕ НЕ ТО, ЧТО НА МАЙКЕ, А ТО, ЧТО ПОД НЕЙ».

Голкипер «Спартака» Артем Ребров не видит проблемы в том, что на новой форме команды нет белой полосы. Он надеется, что болельщики с пониманием отнесутся к этому. — А у вратарей никогда не было такой же формы, как у всех, — отметил Ребров. — Но вообще понятно, что форма — историческая вещь для команды, однако сейчас мы думаем о Суперкубке. Пусть болельщики поймут правильно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Массимо Каррера: "Полоса на майке? Важнее то, что под майкой". Готовимся к Суперкубку<a href="https://t.co/uEC09VbmFR">https://t.co/uEC09VbmFR</a></p>— СЭ Спартак (@spartak_se) <a href="https://twitter.com/spartak_se/status/885234618479382530">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Баламошка: Ромбик есть — и ладно. Ни холодно, ни жарко от этой полосы.

Баск: Все! Белая полоса у Спартака кончилась!

Inachipoch: А под майкой сердце ромбиком.