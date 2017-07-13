СМИ: Итальянский «Кротоне» ведет переговоры с футболистом «Зенита» Маурисио

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По данным источника, «Кротоне» намерен подписать контракт с 28-летним бразильцем после того, как он договорится о расторжении соглашения с санкт-петербургским клубом.

Ранее портал O Jogo сообщил, что Маурисио ведет переговоры с «Зенитом» о досрочном расторжении контракта, так как на него не рассчитывает новый главный тренер команды Роберто Манчини.

Маурисио перешел в «Зенит» в январе 2016 года из грозненского «Терека» (нынешнее название «Ахмат»). Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2019 года.

В прошедшем сезоне футболист провел 27 матчей за петербургскую команду во всех турнирах, в которых забил два мяча. Маурисио является обладателем Кубка России и Суперкубка России в составе «Зенита».