СМИ: Итальянский «Кротоне» ведет переговоры с футболистом «Зенита» Маурисио
ТАСС, 13 июля. Итальянский футбольный клуб «Кротоне» ведет переговоры с полузащитником российского «Зенита» Маурисио. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Sky Sport Джанлуки Ди Марцио.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По данным источника, «Кротоне» намерен подписать контракт с 28-летним бразильцем после того, как он договорится о расторжении соглашения с
Ранее портал O Jogo сообщил, что Маурисио ведет переговоры с «Зенитом» о досрочном расторжении контракта, так как на него не рассчитывает новый главный тренер команды Роберто Манчини.
Маурисио перешел в «Зенит» в январе 2016 года из грозненского «Терека» (нынешнее название «Ахмат»). Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2019 года.
В прошедшем сезоне футболист провел 27 матчей за петербургскую команду во всех турнирах, в которых забил два мяча. Маурисио является обладателем Кубка России и Суперкубка России в составе «Зенита».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter