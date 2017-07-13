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13 июля 2017, 1:54 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: Черногорец Джорджевич покинул футбольный клуб «Зенит»

ТАСС, 13 июля. Черногорский нападающий Лука Джорджевич расторг контракт с петербургским футбольным клубом «Зенит». Об этом сообщает портал cdm.me.

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По данным интернет-ресурса, 23-летний футболист принял такое решение, так как не мог гарантировать себе место в основном составе команды. Отмечается, что в форварде заинтересованы несколько европейских клубов, в частности, шотландский «Селтик».

Джорджевич перешел в «Зенит» в 2012 году. На правах аренды он выступал за голландский «Твенте», итальянскую «Сампдорию» и испанскую «Понферрадину». Срок контракта нападающего был рассчитан до лета 2020 года. В прошедшем сезоне он провел за «Зенит» 10 матчей в чемпионате России и забил один мяч.

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