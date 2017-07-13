СМИ: Черногорец Джорджевич покинул футбольный клуб «Зенит»

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По данным интернет-ресурса, 23-летний футболист принял такое решение, так как не мог гарантировать себе место в основном составе команды. Отмечается, что в форварде заинтересованы несколько европейских клубов, в частности, шотландский «Селтик».

Джорджевич перешел в «Зенит» в 2012 году. На правах аренды он выступал за голландский «Твенте», итальянскую «Сампдорию» и испанскую «Понферрадину». Срок контракта нападающего был рассчитан до лета 2020 года. В прошедшем сезоне он провел за «Зенит» 10 матчей в чемпионате России и забил один мяч.