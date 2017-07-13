«Рубин» может взять Азмуна бесплатно, а затем продать его в «Лацио» или «Байер»

По информации источника, предметный интерес к иранцу проявляют «Лацио» и «Байер». В «Рубине» понимают, что сейчас цена на Азмуна высока, но она может упасть через год, поскольку казанцы не будут выступать в еврокубках. Кроме того, Сердар — раздражитель для болельщиков «Рубина», которые прошлой осенью встречали его на «Казань Арене» с баннером «Лжец».



В Азмуне заинтересован лично Бердыев, который очень хочет видеть его в составе своей команды. Если тренеру удастся уговорить руководство, то «Рубину» даже не придётся платить за трансфер игрока.