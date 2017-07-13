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13 июля 2017, 1:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Рубин» может взять Азмуна бесплатно, а затем продать его в «Лацио» или «Байер»

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун, который в последнее время тренируется с «Рубином», до сих пор не подписал контракт с новым клубом из-за того, что тренер Курбан Бердыев и группа компаний «ТАИФ», недавно взявшая под контроль казанцев, пока не могут решить, как поступить с игроком, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Нападающий Ростова <span class=error>Сердар</span> <span class=error>Азмун</span> который в последнее время тренируется с Рубином до сих пор не подписал контракт с новым клубом <nobr>из-за </nobr>того что тренер <span class=error>Курбан</span> <span class=error>Бердыев</span> и группа компаний <span class=error>ТАИФ</span> недавно взявшая под контроль <span class=error>казанцев</span> пока не могут решить как поступить с игроком сообщает Спорт Бизнес <span class=stop>Online</span>. Увеличить
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По информации источника, предметный интерес к иранцу проявляют «Лацио» и «Байер». В «Рубине» понимают, что сейчас цена на Азмуна высока, но она может упасть через год, поскольку казанцы не будут выступать в еврокубках. Кроме того, Сердар — раздражитель для болельщиков «Рубина», которые прошлой осенью встречали его на «Казань Арене» с баннером «Лжец».

В Азмуне заинтересован лично Бердыев, который очень хочет видеть его в составе своей команды. Если тренеру удастся уговорить руководство, то «Рубину» даже не придётся платить за трансфер игрока.

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