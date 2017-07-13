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13 июля 2017, 1:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: Бердыев будет получать в «Рубине» более € 2 млн в год

Новый главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев будет получать в казанском клубе более € 2 млн в год, утверждает «Спорт Бизнес Online». Это больше, чем у экс-тренера казанцев Хави Грасии, жалование которого составляло € 2 млн в год.

Новый главный тренер Рубина <span class=error>Курбан</span> <span class=error>Бердыев</span> будет получать в казанском клубе более € 2 млн в год утверждает Спорт Бизнес <span class=stop>Online</span>. Увеличить
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На сборы в Австрию Бердыев повёз команду без контракта. Соглашение с клубом главный тренер должен был подписать после возвращения в Казань на этой неделе. Пауза была связана лишь с деталями, которые специалист не хотел обсуждать в ходе подготовки команды к сезону на сборах. Вероятно, тренеру было необходимо согласовать условия и для своего штаба. Речь идёт о долгосрочном контракте, и Курбан Бекиевич, вероятно, будет связан с «Рубином» контрактом минимум на три года.

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