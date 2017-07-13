Источник: Бердыев будет получать в «Рубине» более € 2 млн в год
Новый главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев будет получать в казанском клубе более € 2 млн в год, утверждает «Спорт Бизнес Online». Это больше, чем у
экс-тренера казанцев Хави Грасии, жалование которого составляло € 2 млн в год.
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На сборы в Австрию Бердыев повёз команду без контракта. Соглашение с клубом главный тренер должен был подписать после возвращения в Казань на этой неделе. Пауза была связана лишь с деталями, которые специалист не хотел обсуждать в ходе подготовки команды к сезону на сборах. Вероятно, тренеру было необходимо согласовать условия и для своего штаба. Речь идёт о долгосрочном контракте, и Курбан Бекиевич, вероятно, будет связан с «Рубином» контрактом минимум на три года.
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