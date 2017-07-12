Аркадий Мкртычев: «СКА-Хабаровск» в премьер-лиге всерьез и надолго
В преддверии старта чемпионата России развернутое интервью «СЭ» дал председатель попечительского совета дальневосточного дебютанта РФПЛ, заместитель губернатора и руководитель аппарата правительства Хабаровского края.
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ТЕМА ЛИМИТА ДЛЯ ХАБАРОВСКА НЕАКТУАЛЬНА
— Насколько неожиданным для вас стал выход «СКА-Хабаровска» в
— Когда в последнем матче сезона-2015/16 мы уверенно обыграли «Луч-Энергию» и остались в ФНЛ, у меня состоялся обстоятельный разговор с Александром Григоряном, который возглавлял тогда команду. От имени попечительского совета ему была поставлена задача на новое первенство — занять место не ниже пятого. Александр Витальевич согласился, так как он был уверен в своих силах, но с условием, что в случае неудачи вместе с ним должен уйти и генеральный директор Олег Флегонтов. Я согласился. После этого озвучил эту информацию в эфире местного телевидения и добавил: не исключено, что пойдем в
С тех пор наши специалисты начали работать над тем, чтобы достичь цель, каждый на своем направлении. После шести туров занимали последнее, 20-е место. Но я все равно верил и стоял на своем, а правительство края постепенно начало подтягивать
Ближе к окончанию чемпионата стало понятно, что нам под силу выйти наверх. Знал, что «Оренбург» сильнее нас, но волевые качества и настрой СКА оказались выше.
— Как отблагодарили футболистов и тренеров — повышенные премиальные за выход в
— Конечно, премии были. Но думаю, что самой большой и ценной наградой для игроков и штаба стала возможность выступить в
— Каков у вас потолок зарплаты? Кто самый высокооплачиваемый в команде?
— Если назову цифры, все равно не поверите. К тому же отпугну потенциальных новичков (улыбается). При этом хочу заметить, что у нас редко кто добровольно уходит из клуба. В основном на повышение. Почему так происходит? В двух словах не объяснить. Как говорили древние римляне: «не хочешь думать — верь». Мы делаем все от нас зависящее и от раза к разу лучше и лучше, чтобы люди в «СКА-Хабаровске» чувствовали себя уютно и не стремились покидать нас.
— Как оцените трансферную кампанию, в чем ее особенность для вас? Возможно ли, что вы в массовом порядке закупите китайцев?
— Мы должны точечно подписать еще
— Ваше отношение к лимиту на легионеров — каким он должен быть?
— Для нас этот вопрос неактуален, так как мы ориентируемся на российских футболистов.
— Клуб в прошлом году сменил трех главных тренеров и все равно вышел в РФПЛ — вам повезло или это просто показатель уровня лиги?
— Такое в любом случае плохо. Не только для нас, но и для любого коллектива. Григоряна зимой заманили в «Анжи». Хотя до сих пор не пойму, почему он ушел. В конце первой части чемпионата команда набрала приличный ход — на финише этого отрезка мы одержали пять подряд побед, а в заключительном матче года разгромили «Кубань» со счетом 5:0. Если бы то состояние сохранилось и весной, то СКА мог бы догнать «Тосно» и выйти в
БЮДЖЕТ ВЕРСТАЕТСЯ НА ХОДУ
— Насколько тяжело было устранить недостатки, которые выявили комиссии РФС и РФПЛ, чтобы стадион получил первую категорию и был допущен к матчам
— Меня поразило другое: с какой быстротой отреагировал на нашу непростую ситуацию
Мы все в Хабаровском крае искренне признательны Мутко! То, что он сделал мне как
— Каков бюджет клуба на предстоящий сезон и из каких источников он сформирован?
— Он верстается на ходу. Губернатор обещал поработать со спонсорами. Вячеслав Иванович — человек авторитетный, и я уверен, что все будет хорошо.
— Не опасаетесь, что «СКА-Хабаровск» может постигнуть участь географических соседей из «Луча», о финансовых проблемах которого знает весь футбольный мир? В чем гарантии?
— Не опасаюсь. Последние два года «СКА-Хабаровск» — один из самых стабильных клубов в России. Пусть и не очень богатый. Зарплата у нас день в день. Нет задержек и по премиям. Все дело в грамотном руководстве. Это, может быть, звучит
А гарантии в том, что губернатор, попечительский совет, спонсоры и партнеры клуба, среди которых такие компании как «Транснефть» и СУЭК, очень хотят поднять футбол в крае на более высокий уровень. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех их за помощь!
СКА НУЖЕН МАНЕЖ
— Не чувствуете ли вы предвзятого отношения со стороны команд из центральной части страны —
— Пока подобное не ощущается. Отношение к нам довольно доброжелательное. В конце концов, мы летаем в 15 раз больше и дольше, чем наши соперники. Хабаровск не случайно является столицей ДФО — это очень красивый город, который быстро развивается. У нас замечательная природа. Стадион, на котором проводит домашние матчи «СКА-Хабаровск», находится на набережной великой реки Амур. Эта территория активно реконструируется. Поверьте мне, через год здесь все будет на европейском уровне. Посмотреть на город можно, прокатившись на 60-метровом колесе обозрения, здесь же находится единственный на Дальнем Востоке 50-ти метровый открытый бассейн, стрелковый тир, оснащенный по последнему слову техники.
И это далеко не все. Хабаровчане — гостеприимные люди (но только не на футбольном поле), и мы с нетерпением ждем всех, чтобы это продемонстрировать.
— Когда «Луч» выступал в РФПЛ, то летал на домашние матчи во Владивосток из Москвы. Где в таких ситуациях будет готовиться «СКА-Хабаровск»?
— У себя дома. С каждым годом условия для подготовки становятся лучше и лучше. Эта тенденция очевидна.
— В чем проблема футбола Дальнего Востока — в прошлом году в зоне «Восток» ПФЛ участвовали всего шесть команд. Спорт номер один в регионе вымирает?
— Как говорил Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Думаю, что наш пример подстегнет соседей активнее развивать футбол. Очень хочется в это верить.
— Не чувствуете, что футбол постепенно начинает проигрывать конкуренцию хоккею в плане внимания властей и, соответственно, финансирования?
— В Хабаровске два великолепных крытых сооружения: для хоккея с мячом и шайбой — «Ерофей-арена» и «Платинум-арена». Там смотреть матчи намного приятнее, чем на открытом воздухе. Поэтому напрашивается строительство крытого футбольного манежа, да и в целом нужно сделать многое, чтобы создать болельщику территорию максимального комфорта. Тогда сможем эффективно конкурировать с хоккеем и бенди.
НА ВИДЕОАРБИТРОВ СЕЙЧАС ТРАТИТЬСЯ НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ
— Что связывает ваш клуб с армией? Почему из названия исчезло слово «Энергия»?
— СКА — это наша история, команду создали военные в 1946 году. Солдаты и офицеры, кстати, до сих пор активно посещают матчи, горячо поддерживают клуб. Хабаровск — военный форпост России на Дальнем Востоке. Поэтому тут все логично. А приставку «Энергия» убрали, так как энергетики
— Вы видели мем, где Манчини сидит по пояс в воде на трибуне стадиона в Хабаровске? Как к этому относитесь?
— После наводнения в 2013 году особенно сильно пострадала та часть набережной, на которой находится стадион. Но и без разгула стихии этот участок находился в плачевном состоянии. Сейчас все восстановительные работы почти завершены. Вода больше нашей арене не угрожает. Неприятности может создать «СКА-Хабаровск» — но только соперникам и только на футбольном поле (смеется).
— Какие задачи у вас на предстоящий сезон?
— Главное — удержаться в
— Предположим, РФПЛ примет решение о введении видеоарбитров. Мутко говорил, что эта система стоит 10 миллионов долларов на всех. Есть ли у вас около 700 — 800 тысяч долларов на ее установку?
— Конечно, сейчас у нас таких средств нет. Не хотелось бы сейчас на это тратиться. Но мне кажется, что от нашего мнения итоговое решение по этому вопросу не слишком зависит.
— У Григоряна были непростые отношения с болельщиками.
— В ФНЛ по заполняемости трибун на домашних матчах мы были на
У Григоряна же были не такие плохие отношение с болельщиками, как это может показаться со стороны. После его ухода в «Анжи» я через СМИ успокаивал общественность. Причем делал это словами самого Григоряна: «Какой бы тренер ни пришел в “СКА-Хабаровск”, команда будет на самом высоком месте, так как в клубе создана система, позволяющая совершенствоваться и идти вперед». Так пока на практике и выходит.
— Есть ли у клуба своя академия?
— В основном составе играют несколько воспитанников хабаровского футбола. Самые известные из них — наш капитан Саша Димидко, полузащитник Влад Никифоров. Но, к сожалению, пока академии у нас нет, однако жизнь диктует ее создание. Как и возведение манежа. Но это наша следующая цель. Я убежден, что «СКА-Хабаровск» в
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