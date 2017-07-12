Аркадий Мкртычев: «СКА-Хабаровск» в премьер-лиге всерьез и надолго

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ТЕМА ЛИМИТА ДЛЯ ХАБАРОВСКА НЕАКТУАЛЬНА

— Насколько неожиданным для вас стал выход «СКА-Хабаровска» в премьер-лигу?

— Когда в последнем матче сезона-2015/16 мы уверенно обыграли «Луч-Энергию» и остались в ФНЛ, у меня состоялся обстоятельный разговор с Александром Григоряном, который возглавлял тогда команду. От имени попечительского совета ему была поставлена задача на новое первенство — занять место не ниже пятого. Александр Витальевич согласился, так как он был уверен в своих силах, но с условием, что в случае неудачи вместе с ним должен уйти и генеральный директор Олег Флегонтов. Я согласился. После этого озвучил эту информацию в эфире местного телевидения и добавил: не исключено, что пойдем в премьер-лигу. На меня тогда смотрели как на сумасшедшего…

С тех пор наши специалисты начали работать над тем, чтобы достичь цель, каждый на своем направлении. После шести туров занимали последнее, 20-е место. Но я все равно верил и стоял на своем, а правительство края постепенно начало подтягивать материально-техническую базу стадиона.

Ближе к окончанию чемпионата стало понятно, что нам под силу выйти наверх. Знал, что «Оренбург» сильнее нас, но волевые качества и настрой СКА оказались выше.

— Как отблагодарили футболистов и тренеров — повышенные премиальные за выход в премьер-лигу полагались?

— Конечно, премии были. Но думаю, что самой большой и ценной наградой для игроков и штаба стала возможность выступить в премьер-лиге. Твердо уверен — деньги решают далеко не все. По бюджету мы не входили в число лидеров ФНЛ.

— Каков у вас потолок зарплаты? Кто самый высокооплачиваемый в команде?

— Если назову цифры, все равно не поверите. К тому же отпугну потенциальных новичков (улыбается). При этом хочу заметить, что у нас редко кто добровольно уходит из клуба. В основном на повышение. Почему так происходит? В двух словах не объяснить. Как говорили древние римляне: «не хочешь думать — верь». Мы делаем все от нас зависящее и от раза к разу лучше и лучше, чтобы люди в «СКА-Хабаровске» чувствовали себя уютно и не стремились покидать нас.

— Как оцените трансферную кампанию, в чем ее особенность для вас? Возможно ли, что вы в массовом порядке закупите китайцев?

— Мы должны точечно подписать еще трех-четырех футболистов. Особенно нужен нападающий высокого класса. Что касается особенностей, то Юлий Цезарь подбирал себе воинов, которые в минуту опасности краснеют, а не бледнеют. И мы подбираем игроков, у которых помимо мастерства есть и другие сильные качества: воля к победе, характер. Чтобы в решающих, важных встречах, как, например, в Кубке со «Спартаком» или «стыках», мы смогли победить более классного соперника. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера, большой умница между прочим, после игры с нами правильно сказал: «СКА больше хотел выиграть». А китайцы? Такая заграница нам сейчас, к сожалению, не поможет.

— Ваше отношение к лимиту на легионеров — каким он должен быть?

— Для нас этот вопрос неактуален, так как мы ориентируемся на российских футболистов.

— Клуб в прошлом году сменил трех главных тренеров и все равно вышел в РФПЛ — вам повезло или это просто показатель уровня лиги?

— Такое в любом случае плохо. Не только для нас, но и для любого коллектива. Григоряна зимой заманили в «Анжи». Хотя до сих пор не пойму, почему он ушел. В конце первой части чемпионата команда набрала приличный ход — на финише этого отрезка мы одержали пять подряд побед, а в заключительном матче года разгромили «Кубань» со счетом 5:0. Если бы то состояние сохранилось и весной, то СКА мог бы догнать «Тосно» и выйти в премьер-лигу напрямую. Преемник Григоряна — Андрей Гордеев — хорошо подготовленный, европейского склада тренер, но он сделал одну ключевую ошибку: не имея опыта работы на Дальнем Востоке, не учел фактор многочасовых перелетов и перегрузил футболистов. Нынешний тренер Алексей Поддубский явно недооценен. Он должен заявить о себе. Насколько он сделает это громко и убедительно, покажет время, но в Хабаровске в него верят. При этом с каждым из трех перечисленных тренеров мне было комфортно и приятно работать. Руководство клуба благодарит всех специалистов за тот вклад, который они внесли в нынешний успех клуба.

БЮДЖЕТ ВЕРСТАЕТСЯ НА ХОДУ

— Насколько тяжело было устранить недостатки, которые выявили комиссии РФС и РФПЛ, чтобы стадион получил первую категорию и был допущен к матчам премьер-лиги?

— Меня поразило другое: с какой быстротой отреагировал на нашу непростую ситуацию вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко. После разговора с губернатором Вячеславом Шпортом в Хабаровск был оперативно отправлен самолет МЧС с новым полем, специалистами и оборудованием компании «Бомард». Для консультаций прилетал заместитель генерального директора РФС Александр Зорков. Чтобы все успеть в срок, работали днем и ночью. И теперь на стадионе имени Ленина отличное покрытие.

Мы все в Хабаровском крае искренне признательны Мутко! То, что он сделал мне как генерал-лейтенанту и бывшему заместителю командующего ДВО, напоминает легендарный бросок российских десантников в Югославии в 1999 году. Все было быстро, твердо, убедительно!

— Каков бюджет клуба на предстоящий сезон и из каких источников он сформирован?

— Он верстается на ходу. Губернатор обещал поработать со спонсорами. Вячеслав Иванович — человек авторитетный, и я уверен, что все будет хорошо.

— Не опасаетесь, что «СКА-Хабаровск» может постигнуть участь географических соседей из «Луча», о финансовых проблемах которого знает весь футбольный мир? В чем гарантии?

— Не опасаюсь. Последние два года «СКА-Хабаровск» — один из самых стабильных клубов в России. Пусть и не очень богатый. Зарплата у нас день в день. Нет задержек и по премиям. Все дело в грамотном руководстве. Это, может быть, звучит как-то неконкретно и не совсем убедительно. Но, к счастью, у нас так.

А гарантии в том, что губернатор, попечительский совет, спонсоры и партнеры клуба, среди которых такие компании как «Транснефть» и СУЭК, очень хотят поднять футбол в крае на более высокий уровень. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех их за помощь!

СКА НУЖЕН МАНЕЖ

— Не чувствуете ли вы предвзятого отношения со стороны команд из центральной части страны — лететь-то к вам далеко?

— Пока подобное не ощущается. Отношение к нам довольно доброжелательное. В конце концов, мы летаем в 15 раз больше и дольше, чем наши соперники. Хабаровск не случайно является столицей ДФО — это очень красивый город, который быстро развивается. У нас замечательная природа. Стадион, на котором проводит домашние матчи «СКА-Хабаровск», находится на набережной великой реки Амур. Эта территория активно реконструируется. Поверьте мне, через год здесь все будет на европейском уровне. Посмотреть на город можно, прокатившись на 60-метровом колесе обозрения, здесь же находится единственный на Дальнем Востоке 50-ти метровый открытый бассейн, стрелковый тир, оснащенный по последнему слову техники.

И это далеко не все. Хабаровчане — гостеприимные люди (но только не на футбольном поле), и мы с нетерпением ждем всех, чтобы это продемонстрировать.

— Когда «Луч» выступал в РФПЛ, то летал на домашние матчи во Владивосток из Москвы. Где в таких ситуациях будет готовиться «СКА-Хабаровск»?

— У себя дома. С каждым годом условия для подготовки становятся лучше и лучше. Эта тенденция очевидна.

— В чем проблема футбола Дальнего Востока — в прошлом году в зоне «Восток» ПФЛ участвовали всего шесть команд. Спорт номер один в регионе вымирает?

— Как говорил Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Думаю, что наш пример подстегнет соседей активнее развивать футбол. Очень хочется в это верить.

— Не чувствуете, что футбол постепенно начинает проигрывать конкуренцию хоккею в плане внимания властей и, соответственно, финансирования?

— В Хабаровске два великолепных крытых сооружения: для хоккея с мячом и шайбой — «Ерофей-арена» и «Платинум-арена». Там смотреть матчи намного приятнее, чем на открытом воздухе. Поэтому напрашивается строительство крытого футбольного манежа, да и в целом нужно сделать многое, чтобы создать болельщику территорию максимального комфорта. Тогда сможем эффективно конкурировать с хоккеем и бенди.

НА ВИДЕОАРБИТРОВ СЕЙЧАС ТРАТИТЬСЯ НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ

— Что связывает ваш клуб с армией? Почему из названия исчезло слово «Энергия»?

— СКА — это наша история, команду создали военные в 1946 году. Солдаты и офицеры, кстати, до сих пор активно посещают матчи, горячо поддерживают клуб. Хабаровск — военный форпост России на Дальнем Востоке. Поэтому тут все логично. А приставку «Энергия» убрали, так как энергетики давным-давно не помогают. Их вклад в содержание команды взяла на себя мэрия города во главе с градоначальником Александром Соколовым. И мы ему очень признательны за это.

— Вы видели мем, где Манчини сидит по пояс в воде на трибуне стадиона в Хабаровске? Как к этому относитесь?

— После наводнения в 2013 году особенно сильно пострадала та часть набережной, на которой находится стадион. Но и без разгула стихии этот участок находился в плачевном состоянии. Сейчас все восстановительные работы почти завершены. Вода больше нашей арене не угрожает. Неприятности может создать «СКА-Хабаровск» — но только соперникам и только на футбольном поле (смеется).

— Какие задачи у вас на предстоящий сезон?

— Главное — удержаться в премьер-лиге. Как говорится, надо ввязаться в драку, а там видно будет.

— Предположим, РФПЛ примет решение о введении видеоарбитров. Мутко говорил, что эта система стоит 10 миллионов долларов на всех. Есть ли у вас около 700 — 800 тысяч долларов на ее установку?

— Конечно, сейчас у нас таких средств нет. Не хотелось бы сейчас на это тратиться. Но мне кажется, что от нашего мнения итоговое решение по этому вопросу не слишком зависит.

— У Григоряна были непростые отношения с болельщиками. Как-то он назвал их «семь червей». Как сейчас обстоят дела — какой посещаемости ожидаете, сколько абонементов продали?

— В ФНЛ по заполняемости трибун на домашних матчах мы были на втором-третьем месте. Сейчас же ждем значительного притока зрителей. Стадион рассчитан на 15 с небольшим тысяч мест, и надеемся, что большинство встреч пройдут при аншлагах. Планируем реализовать порядка 5 тысяч абонементов. Кстати, билетов на игру с «Зенитом» уже нет в продаже.

У Григоряна же были не такие плохие отношение с болельщиками, как это может показаться со стороны. После его ухода в «Анжи» я через СМИ успокаивал общественность. Причем делал это словами самого Григоряна: «Какой бы тренер ни пришел в “СКА-Хабаровск”, команда будет на самом высоком месте, так как в клубе создана система, позволяющая совершенствоваться и идти вперед». Так пока на практике и выходит.

— Есть ли у клуба своя академия?