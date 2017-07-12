Курбан Бердыев: Ждали Наваса, но он закончил

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Всего пару недель назад на базе казанского «Рубина» мечтал оказаться каждый футбольный болельщик. Здесь, на новеньком поле, забивал, отдавал и позировал Криштиану Роналду. Если честно, то миновать кордоны охраны тогда было даже проще, чем сейчас, ведь сюда вернулся Курбан Бердыев. Жесткий досмотр на входе, колючая проволока вокруг поля — все, как в 2008-м.

Со сборов в Австрии болельщики получали лишь крохи информации. Неожиданно можно было увидеть на фотографиях Граната, затем Кудряшова. В трансляции плохого качества разглядывали очертания Наваса и Азмуна, но никакой официальной информации по ним не было. В итоге главный тренер просто наложил табу на показ матчей — текстовой трансляции в Твиттере достаточно.

Сегодня на улицу болельщиков пришел праздник — впустили на тренировку!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">По старой традиции Бердыев увел команду в дальний угол. Криштиану Роналду тренировался в метре от нас)) <a href="https://t.co/bmFlsVS5G8">pic.twitter.com/bmFlsVS5G8</a></p>— Артур Еникеев (@nogeira86) <a href="https://twitter.com/nogeira86/status/885151894657748992">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ДИСЦИПЛИНА УЛУЧШИЛАСЬ»

Игроки выходят на поле. Вот Сослан Джанаев, следом Азмун. Два новичка вместе с вратарями, Жонатасом и Ахметовым тренируются отдельно. Глядя на Алекса Сонга можно сделать определенный вывод. Можно назвать это «индексом высоты трусов Синга». При Грасии камерунец загибал их, как плавки. Сейчас загибает лишь самую кромку.

Капитан команды Олег Кузьмин контракт с клубом еще не продлил, но судя по тому, что защитник вместе с Бердыевым красуется на афише, анонсирующей сезон, можно сделать выводы, что это дело времени.

— Хорошо поработали на сборах, было много спаррингов, много теории, — сказал Кузьмин. — Все заждались начала сезона. Что поменялось с приходом Курбана Бердыева? Можно сказать, что поменялось все: и тренировочный процесс, и дисциплина улучшилась.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80?src=hash">#РубинКраснодар</a> Слова перед матчем <br><br>Фёдор Кудряшов: «Готовимся к серьезной игре» <a href="https://t.co/qPFv79xWqS">https://t.co/qPFv79xWqS</a> <a href="https://t.co/gUGmXtGVev">pic.twitter.com/gUGmXtGVev</a></p>— «Рубин» Казань (@fcrk) <a href="https://twitter.com/fcrk/status/885181638120017920">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«БЕРДЫЕВ КАК ВТОРОЙ ПАПА»

Все трансферы «Рубина» говорят нам о том, что Бердыев будет в первую очередь наводить порядок в обороне. Пожары имени Санчеса, ломаная линия офсайда Самбрано и Бурлака, позиционные ошибки Камболова — с этим казанские болельщики жили целый год. Владимир Гранат и Федор Кудряшов пришли, чтобы решить проблему. Защитник сборной России признался, что за Бердыевым пошел бы куда угодно.

— Переговоры с «Рубином» начались после того, как я вернулся из сборной, — сказал Кудряшов. — Самое главное — Курбан Бердыев. За ним был готов идти в любую команду. В чем его особенность? Я вам этого не скажу. Этот человек как второй папа. Все к нему хорошо относятся, прислушиваются. Все футболисты с ним прогрессируют.

А дальше было соло самого Бердыева. Главный тренер говорил настолько тихо, что после каждого слова журналисты двигались к нему на пару сантиметров ближе, как в том мультфильме про Маугли. Он все также завораживает своими ответами.

Чуть ли не в первую очередь тренер вновь поднял тему «Ростова», где за два с половиной сезона изменил все.

— Мы вернулись домой. Для нас это важно, — сказал Бердыев. — Я прошу болельщиков «Ростова» отнестись с пониманием. Их отношение к нам было настолько позитивным с самого первого дня, поддержка была настолько мощной. Даже есть разочарование, что мы с ними распрощались. Но думаю, что и мы, и они удовлетворены сотрудничеством. Мы знаем, чего ждут от нас в Казани. Могу гарантировать, что безразличных игроков на поле не будет.

В принципе, после прошлого сезона, это уже не мало.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 1, 16.07.2017, 17:30 -:- Рубин Краснодар

Позже выяснится, что Гранат и Кудряшов должны были стать лишь частью обороны казанцев. Краеугольным камнем Бердыев вновь планировал сделать Наваса, но в планы вмешались личные проблемы испанца.

— Надеялись, что появится Навас. Думали, что он сцементирует оборону и добавит в раздевалке — он такой человек. Но, к сожалению, у него проблемы с отцом и он улетел. Думаю, что закончил, — заявил Бердыев.

Тренер, как обычно избегал громких фраз, но посыл был очевиден — новые игроки в Казани появятся в ближайшее время, потому что с нынешним составом, очевидно, чемпионства не вернуть даже Бердыеву. Хотя в глубине души каждый грезит именно первым местом. «Рубин» в этом сезоне не играет в Европе, так что имеет некое преимущество перед «Спартаком», ЦСКА, «Зенитом» и «Краснодаром». С командой Шалимова казанцы сыграют на своем поле уже в субботу.

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Артур Еникеев

из Казани.