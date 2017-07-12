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Он долго молчал. Но вот, наконец, не выдержал — я знал, что однажды это случится: слишком кипучая натура. Очень уж ярок огонь в этих глазах.

Оттого старался быть неподалеку, созванивались регулярно — несколько раз мой старый знакомый выписывал было в Питер:

— Приезжай, я скажу все. Жду завтра утром в отеле «Коринтия», у меня там апартаменты.

Я брал билеты, кидал в сумку рубашки — а он перезванивал через два часа:

— Не приезжай, не надо. Поговорим потом.

Диктовал телефон со многими нулями, по которому можно отыскать в Европе.

Я гасил пожар в сердце и кивал: потом так потом. Снова и снова записывал нули после странного кода «+40»…

…Мы все-таки поговорили. Так же странно, как и общались до этого. Все словно сон: телефон со многими нулями не понадобился, мы разговариваем по Скайпу. Я смотрю в ноутбук и вижу, как шевелится занавесочка на окне. Кусочек улицы и случайного прохожего. Садик с розами.

Кажется, даже чувствую щекой ветерок центра Европы.

— Нельзя быть angry… Неля, как это по-русски?

— Сердитым, — подсказывает из соседней комнаты жена. Без всякого акцента.

— Нельзя быть сердитым! — радуется мой старый знакомый и смеется. Я чувствую — если и был он сердитым, то все прошло. Обиды улеглись в душе.

Все вы его знаете. Его зовут Мирча Луческу.

«У МЕНЯ ВСЕ ОТЛИЧНО»

Все-таки он трогательный, милый человек — в 71 год освоил Скайп. Вот разговаривает через всю Европу. Смеется заразительно — так, что и я начинаю улыбаться. Прыгает с «вы» на «ты», с русского переходит на английский, еще на какие-то наречия, — но я все-все понимаю. Никакой Спиридон нам не нужен. Сейчас я сам Спиридон.

В разговоре нашем преобладали восклицательные знаки — разогнав тоску пауз и отточий. Это прекрасно.

Когда-то познакомившись в Донецке, мы на несколько лет потеряли друг друга — хорошо, напомнил обо мне Мистеру чудесный парень Руслан Мармазов, бывший пресс-атташе «Шахтера».

— Мистер, это мой друг, ему можно доверять.

Доверять Мирча начал немедленно — с тех пор общались по телефону регулярно.

— Я с тобой говорю как с другом! — непременно осекался посреди разговора Мирча. — Это не для massmedia!

Хорошо, что мне и в самом деле можно доверять. В газету не попало ни слова из той душевной боли.

Впрочем, и газета обделенной не осталась — наконец поговорили и для нее.

— Дела неплохо! — улыбается Мирча.

Он и впрямь посвежел.

— Настроение?

— Нормальное. Впервые в жизни не работаю, ушел в никуда. Поэтому нервничаю, но совсем немного. Непривычно!

— Понимаю вас.

— Я 40 лет в профессии — и впервые остался без работы. Еще недавно было несколько свободных команд моего уровня, но сейчас все они взяли тренеров. Но это не проблема. Может, отдохну полгода. Я к этому готов.

— Еще собираетесь тренировать?

— Ха! Обязательно! У меня все отлично — я здоров, полон сил. Настроение есть, энтузиазм тоже. Многое способен дать новой команде. Но сейчас мне хочется высказаться. Понимаешь, почему?

— Догадываюсь.

— Мне не понравилось, как я покидал Россию. До сих пор молчал — не хотел никому делать больно. Не желал создавать проблемы клубу, в котором работал. Это был такой пресс, я пережил столько всего… Даже сейчас продолжается — один человек, друг Суркиса, написал про меня грязную заметку, в которой ни слова правды. Одни слухи. Ноль аргументов! Он то же самое делал, когда я был в «Шахтере». В Румынии сразу перевели, обрадовались…

«НЕ ПОШЕЛ В «ФЕНЕРБАХЧЕ», ВЫБРАЛ «ЗЕНИТ»

— Могу посочувствовать.

— Это ужасно для моего имиджа. Но мне не хочется никакой полемики.

— А чего хочется?

— Просто объяснить, что я делал и как. Не буду ни о ком говорить плохо.

— Рад вам помочь, Мирча.

— Я был счастлив, когда меня пригласил «Зенит». За день до этого у меня состоялась встреча с вице-президентом «Фенербахче».

— Тоже звал на работу?

— Да, предлагал трехлетний контракт. Я отказался — потому что хотел познать изнутри чемпионат России. Мне было интересно, понимаете? Работая в «Шахтере», постоянно смотрел матчи из России. Кроме последнего времени, когда их перестали показывать. Я знал — российский чемпионат сильнее украинского. В РФПЛ — отличные команды, большие инвестиции. Страна готова к чемпионату мира. Огромный стимул для тренера!

— Размер зарплаты роли не играл?

— Вообще никакой! В тот момент деньги не имели значения. От «Фенербахче» я мог получить больше, чем от «Зенита». Я представлял проблемы, с которыми столкнусь в Петербурге. Первая — финансовый fair play. Вопрос по трансферам. Знал, что при Спаллетти купили отличных футболистов, вложили 160 миллионов евро…

— Вот так сумма.

— Да, это было! Понимал: сейчас дело обстояло иначе, мне придется тяжелее. Решил для себя: «Зениту» нужен тренер, способный работать с молодыми футболистами. Поэтому выбрали меня. Везде у меня росла молодежь, в любом клубе — в «Брешии», «Динамо» из Бухареста, сборной Румынии, «Шахтере»… В Турции не получалось — там каждые два года выбирают президента клуба. Приходит новый и начинает проворачивать трансферы, покупать игроков, продавать старых. Для них настолько важен имидж, что приходится поддерживать активностью. Но в «Зенит» я приходил с мыслью — надо растить молодых!

— Это трезво.

— Сейчас никто из больших футболистов не подписывает контракт на четыре года. Все хотят на два, чтобы потом поменять клуб. В любой команде я думал: а что дальше? Уйдут эти — кто придет на смену? Всюду был готов к такой ситуации, в «Шахтере» у меня имелись вторая и третья линия.

— Что было в «Зените»?

— Я подписал контракт и узнал, что несколько футболистов хотят уйти. Первый — Халк!

— Удержать невозможно?

— Разговаривал с ним три раза! Убеждал: «Ты мне нужен…» Халк отказывался наотрез. Смотрел на меня: «Мистер, у меня есть семья и предложение об огромном контракте в Китае. Умоляю вас, отпустите!» Разве я мог поступить иначе?

— Не могли?

— Не мог. Потом ко мне стал каждый день ходить Гарай. Каждый день!

— С теми же речами?

— «Please, Мистер, я не могу здесь, моя жена тоже не может, отпустите…» Следом — Ломбертс. Потом Кришито, Витсель. Я испытывал шок! Несколько человек мечтают уйти. Думаете, мне легко было все это узнавать?

— Страшно представить.

— Мы выступали в Лиге Европы. Я смотрел молодых футболистов — быстро понял, что им еще рано на такой уровень. Качество игры «Зенита» поначалу было не очень. Когда взяли Жулиану и Мака, начали выглядеть здорово. Выдали серию — 17 матчей без поражений! Мы были первыми в Европе!

Мне не хотелось тратить деньги просто так. Я рассуждал не просто как тренер: Россия под санкциями. Не то время, чтоб ошибаться с расходами на футболистов. Тут же накинется пресса: «Почему “Зенит” столько тратит?!» Я хотел что-то сделать с теми, кто уже пришел в клуб. Еще мне хотелось выигрывать именно с русскими футболистами. Поэтому в «Зените» появился Цаллагов, который стоил всего 300 тысяч…

— Это удачный трансфер?

— Отличный! Цаллагов здорово выступал, у него прекрасный последний пас. Мне хотелось отдать ведущую роль русским игрокам. Я люблю воспитывать футболистов, доводить их до уровня. Учить дисциплине. Спросите у Дзюбы, Кокорина, сколько с ними возился, сколько бесед провел… Да Смольникова спросите!

— Непременно спрошу.

— У меня были замечательные отношения именно с русскими футболистами. Исключение — Шатов.

— Почему?

— Шатов держался чуть-чуть в стороне. Это совсем другой вопрос. Прежний «Зенит» играл только через Халка, все строилось на контратаках. Контроль мяча — максимум 40 процентов. Соперник, как правило, владел мячом больше. Я решил поменять все это!

«ХОЧЕШЬ В ЕВРОПУ — УЧИСЬ ДОМИНИРОВАТЬ»

— Чего вам хотелось?

— Чтобы «Зенит» больше играл вперед. До меня на атаку в команде работали три человека — Данни, Витсель и Халк. Все остальные пасовали назад. Шатов привык к этой схеме, его устраивало. Я планировал в первый год отладить оборону, потом начинать работать с атакой. Почему мне надо было все поменять? Чтобы сделать шаг в Европе — надо доминировать над соперником. На одних контратаках далеко не продвинешься. Европа требует от футболистов уверенности!

— Вы объясняете — становится чудо как хорошо и понятно.

— Когда принял «Зенит», команда пробегала за матч 105 километров.

— Это много?

— Мало! При мне дошли до 115−116. Игроков надо было убеждать, что необходимо сильнее выкладываться, больше времени проводить на тренировках. Легко такие идеи доносить до молодых, которым 20−22 года. Когда тебе 34−35 — организм отказывается принимать новые нагрузки. Я шаг за шагом менял все, ввел новый тренировочный цикл. Можно идти другим путем. Решить, что у нас есть деньги — и покупать, покупать… Но «Барселона», «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед» продают футболистов, у них гигантские доходы от билетов, сувениров и телевидения. Поэтому нет проблем с финансовым fair play. У «Зенита» же иначе!

— В «Шахтере» вы с такой проблемой не сталкивались?

— В Донецке покупали и продавали футболистов, покупали и продавали. Там проблемы не было. Ахметов мне верил и помогал во всем.

В «Зените» строил команду надолго, на 8−10 лет вперед. Начал делать, к концу сезона стало получаться. Из последних семи матчей проиграли только «Тереку», во всех остальных победили. Почему уступили в той встрече с грозненцами — все понимают.

— Не вполне понимаю — как в гонке за Лигу чемпионов можно дома отдавать три очка «Тереку».

— Потому что федерация заставила нас играть на новом стадионе. Там не поле, там песок — футбол невозможен!

— Вот и отказались бы.

— Еще перед матчем я сделал заявление: «Играть нельзя, это не футбол. Пожалуйста, помогите — иначе будут одни ошибки…» Мы там вышли против «Урала», мне все стало понятно. На «Тереке» потеряли место в Лиге чемпионов. Потом спрашивал: «Почему “Зенит” столько тратит?!».

— Почему вас заставили выйти на такое поле?

— Как мне объяснили — это тест перед Кубком конфедераций, обязаны. «Почему «Зенит» столько тратит?!&Я был прав — потом комиссия решила: на таком газоне играть в футбол нельзя, против «Краснодара» выступали уже на «Петровском». На том песчаном поле на Крестовском острове могла случиться любая травма! Вы видели, что Бикфалви сделал со Смольниковым? Это из-за газона! Я же специалист, все это вижу. Мне надо было молчать?

— Я бы не утерпел.

— Говорил обо всем этом — и правильно делал! Думаю, третье место для «Зенита» — это неплохо. Учитывая, что удачи в сезоне не было вообще. Не хочу говорить про ЦСКА и «Спартак», у них совсем другая ситуация. Давайте про «Краснодар» и «Ростов», которые здорово выступили в Лиге Европы. Одних мы опередили на 12 очков, других — на 13. Этого мало? Мы забили больше всех в чемпионате — включая «Спартак» и ЦСКА. Набрали больше очков, чем за год до этого.

Никто из соперников не выглядел лучше, чем мы. Никто над нами не доминировал. Ни одна команда! Это при том, что «Зенит» полностью изменил игру. Учились прессинговать соперника. Уже действовали на тех же скоростях, что мой «Шахтер». Я воплотил 40 процентов от того, что мог дать команде. Для первого года — нормально. Второй стал бы еще лучше. Наш матч против «Локомотива» показал, какая это будет команда! Но мне не дали закончить…

«МОЯ ОШИБКА — ГОВОРИЛ ОБО ВСЕМ ОТКРЫТО»

— Обидно?

— Я расстроен. Очень расстроен! На будущий сезон нужно было купить двух игроков, не больше. Подходили четыре-пять хороших ребят из академии «Зенита» — а не из «Зенита-2»! — Мусаев, Каккоев, Лесовой… Они влились бы в команду и получали время. Поэтому на втором зимнем сборе провели столько матче — 11 или 12. Каждый из них выходил в пяти-шести встречах. Мне казалось, вот для этого меня приглашал «Зенит». Такова моя философия. Клуб решил, что она должна быть другой — что ж, нет проблем. У меня сохранилось уважение к «Зениту».

— К кому в первую очередь?

— У меня было отличное общение с Александром Дюковым. Просто замечательное. Казалось, он понимал, что я хочу сделать. Только с ним мог разговаривать. Ничего плохого не хочу говорить ни о болельщиках, ни о «Зените». Они — the best! Им захотелось другого пути — ничего страшного. Но мой — хороший. Это был бы отличный футбол для России. Луческу способен дать больше, чем простую физическую подготовку. Я думал о том, что нужно России. Наверное, это ошибка.

— Напрасно вы так.

— Еще я много говорил. Для меня футбол — это полемика. Часто протестовал, у меня возникал кураж. Думал, здесь все как в Италии, Испании и Англии. Мне казалось, для болельщиков очень важно, когда говорят обо всем открыто — на стадион приходит больше людей. Тоже моя ошибка!

— Давление оказывалось большое, что и говорить.

— Думал, буду критиковать, анализировать, советовать. Если я стану скрытным — кто сможет рассказать? Еще ничего не успел сделать — несколько журналистов стали на меня кидаться. Всякий мой шаг критиковали. Эти люди даже не в курсе, что я сделал для «Шахтера», как работал в Турции. Сколько чемпионатов выиграл, Кубок УЕФА, Суперкубок Европы. Я работал 40 лет в больших командах, у меня 32 титула! В 36 лет стал главным тренером сборной Румынии — и победил в отборе к чемпионату Европы-1984 итальянцев, обладателей Кубка мира. Никто такого не сделал бы! Сейчас смотрю матч сборной Бразилии — в ней пять моих воспитанников, включая капитана. Это в лучшей национальной команде планеты. Кто похвастается таким же? Тренер должен смотреть, что оставляет после себя. Я много чего оставил.

Могу сейчас сказать: «Извините, не все понимал». Но как можно терпеть, когда про меня говорит гадости Трабукки, друг Карреры? Понятия не имею, что это за человек — но он произнес обидные слова перед матчем со «Спартаком». Проблему создавал агент Шатова. Разве было у него такое право? Нет! Он говорил правду? Нет!

— Выступил резко.

— Никогда не имел ничего против Шатова. Полузащитник был травмирован. Не может футболист один матч играть, а три — не играть. Потом снова желает быть основным. Другие тоже тренировались, тоже хотят выйти на поле!

— Почему клуб за вас не заступался?

— Не знаю, почему «Зенит» не отвечает на такие провокации. Я был сам по себе. Должен был или защищаться, или молчать. Как мог защищал своих футболистов, свою игру, команду… Пришлось тяжело! Я слышал, что судьи «помогают «Зениту». «Помогают» как в Перми? Или с решающим голом в Краснодаре? Может, помогли против «Ростова» или «Анжи»? Или со «Спартаком», когда все видели — на Смольникове нужно ставить пенальти, но свисток промолчал? Я не хотел никого атаковать — просто говорил: «Была ошибка судьи? Была». Все. В каждом матче, где теряли очки, случалась судейская ошибка не в нашу пользу.

— Вот интересно — какие же можно вынести уроки из всего этого?

— В России лучше молчать. Большая моя ошибка — начал говорить про Мутко. Россия — другая… Я-то рассуждал как? Вот сейчас выскажусь — мне ответят: «Мирча, ты не прав! Вот поэтому и поэтому». Но все получалось иначе. Сами знаете, как. Но я заслужил получить второй год в «Зените». Это все, о чем хотел вам сказать. Нет желания вступать в полемику!

— Вам настолько нужен был этот второй год?

— Теперь я знал все! Игроков, тренеров, стадионы. Привык к самолетам и перелетам по четыре часа. В России удивительные болельщики, меня здорово принимали. Везде болеют за «Зенит». Поэтому не хочу говорить плохо.

«МУТКО СЛЕДОВАЛО БЫ СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА СБОРНОЙ»

— Давайте говорить хорошо.

— Я только хотел объяснить тебе, что собирался сделать и что не сделал. Еще хочу пожелать успехов «Зениту» и всем в России. Сам я чуть-чуть расстроен. Может, болельщикам как и руководителям нужен другой путь — им не нужна команда для будущего. Им необходимо, чтобы все в «Зените» стало как раньше, при Аршавине. Я снова поздравляю «Спартак», поздравляю ЦСКА. Надеюсь, они будут набирать очки для русского футбола, для рейтинга. То же самое, что я планировал делать с «Зенитом». То, что уже сделал в «Шахтере». Я набрал столько очков для украинского футбола!

— Это вся Европа знает.

— Мне хотелось стать чемпионом с «Зенитом», но еще важнее — как мы выступим в Европе. Это главное! Только еврокубки проверяют по-настоящему! Ничего не получилось — в том числе благодаря журналистам. Не сложились с ними хорошие отношения. Потому что каждый корреспондент преследует свой интерес. Почти все из них — болельщики. Но надо оставаться джентльменами!

— Подписываюсь под каждым словом.

— Почему на меня столько атак? Зачем эта агрессия? Я говорил только о том, что делаю и как должна играть моя команда. Уважаю Мутко, но он президент федерации и ему следовало бы сконцентрироваться на сборной. Потому что она — это имидж России в мире. Президенту федерации не нужно заниматься лигой! После матча со «Спартаком» Мутко начинает говорить: «Это, это, это…» То же самое — после ЦСКА, «Урала». Нельзя так поступать! Это мое мнение.

— Стоило ли его озвучивать?

— Я не хотел полемики, я нормальный человек. Но у меня есть опыт. Думаю, в 71 год могу что-то советовать человеку, который моложе меня. А может, я был не прав… Если сюда приехал — значит, надо думать о стране. Мне хотелось для всех сделать чуть-чуть хорошего. Просто здесь не привыкли к тому, что тренер высказывается — каждый что-то про себя думает и молчит. Если я создал проблемы — за это снова могу извиниться. Пожалуйста, нет проблем! Прощу прощения у всех, кого обидел. Луческу ничего не хотел для себя, были только хорошие намерения… Почему-то все говорили, что хочу денег. Это не так!

ПЕРВАЯ В ЖИЗНИ НЕУСТОЙКА

— Тогда скажите — «Зенит» с вами рассчитался?

— Да, мы договорились. Пошли на компромисс. Мог бы получать всю сумму целый год, как это делали другие тренеры в России. Но пошел на большие уступки. Даю тебе честное слово — впервые в жизни получил компенсацию.

— Это же не первая отставка в вашей жизни?

— Просто деньги для меня вообще не важны!

— Отказываюсь вас понимать.

— Я хотел получить эту неустойку только потому, что клуб не поговорил со мной прежде, чем объявил о решении расстаться. Связались бы раньше на неделю… Да хотя бы на три дня — протянул бы руку и сказал «до свидания».

— Трудно поверить.

— Я уже так делал.

— Господи. Где?

— Вот тебе пример: работал в «Галатасарае», мы дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, взяли Суперкубок Европы. Я выиграл чемпионат Турции в последний год. Тут пришел новый президент и захотел вернуть Фатиха Терима.

— Почему?

— Потому что с Теримом они выигрывали Кубок УЕФА. Окей! У меня оставалось два года контракта, но я протянул руку: «До свидания, ничего не надо». Не задавал вопросов, не просил неустойку. Просто поменял отель в том же городе — на следующий день переехал в гостиницу к «Бешикташу». С ними тоже выиграл чемпионат. Там история повторяется — приходит новый президент, хочет взять Дель Боске. Этот человек сейчас возглавляет федерацию футбола Турции. Нет вопросов! Я снова протянул руку. Хотя оставалось два года по контракту.

— В какой отель переехали?

— Меня звал Ахметов в «Шахтер». Сразу начал работать. «Бешикташу» можно было выставить огромную сумму — но я сказал так: «Вы же строите новый стадион? Вложите эти деньги в него, пусть арена будет еще лучше». Вы видели стадион «Бешикташа»?

— Долго по нему бродил. Был поражен — мне кажется, лучший в Европе.

— Лучший в мире! Это фантастика. Самый функциональный. Мне хотелось таким образом часть себя оставить в Стамбуле. Лучше я не смог бы вложить эти деньги. Счастлив, что помог построить такое чудо. Но с «Зенита» я должен был получить деньги. Это вопрос принципа. Ничего не хочу говорить против клуба, им хотелось поменять все сразу. Новый президент часто так делает. Это его ответственность. Может, придется тяжело. А может, он прав… Проймите, я не жалуюсь!

— Никто подумать не смеет, что вы жалуетесь.

— Могу пожаловаться лишь на одно: не смог продолжить дело. Я реально мог помочь. Жаловался профессионально — но не на денежную тему.

«ЭТО УЖАСНО ДЛЯ МОЕГО ИМИДЖА В ЕВРОПЕ!»

— Вы с Фурсенко общались?

— Да. Раньше. Юрий, это очень интересный субъект…

— В смысле?

— Сейчас не могу о нем говорить. Может, позже расскажу. Я неделю после чемпионата жил в Петербурге, был уверен, что останусь в клубе. Не выдержал молчания, вернулся домой — уже в Бухаресте открыл сайт «Зенита» и вижу: меня отправили в отставку. Посмотрел на телефон, тот работает. Никаких звонков из «Зенита» нет и не было. Это ужасно для моего имиджа в Европе! Луческу был знаменитым тренером, победителем — с ним не может такое произойти! Думаю, это большая ошибка для клуба. Для всех. Нельзя так делать.

— Кто принял решение?

— Не знаю. Думаю, было решение «поменять всех», а принял его новый президент. Я не имею права возражать. Даже не называю это «ошибкой». Но «Зенит» не терял бы деньги — а команда была бы построена хорошая.

— «Спартак» выиграл чемпионат по делу?

— Вся атмосфера была создана, чтобы «Спартак» победил. Ощущение, что этого хотели все — журналисты, руководители, футболисты, телевидение… Все было подготовлено. Так и надо — в Италии и Испании берут титул точно так же. Меня этим не удивить. Чуть-чуть подготовьте масс-медиа, чтоб выиграть. Но у нас этого не случилось. А у «Спартака» — да.

— На следующий год «Зенит» с вами стал бы чемпионом?

— Даже не сомневаюсь! Конечно, стал бы!

— Прекрасный ответ.

— Уверен — с таким футболом, как в последних матчах, мы выиграли бы следующий чемпионат. А не было бы матча с «Анжи», где тайм отыграли вдесятером, не было бы поражения от «Терека», — попали бы в Лигу чемпионов. Команда не заслуживала этих поражений. Знаете, сколько «Терек» владел мячом?

— Как-то не задумывался.

— 25 процентов. Они только защищались. Иванович совершил одну-единственную ошибку — пропустили от Мбенга. Все равно мы играли хорошо. Я остался без семи главных футболистов предыдущего сезона: Халка, Гарая, Витселя, Ломбертса, Данни, Смольников травмирован, Шатов каждый раз с проблемами, и все равно боролись до конца! Между третьим и четвертым местом пропасть в очках. Для первого года все это нормально. Прекрасный плацдарм для чемпионства. Эрнани заиграл бы — всем бразильцам нужно от шести месяцев до года, чтобы освоиться. Жулиану стал бы лучше. Шатов нашел бы себя. Данни играл бы так же блестяще, как в конце чемпионата. Хотите, объясню почему не покупал футболистов зимой — хотя мог?

— Сделайте милость.

— Потому что нельзя покупать футболистов зимой.

— Ясно и хорошо.

— Зимой тебе никто не отдаст лучших — везде идут чемпионаты, болельщики не поймут. Могут продать только тех, кто не играет — как отдали нам Ивановича, который не проходил в состав у Конте. Сейчас Иванович может начать играть здорово, я допускаю! Но вы помните, что было у нас — ошибка против «Андерлехта», ошибка со «Спартаком», ошибка против «Терека»…

— Да, Иванович оказался не тот.

— Считайте, сколько мы потеряли на этом — Лигу Европы и чемпионат. При том, что Иванович — классный футболист! Просто был игроком скамейки — и внезапно стал игроком «основы», в новом чемпионате. На месте Ивановича мог оказаться кто угодно. Вот почему и говорю — футболистов надо брать, когда чемпионат закончился. Чтобы прошел сборы, втянулся. Зимой тебе могут отдать травмированного. Или конфликтующего с тренером. А мне не хотелось тратить деньги просто так — только ради имиджа и прессы! Брал исключительно по острой необходимости. Витсель ушел — взяли Эрнани. Гарсия на карточках, проблемы у Смольникова — взяли Цаллагова, отличного футболиста.

— Зачем тогда взяли Ивановича?

— Потому что у Новосельцева всегда — всегда! — были травмы, а Ломбертс хотел уйти.

— Молло?

— Потому что Шатов сделал операцию, а игрок на эту позицию необходим. Мы брали тех, кто может компенсировать потери, но не готов сразу стать основным. Чтобы хотя бы был комплект футболистов. Только поэтому они оказались в «Зените». Со всех сторон я слышал: «Почему Луческу никого не купил?» Вот поэтому! Сейчас я бы покупал. А зимой можно брать только игроков из Южной Америки, где завершается чемпионат. Но это особенные люди — в «Шахтере» ждал полгода или год, когда бразильцы придут в себя. Как было с Виллианом.

— Исключений не случалось?

— Только одно за все годы — Илсинью стал проявлять себя сразу же. Он опытный. Остальные поначалу могли играть 15 минут. Максимум — 45. С бразильцами надо запасаться терпением.

ЗАЛП ЛОМБЕРТСА

— Уходящий Ломбертс по вашему адресу выдал залп из крепких слов.

— Я видел.

— Понимаете, почему?

— Не понимаю!

— Версия?

— Ломбертс демонстрировал, что не хочет играть. Он не проходил сбор с командой. На втором ни одного дня не тренировался с командой. Исключительно индивидуально!

— Почему?

— Потому что хотел уйти. Окей! Начинается чемпионат, «Зенит» играет с Нету и Кришито. Из итальянца делаю центрального защитника. Жирков тогда не в состоянии был играть по 90 минут через три дня. Сейчас-то у него проблем нет, уже способен. Начал выходить Чернов. Ломбертса я выпускаю в Лиге Европы. Он играл все матчи!

— Как?

— Плохо! Против «Дандолка» дома пропустили из-за него. Ставлю в Махачкале на кубковый матч — выглядел ужасно. Поражение 0:4! Моя большая ошибка — не дал ему уйти тогда, в январе. Если бы вернулся Новосельцев — Ломбертс уехал бы уже тогда. Он ходил и всем видом показывал, как расстроен тем, что не дали уйти. Только об этом и говорил. Как сыграл Ломбертс в Петербурге против «Анжи» — все помнят. Виноват в голе и получил красную. Мы теряем возможность сыграть в Европе. После этого я больше не хотел его ставить вообще. Он был расстроен, что не дал ему выйти даже на пять минут против «Краснодара». Но счет был 1:0 — если б Ломбертс совершил такую же ошибку как против «Анжи», мы бы упустили и третье место.

Его желание уйти — это нормально. Он отдал 10 лет «Зениту», хочет попробовать что-то другое. Но Ломбертс не был готов играть, это объективно. Вопрос в концентрации, у него в голове одно: «Надо уехать!» Когда давал возможность — одни ошибки. Мне не хочется говорить все! Я знаю, чего ты хочешь!

— Что же, Мирча?

— Ты хочешь чуть полемику!

— Вы видите меня насквозь.

— А я не хочу этой полемики! Уважаю всех игроков и Ломбертса тоже. Он много сделал для команды. Но время, ха, это враг… Враг для всех нас… Если бы Ломбертс хотел играть сразу, когда я пришел, он бы играл. Никаких проблем. Но он не хотел! Он хотел только уйти. Уйти, уйти и уйти. Я догадываюсь, почему.

— Почему же?

— Когда люди узнали, что в команде не будет Халка, сразу все захотели уйти. Видели же, как сильно помогал Халк набирать очки. Забил 17 голов и отдал 12 решающих пасов. Чувствовали, что без него будет очень тяжело. Поэтому и я хотел проститься с тактикой контратак. Собирался играть направо, налево, чтобы был баланс. Большим ударом для меня стала потеря Смольникова. Огромным ударом! Для этой команды Смольников значил много. Классно провел последние матчи. Играющий справа должен пробегать как минимум 11 километров за матч — как Срна! То в атаку, то возвращаться, то снова в атаку! Мало кто на это способен. Смольников может.

«Я СДЕЛАЛ БЫ КОКОРИНА ЛУЧШИМ ФУТБОЛИСТОМ РОССИИ»

— Как надо работать с Кокориным, чтобы он раскрылся?

— Я очень люблю Кокорина!

— Вам и рассказывать.

— Кокорин очень нужен «Зениту»! Я обожал этого футболиста. Правда, у него особенность — все время тянет в центр нападения. А там у меня был Дзюба. Но я согласился — раз так хочешь, иди в центр. Когда атакуем — будь рядом с Дзюбой. Пусть! Играли в два нападающих. Но когда атака захлебывается, Кокорин должен сразу же мчаться назад. Это тот футболист, который может за матч отбегать 12 километров. Игрок с шикарными физическими качествами. Ему только голову надо поменять.

— Прекрасный диагноз.

— На второй свой год в «Зените» я бы сделал Кокорина лучшим футболистом России. Все были против Кокорина — сколько нападок он выдержал! Атаковали и меня — за то что его ставил раз за разом. Для меня Саша — хороший исполнитель. Качества выдающиеся: скорость, обе ноги рабочие, прыжок, отлично играет головой, борется на втором этаже… Все есть! Чуть-чуть проблемы с концентрацией! Он как ребенок — всегда смеется. Такой релакс… А жизнь — серьезная штука. Кокорин растет профессионально. Думаю, у меня бы он достиг многого.

— Новосельцев — игрок уровня «Зенита»?

— Я не знаю!

— То есть?

- Новосельцев был всегда травмирован. Всегда! Я не представляю, что с ним случилось. Вполне мог играть с начала сезона. Оказалось, снова не готов — пришлось удерживать Ломбертса. В отпуске Новосельцев вместо каникул отправился в Париж работать с личным тренером. Вернулся — опять травма! Вот в какой я оказался ситуации — вокруг меня ходит кругами Ломбертс: «Я хочу уйти, только уйти», и без конца травмированный Новосельцев. Берем Ивановича. Ломбертс уходит и делает заявление против меня. Посмотрим, что будет у него в Бельгии.

— Не только Ломбертс едко о вас отзывался. Еще Игорь Корнеев сообщил: «Луческу со всеми переругался».

- Кто это такой? Я не знаю этого человека.

— Бывший спортивный директор «Зенита».

- А, тогда понятно. Многие люди начинают оценивать, вообще не зная, что я сделал. Не представляю, почему! Может, он хочет вернуться в клуб? Часто люди говорят только ради того, чтоб сказать. Юрий! Запишите одну фразу!

— Я готов.

- Кто может и знает — сделает. Кто знает, но не может — советует. Кто не знает и не может — тот говорит плохие слова. Всегда так!

— Это просто чаша мудрости.

— Это жизнь! Люди начинают рассуждать, чтобы оказаться в журнале. Или в телевизоре. Вот я сейчас говорю с тобой, чтобы обменяться идеями. Аргументами. Где аргументы против меня? Дзюба дал интервью: «Все, что говорил Луческу, сбывалось». Конечно, сбывалось — у меня огромный опыт! Все, остановимся здесь. Потому что начинается полемика. Я не хочу полемику.

— Понял вас.

— Я обещаю — полемика будет потом. Посмотрим, как отреагируют на это интервью. Скажу только, что в моей душе и сердце остался русский футбол. Я продолжаю следить за ним. Я полюбил страну и людей в России. Заканчиваем?

С ЛУНЕВЫМ В ВОРОТАХ СТАЛИ БЫ ПЕРВЫМИ

— Непременно, только пару вопросов. У вас в «Шахтере» играли Фернанду и Луиз Адриану. Эти парни могли оказаться в «Зените»?

— Адриану был со мной семь лет! Фернанду — два года! Это мои игроки, они знают мою философию. Оба звонили: «Мистер, возьмите!» Я хотел их взять. Знал, если Фернанду придет в чемпионат России, станет здесь лучшим футболистом. Так и случилось. Он привел «Спартак» к чемпионству. Для меня Фернанду — игрок номер один прошедшего сезона. Не могу назвать причину, почему они не оказались в «Зените». Но это смешно, никогда с таким не сталкивался. Я ничего не мог сделать.

— Ваш «Зенит» был по игре сильнее «Спартака»?

- Да, да!

— Когда-то ваш «Шахтер» называли лучшей командой Восточной Европы. А сегодня какой клуб номер один?

- «Шахтер». Там футболисты играют вместе 5−6 лет. Ничего не поменяли. Я выстроил систему, при которой уходил Жадсон, Мхитарян, Виллиан — и сразу появлялись люди, уже готовые стать основными. Появлялся Дуглас Коста, Адриану, Тайсон. Никогда не возникало проблем из-за продажи футболиста. Ни разу я не сказал президенту: «Нельзя продавать этого человека». «Шахтер» зарабатывал отличные деньги. Я вводил молодых украинцев — Зубкова, Коваленко, Борячука, Петряка… Все они были готовы играть сразу — и оставаться на 8−10 лет в клубе! Все это хотел повторить в «Зените», но никто мне не помог. Выбрали другой путь.

— Вам не кажется, если бы Лунев играл с первого тура — «Зенит» стал бы чемпионом?

— Да, я согласен! Знали бы вы, как тяжело было убедить всех купить Лунева. В январе сказал об этом Миллеру — он помог. Только сказал: «Под твою ответственность» Да, отвечаю, под мою ответственность. Уже тогда я говорил, что этот парень — будущее не только «Зенита», но и сборной России. Если мы ему дадим уверенность. Три-четыре раза собирал всех тренеров, включая Бирюкова. Просматривали шесть голкиперов. Потом я поставил точку: «Берем вот этого, хочу его». Все были против!

— Что говорили?