«Амкар»: тренерская команда

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ТРЕНЕР

Гаджи ГАДЖИЕВ

Уникальность Гаджи Гаджиева даже не в его профессиональном долголетии, совершенно не мешающем восприятию свежих тенденций в развитии футбола, а в умении работать в разных условиях. Будь то «Крылья», взлетавшие на бронзовую высоту и падавшие в пучину безденежья, соривший деньгами и собиравший звездный ветеранский состав «Сатурн» или скромная по возможностям «Волга». Нижегородцам не хватало той самой разумности, которая есть в «Амкаре». Клубе, который живет по средствам, и благодаря тренерскому штабу выжимает максимум из минимума. Превращение Джикии в твердого игрока основного состава сборной России — это в том числе и плод работы Гаджи Муслимовича. Как и умение выводить на новый уровень игроков из низших дивизионов (Комолов, Шаваев, Костюков) или перезапускать карьеры тех, кто не был востребован в премьер-лиге (Гиголаев, Прокофьев).

ТРАНСФЕРЫ

Пришли : п. Рязанцев (Зенит, аренда), п. Гащенков (Химки), з. Сиваков (Оренбург), п. Мельников (Торпедо), в. Нигматуллин (Тосно).

Ушли : п. Йовичич (Црвена Звезда), п. Беликов (Химки), з. Тарасов (Динамо СПб), п. Дзахов (Оренбург), з. Черенчиков (Балтика), в. Будаков (контракт), п. Хурцидзе (Торпедо Кт), н. Мищенко (Мариуполь), з. Таказов (Волгарь, полноценный контракт).

Пермяки, как и зимой, сумели заработать. Пусть и не такую сумму, как на сделках со «Спартаком», но продажа Йовичича в «Црвену Звезду» за 600 тысяч евро — несомненный успех клубного менеджмента. То же самое можно сказать и о комплектовании команды. Если по ходу прошлого сезона в полной мере компенсировать потери Селихова и Джикии не удалось, то сейчас «Амкар» укрепил вратарскую линию Нигматуллиным, основным голкипером вышедшего в премьер-лигу «Тосно», и сцементировал оборону, подписав опытного защитника сборной Белоруссии Сивакова, хорошо проявившего себя в «Оренбурге». Внушительная пауза оставляет вопросы по поводу аренды у «Зенита» Рязанцева, но как раз комплексный подход Гаджиева может помочь 30-летнему хавбеку перезапустить собственную карьеру.

ИЗМЕНЕНИЯ

Команда явно не завершила комплектование. В последнем контрольном матче против словенского клуба «Браво» (3:1) в составе пермяков присутствовали фамилии потенциальных новичков. Станет ли кто-то из них амкаровцем — большой вопрос. По информации «СЭ», может вернуться в Пермь покинувший тульский «Арсенал» нападающий Бурмистров, когда-то громко заявивший о себе именно в составе красно-черных. Однако эта история продолжения пока не получила.

СОСТАВ

Схема с тремя центральными защитниками — краеугольный камень в игре «Амкара». Приход Сивакова позволил не только укрепить эту линию, но и при наличии Конде дал шанс при необходимости возвращать на профильный левый фланг Занева. Кроме тактических нюансов варьируется уральская игра в атаке, причем зачастую тренерский штаб ограничивается тройкой полузащитников и отправляет в нападение двух футболистов.

На острие незыблемы позиции лучшего снайпера прошлого сезона Бодула, у которого меняются напарники — Салугин, Прокофьев или Гасилин. Рязанцев, если ему удастся вернуться на должный уровень, благодаря своему универсализму должен добавить вариативности средней линии. Добавим, что Нигматуллин должен составить Хомичу серьезную конкуренцию в борьбе за пост номер один.

КАЛЕНДАРЬ

16.07.2017 Ахмат (г)

21.07.2017 Анжи (г)

30.07.2017 Ростов (д)

05.08.2017 Динамо (г)

09.08.2017 Уфа (д)

13.08.2017 Краснодар (г)

20.08.2017 Зенит (д)

26.08.2017 Арсенал (г).

ПРОГНОЗ

У пермяков на старте не самое простое, но точно не убийственное расписание матчей, позволяющее рассчитывать на создание подушки безопасности. Вряд ли «Амкар» в первой части сезона повторит прошлогодний взлет, однако держать уровень команда должна. Многое, конечно, зависит от финансовой стабильности, но в футбольном плане подбор игроков и тренерский опыт Гаджиева должны обезопасить от прямого сражения за выживание. Место в десятке — объективный уровень клуба, хотя главный тренер в процессе согласования нового контракта не раз подчеркивал: он рассчитывает на повышение амбиций.