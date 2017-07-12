«Амкар»: тренерская команда
Продолжаем представление участников чемпионата России-2017/18. На очереди — пермская команда во главе с самым опытным тренером
премьер-лиги.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ТРЕНЕР
Гаджи ГАДЖИЕВ
Уникальность Гаджи Гаджиева даже не в его профессиональном долголетии, совершенно не мешающем восприятию свежих тенденций в развитии футбола, а в умении работать в разных условиях. Будь то «Крылья», взлетавшие на бронзовую высоту и падавшие в пучину безденежья, соривший деньгами и собиравший звездный ветеранский состав «Сатурн» или скромная по возможностям «Волга». Нижегородцам не хватало той самой разумности, которая есть в «Амкаре». Клубе, который живет по средствам, и благодаря тренерскому штабу выжимает максимум из минимума. Превращение Джикии в твердого игрока основного состава сборной России — это в том числе и плод работы Гаджи Муслимовича. Как и умение выводить на новый уровень игроков из низших дивизионов (Комолов, Шаваев, Костюков) или перезапускать карьеры тех, кто не был востребован в
ТРАНСФЕРЫ
Пришли: п. Рязанцев (Зенит, аренда), п. Гащенков (Химки), з. Сиваков (Оренбург), п. Мельников (Торпедо), в. Нигматуллин (Тосно).
Ушли: п. Йовичич (Црвена Звезда), п. Беликов (Химки), з. Тарасов (Динамо СПб), п. Дзахов (Оренбург), з. Черенчиков (Балтика), в. Будаков (контракт), п. Хурцидзе (Торпедо Кт), н. Мищенко (Мариуполь), з. Таказов (Волгарь, полноценный контракт).
Пермяки, как и зимой, сумели заработать. Пусть и не такую сумму, как на сделках со «Спартаком», но продажа Йовичича в «Црвену Звезду» за 600 тысяч евро — несомненный успех клубного менеджмента. То же самое можно сказать и о комплектовании команды. Если по ходу прошлого сезона в полной мере компенсировать потери Селихова и Джикии не удалось, то сейчас «Амкар» укрепил вратарскую линию Нигматуллиным, основным голкипером вышедшего в
ИЗМЕНЕНИЯ
Команда явно не завершила комплектование. В последнем контрольном матче против словенского клуба «Браво» (3:1) в составе пермяков присутствовали фамилии потенциальных новичков. Станет ли
СОСТАВ
Схема с тремя центральными защитниками — краеугольный камень в игре «Амкара». Приход Сивакова позволил не только укрепить эту линию, но и при наличии Конде дал шанс при необходимости возвращать на профильный левый фланг Занева. Кроме тактических нюансов варьируется уральская игра в атаке, причем зачастую тренерский штаб ограничивается тройкой полузащитников и отправляет в нападение двух футболистов.
На острие незыблемы позиции лучшего снайпера прошлого сезона Бодула, у которого меняются напарники — Салугин, Прокофьев или Гасилин. Рязанцев, если ему удастся вернуться на должный уровень, благодаря своему универсализму должен добавить вариативности средней линии. Добавим, что Нигматуллин должен составить Хомичу серьезную конкуренцию в борьбе за пост номер один.
КАЛЕНДАРЬ
16.07.2017 Ахмат (г)
ПРОГНОЗ
У пермяков на старте не самое простое, но точно не убийственное расписание матчей, позволяющее рассчитывать на создание подушки безопасности. Вряд ли «Амкар» в первой части сезона повторит прошлогодний взлет, однако держать уровень команда должна. Многое, конечно, зависит от финансовой стабильности, но в футбольном плане подбор игроков и тренерский опыт Гаджиева должны обезопасить от прямого сражения за выживание. Место в десятке — объективный уровень клуба, хотя главный тренер в процессе согласования нового контракта не раз подчеркивал: он рассчитывает на повышение амбиций.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter