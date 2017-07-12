Роберто Манчини: Аршавин вряд ли вернется. Нам нужны те, с кем пойдем вперед

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КАЙО — ОДИН КАНДИДАТ ИЗ ПЯТИ

— Сколько игровых схем готовите к чемпионату, и ждать ли от «Зенита» в этом плане сюрпризов?

— Мы еще не в полном составе — к нам приехали не все футболисты из тех, кого планируем приобрести. Поэтому точное число тактических расстановок пока не назову, тем более, без некоторых новичков не каждую наиграешь. Но на данный момент есть два базовых варианта. Пока этого достаточно.

— Имеете в виду 4−4−2 и 4−3−3?

— Разница между ними, на мой взгляд, небольшая. Некоторые игроки немного меняют позиции. Однако об основной схеме, которую станем чаще всего использовать в ходе сезона, пока говорить рано. Повторю — ждем пополнения.

— «Зенит» уже заключил контракты с восемью футболистами: защитниками Терентьевым и Богаевым, хавбеками Паредесом, Ерохиным, Кузяевым и Нобоа, нападающими Дриусси и Полозом. Сколько еще приобретений планируется?

— Подписывать футболистов — процесс не простой и не быстрый. С некоторыми потенциальными новичками переговоры еще даже не начались. Поэтому не могу сказать, сколько их в итоге окажется. Тем более нет стопроцентного понимания, кто покинет команду. А вообще, покупки и продажи зависят не только от меня, но и от многих других людей в «Зените».

— Как выстроено ваше взаимодействие с клубом в плане поиска и приобретения игроков?

— По тренировкам и контрольным матчам выделяем слабые позиции, затем вместе с Оресте Чинквини тщательно изучаем, кто их может закрыть. Кандидатов рассматриваем из самых разных чемпионатов. Потом я определяю лучшего и выношу на рассмотрение руководства «Зенита».

— Позиция центрального защитника — самая «горящая»?

— Да, это точно, тут мы действительно нуждаемся в усилении. Но не могу сказать, что здесь все «горит» и есть жуткая спешка: все стараемся делать размерено, шаг за шагом. Трансферное окно не закрыто и еще есть время, чтобы подобрать оптимального исполнителя.

— Один из кандидатов — защитник «Сан-Паулу» Родригу Кайо, верно?

— Он находится в группе из четырех-пяти претендентов на переход, из них и выбираем. Так что Кайо — лишь один из тех, на кого обратили пристальное внимание.

— Почему «Зенит» отказался от коллеги бразильца по амплуа — грека Костаса Маноласа?

— Это отличный футболист. Вначале планировали выкупить у «Ромы» его и Паредеса. И до какого-то момента все шло хорошо, а аргентинца в итоге приобрели. Но что случилось с Маноласом, почему все сорвалось в последний момент, понятия не имею. Хотя мы все уже верили, что этот игрок — наш. Жаль, что так получилось, конечно. Но по большому счету ничего страшного не произошло.

— Какие качества вас привлекли в нападающем Себастьяне Дриусси? И известно ли вам, что аргентинцы адаптируются обычно в России хуже, чем бразильцы?

— Дриусси может стать удивительным форвардом. До того как заключить соглашение, следил за ним на протяжении трех лет — с тех пор, когда он только начинал выступать за «Ривер Плейт». Что касается аргентинцев в целом, то в моих прежних командах их было много, и все они очень сильны духом. Не думаю, что у Дриусси возникнут какие-то проблемы с адаптацией, хотя, конечно, менять обстановку, город, страну, чемпионат, да, по сути, всю жизнь — трудно, особенно в юном возрасте.

— Случалось, что футболисты, услышав от вас об интересе из России, сразу говорили «нет»?

— Их меньшинство, но такое бывало. Мое мнение таково: эти ребята просто не готовы к новому опыту, к новому приключению, если угодно. Сразу отказывая, они поступают неверно. Это свидетельствует о закрытости и нежелании делать для себя открытия. Возможно, люди просто не понимают значимость «Зенита». Это — главный клуб России, такой же как «Ювентус» для Италии, например. Кстати, у меня на родине команд с такими стадионом и базой, как у «Зенита» просто нет. Многие даже не подозревают, что подобное возможно.

ЛИМИТ НУЖНО УБРАТЬ

— Аршавин может вернуться?

— Знаю, что это очень большой игрок для «Зенита», в курсе, какой вклад он внес в историю клуба, и очень высоко его оцениваю. Но не думаю, что возвращение сейчас возможно. Вероятность такого сценария невелика. Нам нужны игроки, которые смогут освежить команду и будут двигаться вместе с ней вперед.

— Вам не кажется, что Аршавин для «Зенита», все равно что Тотти для «Ромы». Выпускай его даже на пять минут — и он будет собирать полные трибуны, которые станут реветь от восторга?

— Кандидатуру Аршавина ни с президентом, ни со спортивным директором никогда не обсуждали. Этот вопрос даже не поднимался. И, кстати, не совсем согласен с вашей аналогией. Мне кажется Аршавин для «Зенита» не то же самое, что Тотти для «Ромы». Франческо прошел с клубом все что можно, он в его системе с 10 лет, а закончил в 40. Так что это разные ситуации и сравнивать их нельзя. Нет, Аршавин не зенитовский Тотти.

— Возможно ли, что клуб приобретет игрока без вашего ведома?

— Если речь об иностранце, подобное исключено. За футболистами из других чемпионатов в первую очередь слежу и предлагаю их кандидатуры я. В этом плане ничто не может выпасть из моего поля зрения. Что касается россиян, то в них больше разбирается наш спортивный директор Константин Сарсания, которому полностью доверяю. Например, Кузяева, Ерохина, Полоза предложил он. А мне эти ребята понравились.

— На сборах вы сказали, что Жулиану в роли нападающего — эксперимент. На какой позиции видите бразильца?

— Под нападающими — одним или двумя — для него идеальная роль.

— Сколько игроков в обойме основы считаете оптимальным числом?

— Против его искусственного увеличения даже с учетом плотного графика. 22 полевых футболиста плюс вратари вполне достаточно. Хотя, конечно, необходимо периодически подключать к работе ребят из академии и второй команды.

— Как относитесь к лимиту?

— Мне кажется, ограничения на легионеров во всех лигах должны стать одинаковыми. Ни в Англии, ни во Франции, ни в Германии, ни в Италии нет такого лимита, как в России. И это лучшие чемпионаты в Европе и мире, там могут покупать любых игроков высочайшего уровня. Подобное могло бы помочь прогрессировать российскому футболу, и, скажем, турецкому, в котором работал — там тоже есть ограничения. Но ведь местные ребята становятся лучше, если работают и выходят на поле вместе со звездами. Сильные исполнители и лиги, где выступают, делают сильнее. Кто если не они?

В общем, лимит убрал бы. Так в свое время поступили в серии А, и именно после этого она стала прибавлять: начали вкладываться деньги, приходить классные иностранцы. В итоге чемпионат уже долгие годы входит в европейские топ-турниры.

«СПАРТАК»? ДУМАЕМ НЕ ТОЛЬКО О НЕМ

— Один из главных соперников «Зенита» в чемпионате России — «Спартак». Добавляет ли этому противостоянию остроты то, что обе команды возглавляют итальянские тренеры?

— Для нас главное дерби — «Зенит» — «Зенит-2» (улыбается). Со «Спартаком» будут хорошие матчи, итальянское противостояние добавит эмоций. Массимо Каррера провел большую работу, и он, безусловно, заслужил победу в чемпионате России. При этом уважаем всех соперников. Есть еще отличный клуб ЦСКА. И множество других. «Спартак» — не единственная опасная команда в премьер-лиге. Но мы — «Зенит», и бояться в первую очередь должны нас.

— Вы лично знакомы с Каррерой?

— Да, конечно — играли в одно время. Мы из одной эпохи, поэтому, конечно, знаем друг друга.

— В одном из недавних интервью Карреру спросили, чтобы он посоветовал Манчини. Он сказал: «Не свистеть в доме». Какой совет вы дадите Массимо?

— Знаю, что он имел в виду и принимаю этот совет: свист в доме приводит к отсутствию благосостояния и жизненным неудачам. Поэтому учту это. А я не могу пока советовать, потому что Россию Каррера изучил лучше меня и провел здесь больше времени.

— И все же — победить не просто «Спартак», а именно «Спартак», которым руководит итальянец, дополнительный стимул?

— Мы должны уважать всех и не уделять особого внимания «Спартаку», ведь выиграть только у него одного недостаточно. Нужно превосходить и «Рубин», и ЦСКА, и «Динамо», и других. Сейчас «Зенит» в самом начале пути: пытаемся создать команду, которая через год-два будет в еврокубках на равных бороться с западными топ-клубами. Поэтому нужно побеждать в каждом матче, а не думать только о «Спартаке».

ВЕРНЕМ ТУННЕЛЬ ДЛЯ НОВИЧКОВ

— На сборах у команды были единый дресс-код и жесткое расписание…

— Для многих клубов это обычная ситуация. Для «Зенита» тоже должно стать нормой. Безусловно, такие вещи сплачивают коллектив. Само собой, игроки должны соблюдать дисциплину. Все большие команды начинаются с четкого выполнения подобных правил.

— А чьей идеей была работа под музыку?

— Не помню, правда. Но где бы ни работал, везде делал такое.

— Репертуар подпирает тренер по физподготовке?

— Да, плейлист составляет Андреа Сканавино.

— Раньше в «Зените» была традиция «туннеля» для новичков. Сейчас это пропало — получилось само собой или вы против?

— А об этом ритуале знают только русские футболисты или вообще все?

— Все, кто пришел до вас.

— Честно говоря, первый раз об этом слышу. Если ребята к такому привыкли, то обязательно возродим традицию.

КОКОРИНУ И ДЗЮБЕ НУЖНО РАБОТАТЬ В ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ

— Каким вы видите будущее в «Зените» Александра Кокорина и Артема Дзюбы?

— От этих двух футболистов ожидаем очень многого. Они уже не мальчики и хорошо знают российский чемпионат. Оба — высококлассные профессионалы. В наступающем сезоне на двоих должны забить минимум 35 голов. В то же время Кокорин и Дзюба обязаны соблюдать дисциплину — как на поле, так и за его пределами. И им еще есть, что доказывать в «Зените».

— На одной из тренировок в Австрии вы включили сирену и сказали Дзюбе: «Это для тебя». Намерено злите игрока, чтобы стал собраннее?

— Это шутка. Правда, мне действительно хочется, чтобы футболисты были более внимательны.

— Про Кокорина многие говорят, что у него огромный талант, но при этом он один из тех, кто пока не реализовал свой потенциал даже наполовину. А что скажете вы?

— Согласен, что Александр один из самых талантливых в России. И хочу, чтобы он раскрылся как можно скорее — карьера футболиста скоротечна. Чем раньше Кокорин начнет оправдывать авансы, тем лучше для него самого.

— Не поздновато ли — человеку уже 26 лет?

— Время пока не упущено. Мне посчастливилось тренировать много хороших футболистов, в свое время играть с такими. Но при этом я не способен сделать все за Кокорина — должно быть желание и с его стороны, движение навстречу друг другу. Только так можно раскрыться полностью.

— Можно ли сравнить Кокорина с Балотелли и Тевесом, с которыми вы работали в «Манчестер Сити»? Насколько вообще тяжело иметь дело с игроками, не до конца понимающими какой у них потенциал?

— Действительно, есть те, кто не понимает этого, не выкладывается по полной и в результате не достигает максимума. Но Тевес и Балотелли, в отличие от Кокорина, выиграли множество титулов, побеждали в разных серьезных чемпионатах и проявили себя на самом высоком уровне. Кокорину, как и Дзюбе, нужно принимать экстраусилия и трудиться в десять раз больше, чем сейчас, чтобы стать настоящими звездами.

— Кто из российских игроков удивил вас больше всех в плане технической подготовки?

— Впечатлили многие. Очень хорошо оснащен Жирков, которого знал и раньше. Хороши Смольников, Полоз с Ерохиным, Кузяев, который молод, никогда не играл в топ-клубах, но обладает прекрасным потенциалом и желанием расти. Шатов может стать потрясающим футболистом, если только сам этого захочет. То, что он показывает, вселяет в меня большую надежду. Наконец, тот же Кокорин.

— Жиркова знали по «Челси» или по российской сборной?

— Наблюдал за ним в вашем чемпионате еще до его отъезда в Лондон, как и за другими российскими футболистами, которые уже закончили играть. Пристально за ними следил, и они мне нравились.

— Кокорин, Дзюба и Шатов пропустили Кубок конфедераций. Вместе с тем главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил пожелание, чтобы клубные тренеры с ним общались — причем напрямую, а не через прессу. У вас уже есть номер его телефона?

— Еще нет, и пока ему, откровенно говоря, нечего сказать. Но когда встретимся, и он захочет побеседовать, обязательно обсудим все интересующие его вопросы. Я в «Зените», чтобы помочь футболистам, в том числе, трем упомянутым, забивать и побеждать. Если станут это делать, то обязательно вернутся в национальную команду. Такие игроки не уйдут от внимания Черчесова, чью работу как тренера сборной, высоко ценю. Это большой профессионал.

ХАВИ ГАРСИЯ ПОЛЕЗЕН «ЗЕНИТУ»

— Сейчас в команде четыре голкипера. Определились с первым номером? Кого мы увидим в воротах в Хабаровске?

— Окончательное решение принял, но до того, как сообщу его журналистам, хочу объявить все игрокам — пока не знает никто, кроме меня. Могу только сказать, что мне повезло, потому что все четверо очень сильны.

— Когда вы обычно объявляете команде состав — вечером накануне встречи или утром в день матча?

— С утра. Но футболисты неглупые люди. Они видят, кого я наигрываю в течение недели, так что догадаться несложно.

— Кто определяет систему премиальных — вы или клуб?

— Пока мы этого вопроса не касались.

— Вы, наверняка, уже изучили календарь «Зенита». Довольны расписанием?

— Не могу внести в него какие-либо изменения, поэтому мне по большому счету все равно. Принимаю его таким, какой он есть. Со своей стороны буду готовить команду к каждому матчу, как к самому важному, потому что мы должны побеждать постоянно.

— Хави Гарсия сказал, что его наигрывают как центрального защитника. Вы действительно видите его на этой позиции? И готовы ли побороться за сохранение в команде этого игрока? Ведь ходят разговоры о его возможном уходе из «Зенита».

— Мы его наигрывали в центре обороны, потому что мало претендентов на эту роль. Будем искать. Пока же был просто вынужден поставить Хави туда — и он, кстати, хорошо себя проявил. Это большой профессионал. Пять лет назад именно я настаивал на том, чтобы «Манчестер Сити» приобрел испанца. Но никогда не знаешь, что произойдет в жизни, в том числе — в трансферное окно, которое будет открыто еще довольно долго. Случиться может все, что угодно, но мое отношение к Гарсии, повторю, позитивное. Тем более это единственный игрок в команде, которого знаю давно. Он полезен для «Зенита».

УЧУ РУССКИЙ

— В заключение — несколько вопросов личного характера. Вы уже на сборе иногда не требовали перевода. Изучаете русский?

— Потихоньку пытаюсь вникать, и некоторые слова уже знаю.

— А вообще языки вам даются?

(отвечает на русском) — Да, конечно.

— Известно, что у вас есть бизнес — изготовление яхт. Среди ваших покупателей были люди из мира футбола?

— Сейчас я не имею отношения к этому проекту. Да и раньше имел незначительное. Но теперь никаких дел с компанией, производящей яхты, у меня нет.

— У нас считается, что для итальянца семья это все. Приедут ли ваши родные в Петербург?

— У меня уже взрослые дети. Старший сын играет в футбол, младший учится в Америке, а дочка — в Риме. Периодически они, конечно, будут появляться на домашних матчах, но мыслей перевезти их на все время действия контракта у меня нет.

— Впереди у «Зенита» длительный перелет в Хабаровск. Чем собираетесь заняться в дороге? Будете спать, читать или, может быть, займетесь с командой тактикой?

— Спать не будем, потому что по распорядку нужно делать это уже на месте. А идея насчет тактического занятия неплоха. Подумаю над этим.

— Удается ли вам сейчас нормально спать? Все-таки в Петербурге белые ночи, и за окном светло.

— Никаких проблем со сном не испытываю. И это красивое явление.

— Команда вступает в чемпионат. Волнуетесь, несмотря на свой опыт?

— Точно не нервничаю. Мы шаг за шагом строим команду. Пока не достигли конца пути, но движемся в правильном направлении. Надеюсь создать команду, которая будет выигрывать и радовать болельщиков.