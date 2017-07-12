Сарсания: «Зенит» имеет трансферные предложения по Гарсии
МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Санкт- петербургский «Зенит» имеет предложения по трансферу футболиста Хави Гарсии. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Константин Сарсания.
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Ранее агент 30-летнего полузащитника сообщал о намерении игрока провести сезон-2017/18 в составе «Зенита».
«По Гарсии есть предложения, однако с игроком и его агентом данный вопрос мы еще не обсуждали», — сказал Сарсания.
Также СМИ сообщали ранее о возможном уходе полузащитников Эрнани и Маурисио, а также защитника Луиша Нету. «Нету — игрок “Зенита”, он остается в команде. Маурисио и Эрнани, скорее всего, покинут команду», — заявил Сарсания.
«Зенит» в чемпионате России сезона-2016/17 занял третье место и примет участие в квалификации Лиги Европы.
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