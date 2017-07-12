Сарсания: «Зенит» практически реализовал план по трансферам российских игроков

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В текущее межсезонье в «Зенит» перешли защитник Денис Терентьев, полузащитники Далер Кузяев, Дмитрий Богаев, Александр Ерохин и нападающий Дмитрий Полоз. Также в СМИ была информация о том, что клуб из Санкт-Петербурга проявляет интерес к 27-летнему нападающему «Краснодара» Федору Смолову.

«Что касается российских футболистов, то тот список, который был, мы практически реализовали. Повторюсь, по нападающему футбольного клуба “Краснодар” Смолову мы переговоры не вели», — сказал Сарсания.

Ранее газета «Советский Спорт» опубликовала информацию о том, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не нуждается в услугах нападающих команды Артема Дзюбы и Александра Кокорина.

«Что касается информации о том, что Роберто Манчини не заинтересован в услугах Дзюбы и Кокорина, то ничего не могу комментировать. Вы слышали такое? Лично я — нет», — отметил Сарсания.

В чемпионате России сезона-2016/17 «Зенит» занял третье место.