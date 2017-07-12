Футболист «Спартака» Зе Луиш продлил контракт с клубом
ТАСС, 12 июля. Нападающий из
Кабо-Верде Зе Луиш, выступающий за московский футбольный клуб «Спартак», продлил контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
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Соглашение с 26-летним игроком продлено до 30 июня 2021 года.
В 2015 году Зе Луиш перешел в «Спартак» из португальской «Браги». В прошедшем сезоне он сыграл за команду 21 матч в чемпионате России, в которых забил пять мячей и отдал семь голевых передач.
Форвард стал чемпионом страны в составе
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