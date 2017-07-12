Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30367654/
12 июля 2017, 19:50 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Спартака» Зе Луиш продлил контракт с клубом

ТАСС, 12 июля. Нападающий из Кабо-Верде Зе Луиш, выступающий за московский футбольный клуб «Спартак», продлил контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Футболист Спартака Зе Луиш продлил контракт с клубом - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соглашение с 26-летним игроком продлено до 30 июня 2021 года.

В 2015 году Зе Луиш перешел в «Спартак» из португальской «Браги». В прошедшем сезоне он сыграл за команду 21 матч в чемпионате России, в которых забил пять мячей и отдал семь голевых передач.

Форвард стал чемпионом страны в составе красно-белых. За сборнуюКабо-Верде Зе Луиш провел 17 матчей и отметился двумя голами.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Аленичев: На победу в предстоящем сезоне РФПЛ будут претендовать 4−5 команд

Аленичев: На победу в предстоящем сезоне РФПЛ будут претендовать 4−5 команд

КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Золотые медали чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18 разыграют четыре-пять команд. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер красноярского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Енисей» Дмитрий Аленичев.
Еще 7 новостей  Все новости
12 июля

Победитель Суперкубка России по футболу получит 22,5 млн рублей

Мантуров убежден, что ВФП войдет в состав Ассоциации водных видов спорта

Футболист "Спартака" Зе Луиш продлил контракт с клубом