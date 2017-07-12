«Динамо»: закрепиться в элите
«СЭ» продолжает представление участников чемпионата России-2017/18. На очереди — главное возвращение
премьер-лиги.
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ТРЕНЕР
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
Скажем честно, первый опыт Калитвинцева в качестве главного тренера в
В первом дивизионе с «Динамо» у Калитвинцева получилось гораздо лучше. Уже за четыре тура до конца первенства
Первое время болельщики команды негативно относились к назначению специалиста, который ничего не добился на тренерском поприще. Однако уже весной благодарили его за победу в турнире. Теперь Калитвинцеву придется заново доказывать свою состоятельность в
ТРАНСФЕРЫ
Руководство «Динамо» еще в середине сезона договорилось с ЦСКА выкупить права на Кирилла Панченко — лучшего бомбардира первой лиги минувшего сезона. Из армейской аренды вернулся хавбек Алексей Ионов. Также в каждую линию удалось приобрести по одному игроку — Тони Шунича в защиту, Самба Соу в полузащиту и Вандерсона в атаку.
Истек контракт у
ИЗМЕНЕНИЯ
По заверениям главного селекционера «Динамо» Геннадия Голубина, столичный клуб ожидает еще максимум одно приобретение. В текущее межсезонье
При этом клуб никак не может продать защитника Виталия Дьякова, который еще зимой расторг арендное соглашение с «Томью» и вернулся в «Динамо». При этом он не провел ни одной тренировки с основным составом. По словам генерального директора Евгения Муравьева: «С его сегодняшним отношением к футболу он никому уже не будет нужен».
Возможен уход из команды и Павла Погребняка, который за полтора года забил лишь один гол (правда, в ворота «Спартака»). У нападающего был заманчивый вариант из экзотической Австралии, однако форвард не захотел уезжать далеко от дома.
СОСТАВ
Возвращение в элиту позволило сохранить основной костяк игроков. Теперь с приходом Ионова и покупкой троих новичков тренерский штаб получил возможность варьировать состав, имея равноценные замены.
При Калитвинцеве команда играет по схеме 4−5−1. Скорее всего, Фатос Бечирай с приходом Вандерсона сядет на скамейку. Панченко, как и в прошлом сезоне, окажется на позиции под нападающим. Ионов после не самого удачного опыта в роли форварда в ЦСКА вернется на правую бровку, а слева будет действовать Анатолий Катрич или Александр Ташаев. В центре защиты будут хозяйничать новичок Шунич и Себастьян Хольмен. Судя по товарищеским встречам, с одним опорником тренерский штаб определился — им станет Александр Зотов. На позиции второго попеременно играли Александр Сапета и Соу.
КАЛЕНДАРЬ
18.07.2017 Спартак (д)
ПРОГНОЗ
Место в середине турнирной таблицы.
Представители общества «Динамо» и самого футбольного клуба в голос твердят, что главная задача на сезон — сохранить прописку в элите, избежав стыковых матчей. Получается, нужно занять место, не ниже 12-го.
Сейчас сложно оценить настоящую силу команды. С одной стороны, в ФНЛ «Динамо» разрывало соперников, не оставляя им ни единого шанса. С другой — в
Наличие двух забивных нападающих (Панченко и Вандерсон), достаточно крепкой полузащиты и хорошего вратаря позволяет надеяться на место в середине турнирной таблицы. Как минимум.
Первый тур станет настоящей проверкой для
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