«Динамо»: закрепиться в элите

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ТРЕНЕР

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

Скажем честно, первый опыт Калитвинцева в качестве главного тренера в премьер-лиге получился неудачным. Под его руководством нижегородская «Волга» в сезоне-2013/14 проиграла 14 матчей из 22, одержав лишь пять побед. Перед отставкой специалиста, которая произошла в марте 2014-го, команда уступила в семи из восьми игр.

В первом дивизионе с «Динамо» у Калитвинцева получилось гораздо лучше. Уже за четыре тура до конца первенства бело-голубые оформили возвращение в элиту, причем в ранге лидера турнира.

Первое время болельщики команды негативно относились к назначению специалиста, который ничего не добился на тренерском поприще. Однако уже весной благодарили его за победу в турнире. Теперь Калитвинцеву придется заново доказывать свою состоятельность в премьер-лиге.

ТРАНСФЕРЫ

Руководство «Динамо» еще в середине сезона договорилось с ЦСКА выкупить права на Кирилла Панченко — лучшего бомбардира первой лиги минувшего сезона. Из армейской аренды вернулся хавбек Алексей Ионов. Также в каждую линию удалось приобрести по одному игроку — Тони Шунича в защиту, Самба Соу в полузащиту и Вандерсона в атаку.

Истек контракт у австралийца-ветерана Люка Уилкшира. Игорь Денисов подписал полноценное соглашение с «Локомотивом», а нападающий Иван Маркелов на правах свободного агента перебрался в «Анжи».

ИЗМЕНЕНИЯ

По заверениям главного селекционера «Динамо» Геннадия Голубина, столичный клуб ожидает еще максимум одно приобретение. В текущее межсезонье бело-голубые хотели вернуть своего многолетнего лидера и капитана Данни, однако он предпочел заключить двухлетнее соглашение с чешской «Славией». В Москве же ему предлагали однолетний контракт.

При этом клуб никак не может продать защитника Виталия Дьякова, который еще зимой расторг арендное соглашение с «Томью» и вернулся в «Динамо». При этом он не провел ни одной тренировки с основным составом. По словам генерального директора Евгения Муравьева: «С его сегодняшним отношением к футболу он никому уже не будет нужен».

Возможен уход из команды и Павла Погребняка, который за полтора года забил лишь один гол (правда, в ворота «Спартака»). У нападающего был заманчивый вариант из экзотической Австралии, однако форвард не захотел уезжать далеко от дома.

СОСТАВ

Возвращение в элиту позволило сохранить основной костяк игроков. Теперь с приходом Ионова и покупкой троих новичков тренерский штаб получил возможность варьировать состав, имея равноценные замены.

При Калитвинцеве команда играет по схеме 4−5−1. Скорее всего, Фатос Бечирай с приходом Вандерсона сядет на скамейку. Панченко, как и в прошлом сезоне, окажется на позиции под нападающим. Ионов после не самого удачного опыта в роли форварда в ЦСКА вернется на правую бровку, а слева будет действовать Анатолий Катрич или Александр Ташаев. В центре защиты будут хозяйничать новичок Шунич и Себастьян Хольмен. Судя по товарищеским встречам, с одним опорником тренерский штаб определился — им станет Александр Зотов. На позиции второго попеременно играли Александр Сапета и Соу.

КАЛЕНДАРЬ

18.07.2017 Спартак (д)

23.07.2017 Урал (д)

29.07.2017 Ахмат (г)

05.08.2017 Амкар (д)

09.08.2017 Ростов (г)

12.08.2017 Анжи (г)

20.08.2017 Уфа (д)

27.08.2017 Краснодар (г).

ПРОГНОЗ

Место в середине турнирной таблицы.

Представители общества «Динамо» и самого футбольного клуба в голос твердят, что главная задача на сезон — сохранить прописку в элите, избежав стыковых матчей. Получается, нужно занять место, не ниже 12-го.

Сейчас сложно оценить настоящую силу команды. С одной стороны, в ФНЛ «Динамо» разрывало соперников, не оставляя им ни единого шанса. С другой — в премьер-лиге оппоненты совершенно другого уровня.

Наличие двух забивных нападающих (Панченко и Вандерсон), достаточно крепкой полузащиты и хорошего вратаря позволяет надеяться на место в середине турнирной таблицы. Как минимум.