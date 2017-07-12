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12 июля 2017, 19:29 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Сарсания: Переговоры по трансферу бразильского защитника Кайо в «Зенит» приостановлены

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» приостановил переговоры по трансферу бразильского защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания.

Контракт игрока с Сан-<span class=error>Паулу</span> истекает в октябре 2018 года 23-летний футболист является олимпийским чемпионом 2016 года в составе сборной Бразилии. Увеличить
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По данным интернет-ресурса Sambafoot, представители «Зенита» уже встречались с бразильской стороной по вопросу трансфера 23-летнего футболиста. Главный тренер санкт- петербургской команды Роберто Манчини в интервью газете «Спорт-Экспресс» подтвердил, что Кайо входит в сферу интересов «Зенита».

«На данный момент переговоры по трансферу Кайо приостановлены, это все, что я могу сказать», — сказал Сарсания.

Контракт Кайо с «Сан-Паулу» истекает в октябре 2018 года. Защитник является олимпийским чемпионом 2016 года в составе сборной Бразилии.

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