Сарсания: Переговоры по трансферу бразильского защитника Кайо в «Зенит» приостановлены
МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Клуб Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» приостановил переговоры по трансферу бразильского защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания.
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«На данный момент переговоры по трансферу Кайо приостановлены, это все, что я могу сказать», — сказал Сарсания.
Контракт Кайо с «Сан-Паулу» истекает в октябре 2018 года. Защитник является олимпийским чемпионом 2016 года в составе сборной Бразилии.
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