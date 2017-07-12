Сарсания: Переговоры по трансферу бразильского защитника Кайо в «Зенит» приостановлены

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По данным интернет-ресурса Sambafoot, представители «Зенита» уже встречались с бразильской стороной по вопросу трансфера 23-летнего футболиста. Главный тренер санкт- петербургской команды Роберто Манчини в интервью газете «Спорт-Экспресс» подтвердил, что Кайо входит в сферу интересов «Зенита».

«На данный момент переговоры по трансферу Кайо приостановлены, это все, что я могу сказать», — сказал Сарсания.

Контракт Кайо с «Сан-Паулу» истекает в октябре 2018 года. Защитник является олимпийским чемпионом 2016 года в составе сборной Бразилии.