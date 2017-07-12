Футболист «Зенита» Йованович может перейти в «Бордо» в ближайшие дни
МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Клуб Российской футбольной
премьер-лиги «Зенит» может завершить переговоры по трансферу сербского защитника Вукашина Йовановича во французский «Бордо» в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Константин Сарсания.
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Ранее агент 21-летнего футболиста Раде Чалдович рассказал ТАСС, что переговоры «Зенита» и «Бордо» находятся в завершающей стадии.
«Велика вероятность того, что на днях мы завершим переговоры и Йованович отправится во французский клуб», — сказал Сарсания.
Защитник перешел в «Зенит» из сербской «Црвены Звезды» в феврале 2016 года. За основной состав
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