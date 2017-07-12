Футболист «Зенита» Йованович может перейти в «Бордо» в ближайшие дни

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Ранее агент 21-летнего футболиста Раде Чалдович рассказал ТАСС, что переговоры «Зенита» и «Бордо» находятся в завершающей стадии.

«Велика вероятность того, что на днях мы завершим переговоры и Йованович отправится во французский клуб», — сказал Сарсания.