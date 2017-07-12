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12 июля 2017, 19:30 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Зенита» Йованович может перейти в «Бордо» в ближайшие дни

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Клуб Российской футбольной премьер-лиги «Зенит» может завершить переговоры по трансферу сербского защитника Вукашина Йовановича во французский «Бордо» в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Константин Сарсания.

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Ранее агент 21-летнего футболиста Раде Чалдович рассказал ТАСС, что переговоры «Зенита» и «Бордо» находятся в завершающей стадии.

«Велика вероятность того, что на днях мы завершим переговоры и Йованович отправится во французский клуб», — сказал Сарсания.

Защитник перешел в «Зенит» из сербской «Црвены Звезды» в феврале 2016 года. За основной состав сине-бело-голубых футболист не провел ни одного матча, сыграв в 25 встречах и забив один гол за вторую команду клуба — «Зенит-2». Вторую часть сезона-2016/17 Йованович провел в «Бордо» на правах аренды, приняв участие в девяти матчах команды.

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