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12 июля 2017, 19:35 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Лацио» договорился с Азмуном, но ждёт завершения спора «Ростова» с «Рубином»

«Лацио» достиг предварительной договорённости с нападающим «Ростова» Сердаром Азмуном, однако не может завершить сделку, поскольку ожидает завершения спора между ростовчанами и «Рубином», сообщает Il Tempo.

<span class=error>Лацио</span> достиг предварительной договорённости с нападающим Ростова <span class=error>Сердаром</span> <span class=error>Азмуном</span> однако не может завершить сделку поскольку ожидает завершения спора между ростовчанами и Рубином сообщает Il Tempo. Увеличить
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Ранее Азмун прошёл медицинское обследование в «Рубине» и принял участие в товарищеском матче за новую команду Курбана Бердыева, но официально не перешёл в казанский клуб. Иранский форвард прежде принадлежал «Рубину», а с февраля 2015 года выступал за «Ростов» на правах аренды. Летом 2016-го он подписал соглашение с ростовчанами на два года. «Рубин» не согласился с трансфером игрока в «Ростов», подав жалобу в ФИФА. В январе 2017-го ФИФА отклонила требования казанцев, однако те подали апелляцию и продолжают надеяться на победу в данном споре.

Ранее сообщалось, что помимо «Лацио» и «Рубина» на Азмуна также претендуют «Спартак» и «Бешикташ».

В минувшем сезоне Сердар провёл 27 матчей в РФПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

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