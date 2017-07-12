«Лацио» договорился с Азмуном, но ждёт завершения спора «Ростова» с «Рубином»

Ранее Азмун прошёл медицинское обследование в «Рубине» и принял участие в товарищеском матче за новую команду Курбана Бердыева, но официально не перешёл в казанский клуб. Иранский форвард прежде принадлежал «Рубину», а с февраля 2015 года выступал за «Ростов» на правах аренды. Летом 2016-го он подписал соглашение с ростовчанами на два года. «Рубин» не согласился с трансфером игрока в «Ростов», подав жалобу в ФИФА. В январе 2017-го ФИФА отклонила требования казанцев, однако те подали апелляцию и продолжают надеяться на победу в данном споре.



Ранее сообщалось, что помимо «Лацио» и «Рубина» на Азмуна также претендуют «Спартак» и «Бешикташ».



В минувшем сезоне Сердар провёл 27 матчей в РФПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.